Без якості та репутації. Куди рухається економіка Росії за пів року війни проти України

Ольга Шаміна, Вікторія Сафронова

BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Цього тижня виповнюється пів року від дня нападу Росії на Україну. На самому початку війни після запровадження перших західних санкцій лунали похмурі прогнози про те, що чекає на російську економіку: різке скорочення ВВП, долар по 200 рублів, гіперінфляція, дефіцит товарів. Але найпесимістичніші прогнози не справдилися, а економіка, на перший погляд, у формі. Чи так це?

Влітку 2022 року, в розпал війни, російська економіка, як може здатися на перший погляд, перебуває не у найгіршій формі.

ВВП у другому, повністю воєнному кварталі, впав лише на 4%. Це сильне падіння, яке може відкинути економіку на кілька років, але не катастрофічне.

Рубль коштує відносно долара та євро на Московській біржі приблизно стільки ж, скільки коштував на початку 2018 року. Тоді проти Росії не було жорстких санкцій, країну не залишили іноземні компанії та інвестори, а про війну серйозно не говорили. З початку квітня 2022 року долар та євро подешевшали більш ніж на 27%.

Споживча паніка, яка охопила росіян наприкінці лютого - на початку березня, спала. А разом із нею почала знижуватися й інфляція: у річному вираженні зростання цін сповільнюється, а місяць до місяця вони взагалі падають.

Навіть настрої бізнесу, схоже, трохи відновлюються - принаймні це видно по сектору послуг. Компанії із сектору послуг у липні відзначали зростання попиту всередині країни.

Щоправда, промислові компанії, згідно з опитуванням, далеко не так оптимістично налаштовані: вони скорочують випуск продукції, скаржаться на брак деяких видів сировини та низький попит на свою продукцію.

Навіть доходи населення, які мали після війни обвалитися на тлі високої інфляції та девальвації рубля в березні, у другому кварталі, якщо вірити даним Росстату, впали лише на 0,8% (йдеться про реальні наявні доходи, які враховують інфляцію та обов'язкові платежі).

Загалом ця картина дає можливість російській владі заявляти, що економіка країни стабілізується та відновлюється після кризи.

"Економічний бліцкриг проти Росії не мав шансів на успіх", - так описував санкції Путін на Петербурзькому економічному форумі.

Більшість своєї промови він присвятив тому, як російська економіка справляється з кризою і як із нею геть не справляються країни Заходу.

Цю риторику підхопила і російська пропаганда.

Проте економісти вважають інакше: російська економіка перебуває у кризі, просто це не швидке та стрімке падіння, а повільне та поступове скорочення, яке триватиме кілька років.

"Якщо виявилося, що ви зустрілися не з гадюкою, а з удавом - це не завжди хороша новина", - так образно описує ситуацію в країні ректор Російської економічної школи Рубен Єніколопов.

Затяжне падіння

"Ті, хто думав, що економіка, як світло - вимикаєш просто, вони не знають, як економіка влаштована. Навіть під час дуже важкої кризи в 90-ті за два роки життя змінювалося непомітно. Так не буває, щоб криза наставала миттєво", - пояснює професор університету Чикаго Костянтин Сонін.

У березні та квітні багато хто дійсно чекав, що світло "вимкнеться" хоча б ненадовго. Сонін згадує найпохмуріший прогноз, який він бачив у Банку міжнародних розрахунків, - падіння ВВП на 15-20%.

Однак навесні досить песимістично були налаштовані й російські чиновники. Наприклад, у квітні керівник Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що, за офіційним прогнозом мінекономрозвитку, ВВП Росії у 2022 році впаде приблизно на 10%.

