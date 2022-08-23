Футбол під бомбами. Як і для чого Україна запускає свій чемпіонат

Олег Черниш

BBC News Україна

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вболівальниця з українським прапором на стадіоні в Ліверпулі, Англія. Тут 29 липня відбувся благодійний матч між місцевим "Евертоном" і київським "Динамо"

"Перший в історії турнір в умовах повномасштабної війни". Так керівник української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко називає чемпіонат, що стартує напередодні Дня Незалежності.

Повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого поставило український футбол на межу виживання.

Розіграш прем'єр-ліги - найвищого за рівнем чемпіонату України - був зупинений на невизначений термін. Його так і не поновили, чемпіоном розіграшу оголосили лідера турнірної таблиці на той момент - донецький "Шахтар".

В єврокубках українці, на відміну від російських клубів, залишились, але домашні матчі змушені проводити в безпечній Польщі.

Але що робити далі з вітчизняним футболом українські чиновники вирішували майже пів року. І за підсумками роздумів ухвалили почати новий розіграш прем'єр-ліги. Попри постійну загрозу ракетних ударів з Росії та Білорусі.

Вже опівдні 23 серпня на найбільшому українському стадіоні НСК "Олімпійський" цей експеримент має початися з протистояння "Шахтаря" і харківської команди "Металіст-1925".

Порожні трибуни і укриття

За словами Андрія Павелка, питання щодо відновлення футбольного чемпіонату у воюючій країні погодили ще на початку червня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

До безпосереднього старту розіграшу спортивні функціонери і військове керівництво розробили спеціальний алгоритм, щоб максимально убезпечити футболістів і тренерів.

Так, про глядачів мова взагалі не йде. Вони зможуть дивитись футбол тільки в трансляції по телевізору.

Нову прем'єр-лігу вирішено проводити при порожніх трибунах і в містах максимально віддалених від фронту.

Мова йде про Київ, столичну область, а також західні регіони, зокрема Львів і Закарпаття.

На стадіонах, крім футболістів, тренерів і арбітрів, дозволено бути обмеженій кількості журналістів, клубного персоналу, поліцейським, рятувальникам і медичним службам.

Оператори спортивних споруд зобов'язані мати план евакуації та привести у готовність укриття.

Такі захисні споруди мають бути розташовані від стадіонів на відстані не більше 500 м та вміщувати повний склад учасників матчів.

Автор фото, Андрій Павелко Підпис до фото, Голова УАФ Андрій Павелко на відкритті футбольного майданчика в місті Жовті Води на Дніпропетровщині. Зараз воно розташоване менш ніж за 100 км від лінії фронту

У випадку оголошення повітряної тривоги диктор стадіону повинен про це оголосити і попросити усіх перейти в укриття. Арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку футбольного протистояння і разом з гравцями та тренерами також вирушає до бомбосховища.

Знаходитись там вони мають до завершення повітряної тривоги.

"Ми всі розуміємо важливість поновлення футбольних змагань в умовах війни, але водночас підкреслюю: найважливіше в такій ситуації — не спортивний результат, а безпека", — акцентує заступник голови Київської військової адміністрації Сергій Клявлін.

"Загрозливий" тиждень

Слід зауважити, що саме матч-відкриття чемпіонату України з футболу припадає на тиждень святкування Дня Незалежності, який українська влада називає загрозливим для атак з боку Росії.

Саме через це керівник Київської військової адміністрації, генерал Микола Жирнов заборонив проведення масових заходів в столиці 22-25 серпня.

Міська влада публічно закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними: безумовно дотримуватися заходів безпеки і за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Журналісти виходять з укриття після завершення повітряної тривоги на стадіоні "Олімпійський". Київ, 22 серпня.

"У найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об'єктах, об'єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об'єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", - сказано в повідомленні КМДА.

Комунальний транспорт скорочує години роботи на найближчі дні, а працівники установ поблизу урядового кварталу отримали вказівку попрацювати дистанційно в цей період.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог", - попереджає президент Зеленський.

Ці попередження не стали причиною для скасування матчу "Шахтаря" на київському стадіоні у центрі столиці.

Відхід легіонерів і повернення легенд

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Яким же має бути цей унікальний "воєнний чемпіонат"?

