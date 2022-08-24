Шість місяців війни в Україні в шести графіках

Лорна Генкін, команди журналістики даних та візуальної журналістики

BBC World Service

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Минуло пів року від початку війни в Україні.

24 лютого президент Росії Володимир Путін у телевізійній промові оголосив про так звану "спеціальну військову операцію" на Донбасі - водночас Рада Безпеки ООН закликала його зупинитися.

У столиці Києві пролунали сирени повітряної тривоги, а президент країни Володимир Зеленський попередив, що "якщо хтось спробує забрати нашу землю, нашу свободу, наше життя... ми будемо захищатися".

Це був момент, коли життя багатьох людей змінилося назавжди.

У День Незалежності України, коли війні досі не видно кінця, ми пропонуємо шість графіків, які демонструють наслідки шести місяців війни - від наступу Росії до кількості вбитих і переміщених людей.

1. Україна перед вторгненням

До вторгнення підтримувані Росією сепаратисти утримували значні території на Донбасі на сході України.

21 лютого президент Росії Путін оголосив, що визнає незалежність двох сепаратистських областей - самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Це був крок, який засудили Україна, НАТО та країни Заходу, а пізніше він став приводом для Путіна ввести війська в Україну.

На той момент Росія вже анексувала Крим - вона зробила це ще в 2014 році, хоча більшість країн визнають півострів частиною України.

2. Україна через пів року

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Через шість місяців після вторгнення Росія просунулася вперед, завойовуючи позиції на сході.

Але росіян витіснили з великих територій біля Києва та інших великих українських міст на півночі, які вона захопила в перші дні війни.

Зараз російські війська контролюють всю Луганську область і продовжують невеликі наступи в Донецькій області.

Місто Харків місяцями зазнає потужних обстрілів.

Евакуація українських військ із металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі у травні після тривалої та кривавої облоги дала Росії сухопутний коридор до Криму та повний контроль над Азовським морем, включно із захопленням всього південно-східного узбережжя України.

Росія все ще зберігає військовий контроль над Кримом, хоча в серпні він зазнав нападів - вибухи зокрема лунали поблизу авіабази Бельбек біля Севастополя, яку використовували для ударів по Україні.

Першим великим містом в Україні, яке російські війська захопили після вторгнення, став південний Херсон, але Україна намагається повернути цю територію, використовуючи нову далекобійну артилерію для ударів по мостах через річку Дніпро.

3. Кількість загиблих

Зареєструвати кількість загиблих під час будь-якого конфлікту складно.

Аналіз BBC News даних Acled - некомерційної організації зі штаб-квартирою у США - показує, що кількість смертей від початку війни до 10 серпня становить понад 13 000 осіб.

Але експерти кажуть, що загальна кількість зареєстрованих смертей, ймовірно, сильно занижена.

Україна та Росія стверджують, що кількість сягає десятків тисяч, але їхні заяви не збігаються та не можуть бути незалежно перевірені.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що не вважає достовірними дані, оприлюднені учасниками конфлікту.

4. Кількість людей, які втекли

Щонайменше 12 мільйонів людей покинули свої домівки від моменту вторгнення Росії в Україну, повідомляє ООН.

Понад п'ять мільйонів виїхали до сусідніх країн, а сім мільйонів людей досі є внутрішньо переміщеними особами в самій Україні.

Проте сотні тисяч біженців повернулися на батьківщину - особливо в такі міста, як Київ.

За оцінками Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з початку вторгнення до 17 серпня понад 6,4 мільйона біженців втекли з України до Європи.

Деякі українці з Луганської та Донецької областей їхали до Росії. Президент Путін заявив, що його військові евакуювали 140 тисяч мирних жителів з Маріуполя і наполягав, що нікого з них не змушували їхати до Росії.

Проте волонтерські групи кажуть, що допомогли тисячам українців виїхати з Росії. Адже часто виїзд у Росію з окупованих територій - єдиний шанс втекти від війни.

Багато біженців виїхали з України до сусідньої Польщі чи Німеччини.

5. Заподіяна шкода

Фізичні збитки за шість місяців війни в Україні очевидні.

Там, де колись стояли людські оселі та грандіозні будівлі, залишилися лише уламки.

За даними Київської школи економіки, станом на 8 червня вартість втраченого під час війни житла становить 39 мільярдів доларів.

Згідно з підрахунками, загальна сума втрат інфраструктури під час війни склала 104 мільярди доларів, і ця цифра буде зростати.

6. Глобальний вплив на продовольство

Війна сприяла глобальній продовольчій кризі.

Багато країн покладаються на експорт пшениці з України, але Росія з лютого блокувала українські порти.

Минуло пів року, і нарешті уклали угоду, яка дозволяє Україні відновити експорт.

Згідно з умовами угоди, Росія погодилася не атакувати порти, поки вантажі перебувають у дорозі, а Україна погодилася, що її військово-морські кораблі будуть проводити вантажні судна через заміновані води.

Багато суден із зерном покинули чорноморські порти України, але критики стурбовані тим, що багато з них не зможуть отримати страховку, необхідну для повернення.

Досягнути угоди - одного з небагатьох дипломатичних проривів у цій війні - допомогли ООН та Туреччина.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який особисто брав участь у переговорах, закликав усі сторони продовжувати сумлінно працювати над дотриманням угоди.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що зернова угода може стати основою для мирних переговорів між Україною та Росією. Але мало хто поділяє такий ентузіазм. Президент Зеленський заявив, що переговори можуть початися лише після того, як Росія покине територію, на яку вона вторглася.