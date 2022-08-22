Залужний назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією

1 година тому

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на форумі ветеранів розповів, скільки українських захисників загинули від початку повномасштабної війни.

Його заяви передає "Суспільне".

За словами Залужного, це 9 тисяч воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, а й бійці тероборони та всі, хто взяв до рук зброю.

"У цій війні беруть участь не тільки військовослужбовці і ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Як там біля Соледара, біля Бахмута, Великої Новосілки. Так і тут, бо їх батько пішов на фронт. І можливо входить до переліку тих майже 9000 героїв, які загинули. Але дитині потрібно рости. Дитині потрібно рости в захисті і почуватися в абсолютній безпеці", - сказав він.

В середині травня Володимир Зеленський казав про близько 3 тисяч загиблих та 10 тисяч поранених українських захисників.

На початку червня українська влада повідомляла, що втрати українських військових становили від 100 до 200 людей щодня. Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

В інтерв'ю BBC у серпні Михайло Подоляк зазначив, що "цифри десь зменшилися в 2,5 - 3 рази від тієї цифри".

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський, який також виступив на форумі ветеранів, зазначив, що Україну зараз захищає 1 мільйон людей.

Кількість загиблих солдатів є закритою інформацією, адже вона багато говорить про те, як йде війна для обох сторін.

Росія востаннє називала число своїх втрат у березні - 1351 російський солдат.

Україна вказує, що Росія втратила понад 40 тисяч вбитими.

У квітні уряд Великої Британії заявив про загибель близько 15 тисяч російських солдатів.

В ООН заявили, що не вважають достовірними дані, оприлюднені учасниками конфлікту.

Однак Російська служба BBC на кінець червня підтвердила загибель щонайменше 4010 російських солдатів, зафіксувавши імена солдатів, які загинули з початку війни.

З них ідентифікували 685 офіцерів і чотирьох генералів.

ВВС в умовах війни не може перевірити інформацію про втрати сторін з незалежних джерел.