В ньому візьмуть участь 16 команд, так само як і минулого року. Повертаються після довгої перерви в елітний дивізіон колись потужні "Кривбас" (Кривий Ріг) і "Металіст (Харків).

Відродження першої команди пов'язують безпосередньо із зацікавленістю в цьому президента Зеленського. Кривий Ріг - його рідне місто і очільник держави два роки тому особисто курував процес відродження клубу.

"Кривбас" на рубежі тисячоліть був потужним гравцем в українському футболі: виходив в фінал кубка, двічі ставав бронзовим призером і грав в єврокубках. В 2013 році припинив існування через банкрутство.

Харківський "Металіст", що належить бізнесмену Олександру Ярославському, також був бронзовим призером (шість раз) і одного разу здобув срібні нагороди. Виходив до чвертьфіналу Ліги Європи. Був ліквідований через борги в 2016 і відродився минулого року.

Фаворити розіграшу в букмекерів незмінні - київське "Динамо" і донецький "Шахтар".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гравці "Шахтаря" на тренуванні перед початком нового сезону. В команді майже не залишилось легіонерів. Київ, 22 серпня.

Але цьогоріч вони змушені майже повністю обходитися без своїх важливих елементів - футболістів-легіонерів. Річ у тому, що через війну УЄФА змінила свої правила і дозволила гравцям-іноземцям достроково розривати свої контракти з українськими клубами і їхати з країни.

Цією новацією абсолютна більшість з них і скористалися. Так, "Шахтар", який завжди робив акцент на бразильських футболістів, лишився зовсім без них. Стартує в УПЛ він лише з двома легіонерами - хорватом Невеном Джурасеком і нападником з Буркіна-Фасо Лассіною Траоре.

"Динамо" і взагалі залишилось з одним іноземцем у складі - поляком Томашем Кендзьорою.

В таких умовах вітчизняні гранди були змушені робити акцент на розвитку доморощених талантів або повертати з-за кордону якісних українських гравців.

Наприклад, "Шахтар" вже повернув з Угорщини колишніх гравців збірної України Олександра Зубкова і Івана Петряка.

Єдиний телепул не для усіх

Історичним новий сезон УПЛ стає не тільки через військові умови, а також через такий звичний для західного вболівальника технічний момент, як єдиний телепул. Тобто усіх матчі чемпіонату транслюються виключно на одному телеканалі, найчастіше за платною передплатою.

Попередні 30 років українські команди, точніше їх власники, не могли дійти згоди і матчі показували різні мовники, зокрема і безкоштовні загальнонаціональні.

В середині серпня було повідомлено, що з нового сезону єдиний транслятор матчів в Україні таки з'явиться. Ним стане ірландська компанія Setanta Sports. Контракт розраховано на три сезони, сума договору складає 16,2 млн доларів.

Щоправда, не всі власники клубів пристали на такі умови. Зокрема, Ігор Суркіс, керівник "Динамо" наголосив, що не погоджується з цим і виступає проти трансляції матчів своєї команди на платному кабельному телеканалі.

Автор фото, ФК "Динамо" (Київ) Підпис до фото, Власник "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу. Суркіс виступив принципово проти єдиного телепулу для всіх команд УПЛ

На його думку, у поточних важких економічних умовах багато українців не мають змоги платити за перегляд матчів улюбленої команди. Відповідно, поєдинки "Динамо" будуть принципово транслюватися на загальнонаціональному каналі "2+2".

Проти єдиного телепулу виступили також керівники луганської "Зорі", дніпровського "Дніпра-1" і львівського "Руху".

Як вирішиться ситуація наразі не відомо. За ігнорування телепулу до клубу можуть бути застосовані санкції і навіть позбавлення очок в турнірній таблиці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Футбольний стадіон в Чернігові, розбомблений російськими військами.

Український футбол сильно постраждав від війни. Зруйнована інфраструктура, як, наприклад, стадіони в Чернігові і Миколаєві, відтік іноземних гравців, суттєве зменшення фінансування і навіть викрадення в полон футбольних арбітрів російськими військовим. Ці всі обставини вказують, що відновлення розіграшу футбольного чемпіонату - не є очевидним рішенням під час війни.

Але керівництво держави і вітчизняного спорту має іншу думку.

"Відновлення змагань - це сигнал всьому світу, що український дух не зламати!", - акцентує керівник УАФ Андрій Павелко.