У травні мінекономрозвитку чекало падіння вже на 7,8%, а минулого тижня у ЗМІ з'явилися нові прогнози відомства - падіння лише на 4,2% цього року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Росії вишиковуються черги до магазинів західних мереж, які залишають країну

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Центральний банк РФ також помітно покращив свій прогноз. Наприкінці квітня ЦБ очікував падіння ВВП на 8-10% за підсумками 2022 року та інфляції до кінця року на рівні 18-23%. У поточному прогнозі - все оптимістичніше: падіння ВВП на 4-6% у 2022 році та інфляція у 12-15% наприкінці року.

"Ринкова економіка дуже гнучко підлаштовується до обставин, що змінюються, - це багато в чому, на мій погляд, пояснює, чому російська економіка, незважаючи на такий безпрецедентний тиск, не дала такого катастрофічного скорочення, як багато хто очікував", - вважає Єніколопов.

Він наводить й інші причини, чому "світло не вимкнулося". Європа не так швидко скорочувала і скорочує закупівлі російських енергоресурсів, як цього багато хто очікував.

Нинішнє пожвавлення економіки Єніколопов пояснює тим, що росіяни "примирилися із ситуацією". На різке зростання невизначеності люди зазвичай реагують так: вони "завмирають і перестають витрачати, починають збільшувати заощадження".

Зараз же "у російських споживачів настало заспокоєння, тож з'явилися ознаки пожвавлення", пояснює економіст.

Єніколопов вважає, що криза нікуди не поділася. Прогнози на 2022 рік дійсно змінюються, але частина скорочення переноситься на 2023 рік.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі західні магазини остаточно пішли з російського ринку

"Ми уникли апокаліптичних сценаріїв, і здається, що ми вже не повернемося в цю точку", - каже головний економіст російського "Ренесанс Капіталу" Софія Донець. У березні вона оцінювала падіння ВВП у 2022 році у "широкому діапазоні" - від 6 до 10%.

Тепер Донець чекає скорочення економіки на 4,7% цього року та на 3,5% у 2023 році. Вже восени цього року почнеться фактичне закриття компаній, що може призвести до зростання безробіття, яке поки що ніяк на кризу не реагувало, уточнює Донець.

"Ми очікуємо, що 2023 рік може стати чи не складнішим, ніж 2022-й", - каже економіст.

Таємна криза

"Є деякі ілюзії - всі говорять про інфляцію і курс рубля як показник, що все чудово в російській економіці, але ні, насправді це показники, які говорять зараз швидше про проблеми", - вважає Єніколопов.

Курс рубля високий, тому що імпорт впав дуже сильно і нафтогазові доходи поки що високі, а інфляція скорочується, тому що падає платоспроможний попит населення, пояснює Єнікополов.

Якщо в річному вираженні темпи інфляції просто сповільнюються, то місяць до місяця, починаючи з червня, ціни в Росії падають - це процес називається дефляцією, і він може бути ознакою серйозних проблем.

Зазвичай ціни в Росії починають трохи знижуватися в серпні - тоді в магазинах та на ринках з'являється новий урожай овочів та фруктів. Але цього року падіння розпочалося на кілька місяців раніше. Причому у серпні, судячи зі статистики Росстату, дешевшають не лише фрукти та овочі, а й деякі предмети одягу та електроніка.

Дефляція - це небезпечне для економіки явище. Якщо населення нічого не купує, а ціни падають, то бізнес перестає закуповувати нові товари чи починає виробляти менше - це призводить до падіння економіки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ціни цього року падають не лише через фрукти та овочі, що дешевшають

Аналітики ЦБ пишуть про пастку "адаптаційного очікування", в якій опинилася російська економіка. Коротко це можна описати так: бізнес чекає, коли населення почне купувати, а населення чекає, коли бізнес знизить ціни та розширить асортимент.

Поки всі чекають, економіка "завмирає". Зараз незрозуміло, чи економіка почала виходити з цього стану на тлі деякого пожвавлення попиту.

Крім цього, економісти говорять і про інші "приховані" ознаки кризи - насамперед поступове зниження якості товарів і втрату деяких послуг через вихід західних компаній і проблеми з експортом.

"От, продано телефонів на 1000 доларів, але забуваємо про якість. Начебто все те ж саме, споживання те саме, але якість товарів впала, і на це вплинув відхід великих міжнародних компаній. Начебто з'їли фастфуд на ту ж суму, тільки раніше це був "Макдональдс", а тепер "Смачно - і крапка", - наводить приклади Єніколопов.

Донець відзначає ще один чинник кризи - очікування людей. "Зараз нетипова ситуація, коли очікування відновлюються повільніше, ніж поточна ситуація. Зазвичай ситуація покращується, люди думають, що далі буде ще краще. А зараз стало краще, але при цьому немає покращення очікувань", - описує ситуацію економіст. Населення боїться невизначеності - раптом станеться "друга хвиля чи друге дно".

"Вже зараз наслідки (кризи) цілком відчутні. Рівень життя у людей впав, але, звичайно, не настільки, якби на їхнє місто впала бомба. Але якщо у людей скорочуються витрати, це не менш відчутно, ніж було приблизно у 2008-му. Це вже для більшості росіян відчувається так само, як сильна економічна криза, якої не було 10 років, а за останні 30 років один раз тільки була такою", - додає Сонін.

Рух до бідності

Головний ризик економісти бачать все ж таки не в споживчих настроях чи очікуваннях бізнесу, а в санкціях.

Якщо економіка в цілому впоралася з наслідками фінансових санкцій і глибокої кризи дійсно вдалося уникнути, то західні компанії та технологічні санкції призведуть до відставання Росії.

"Технологічне відставання вже видно. Машини, випущені у 2022 році в Росії, менш просунуті, ніж ті, що випускалися роком раніше", - наводить приклад Сонін.

Єніколопов вважає, що головна загроза - не у сфері товарів для кінцевого споживання, а у засобах виробництва. Якщо без нового айфону можна прожити, то відсутність постачання верстатів - це удар для бізнесу.

"У середньостроковій перспективі це набагато болючіше, тому що у засобах виробництва є накопичувальний ефект: якщо на тисячу доларів недопоставили айфонів, то тисячу доларів російська економіка втратила, якщо на тисячу доларів не поставили верстатів, то економіка може втратити десять чи сто тисяч", - пояснює економіст.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Санкції країн Заходу можуть призвести до того, що Росія залишиться без цінних технологій

Єніколопов вважає, що цей вплив проявиться пізніше - ефект дуже повільний. Неясно, чи зможуть паралельний імпорт та постачання з Китаю якось його звести нанівець.

"Китай, звичайно ж, є технологічним лідером, і у нього немає причин так сильно допомагати Росії, це не в його інтересах, вони дуже прагматичні. Тому вони торгуватимуть, але не робитимуть так, щоб Росія не відставала технологічно", - пояснює економіст.

"Торгівельні санкції за великим рахунком ще не реалізувалися повноцінно", - нагадує Донець. Вона не впевнена, що частина бізнесу зможе відтворювати виробничий цикл без імпорту технологій.

Ще один ризик - це нафтове ембарго, яке буде запроваджено з кінця цього року.

"Ми втратили репутацію. Це проблема не короткострокова, а довгострокова, на довгі роки вперед. Росія не зможе повністю інтегруватися у світову економіку, і це означає, що вона не зможе розвиватися тими ж темпами і буде відставати від технологічних лідерів", - додає Єніколопов.

Технологічне ж відставання призведе до перебудови економіки - до примітивніших технологій і менш якісних товарів.

"Російська економіка перебуває у початковій точці свого руху в бік іншого пристрою. Якщо раніше була ринкова економіка, орієнтована на наздоганяючий розвиток по відношенню до провідних країн, то тепер - рухається до централізованої економіки, яка буде бідною і не розвиватиметься. Але це тільки початок шляху", - так описує перебудову Сонін.

За його прогнозом, показників виробництва та споживання довоєнного 2021 року з урахуванням кризи та повільного подальшого зростання Росія зможе досягти через 10 років.