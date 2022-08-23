"Вони промивають мозок нашим дітям". Як на окупованих територіях викладатимуть "русский мир"

Кейлін Девлін, Марія Коренюк

BBC News

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діти, які навчатимуться на окупованих територіях України, вчитимуться за російською програмою

Коли 1 вересня українські діти на окупованих територіях повернуться до школи, уроки історії будуть викладатися зовсім по-іншому. BBC з'ясувала, як тиснуть на українських вчителів, щоби вони викладали за російською програмою, тобто вивчали світ за Кремлем. Більшість імен у цьому тексті змінено.

На окупованих територіях півдня України на адміністративних та навчальних будівлях, зокрема школах, майорять російські прапори. У підконтрольному Росії Мелітополі 13-річна дитина Ірини готується піти у 8 клас. Ірина хвилюється.

"Що мене справді турбує (про російську навчальну програму. - Ред.), це те, як вони викладатимуть історію. Її будуть вчити з "іншого боку", - каже вона. Також її обурює те, що уроки проводять російською, а не українською: "Це нав'язування своїх традицій і культури - я не хочу, щоб діти були заручниками ситуації", - каже жінка.

Спробами викреслити українську історію на окупованих територіях публічно хваляться в проросійських соціальних мережах.

Регулярно можна побачити зображення, на яких російські війська вилучають книги з історії України з бібліотек. Міністерство освіти Росії пообіцяло забезпечити окуповані території України російськими підручниками.

BBC проаналізувала зміст основних шкільних підручників, схвалених до використання міністерством освіти, і відмінності між їхніми виданнями 2016 і 2022 років, виданими до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість згадок про Україну та Київ вилучено. Навіть "Київську Русь" - назву середньовічної східноєвропейської держави зі столицею в Києві - замінили на "Русь" або "Давню Русь".

У книжках містяться неправдиві заяви про те, що під час російської анексії Криму в 2014 році люди вийшли "захищати свої права" після того, як "радикальні націоналісти… прийшли до влади (в Києві. - Ред.) за підтримки Заходу".

Тим часом у нинішній версії підручників зросла кількість згадок про Путіна та його досягнення.

BBC зв'язалася з міністерством освіти Росії, але не отримала відповіді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові патрулюють вулиці Мелітополя

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Ірина думала про виїзд на підконтрольну Україні територію, але не хоче покидати свій дім.

Вона категорично проти того, щоб її дитина навчалася за російською програмою, але стурбована тим, щоб дитина залишилася вдома. В принципі, діти можуть вивчати українську програму онлайн, але батьки можуть стикнутися з наслідками.

"А якщо хтось донесе на нас новій (російській. - Ред.) владі й якщо вона почне переслідувати мене та мою дитину за відсутність російської освіти?" - каже Ірина.

19 серпня на платформі соціальних мереж телеграм місцеве проукраїнське видання процитувало повідомлення, надіслане батькам від проросійськи налаштованого вчителя школи неподалік від Мелітополя.

У ньому говорилося, що "на нашій звільненій території дистанційного навчання не буде" (так у Кремлі називають окуповані території). Батьки, які відмовляться відправити своїх дітей на очне навчання, будуть "позбавлені батьківських прав", якщо вони порушуватимуть правило кілька разів.

Вчителів відстежують і депортують

Проукраїнськи налаштовані вчителі також сильно постраждали від війни, дехто був змушений переховуватися, був відправлений на "перепідготовку" або був під загрозою депортації.

У Дмитра, директора з Мелітополя, до вторгнення була школа з понад 500 учнями. Зараз він переховується після того, як його розшукали російські чиновники за спробу організувати для учнів вивчення української програми онлайн.

Він каже, що знає вчителів, які були змушені або вирішили співпрацювати з російськими чиновниками. Їх відправили до Криму чи Росії для перенавчання у спосіб, який підходить кремлівській ідеології.

"Їм сказали "ми Росія, ми один народ". Ми повинні бути єдиними" і щоб ці наративи були передані дітям", - каже він.

Хоча Дмитро вирішив залишитися на контрольованих Росією територіях, багато вчителів і батьків виїхали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові погрожують проросійським вчителям депортацією

Марина, вчителька з Нової Каховки Херсонської області, втекла наприкінці липня. Вона ухвалила це рішення через кілька тижнів після того, як озброєні російські солдати та призначений Росією керівник освіти оголосили, що вони закривають її школу, оскільки директор не хоче співпрацювати.

Вона каже, що чула про нестачу кадрів у Новій Каховці, де деяким учителям доводиться викладати кілька незв'язаних предметів. Вона стурбована тим, що встановлена ​​Росією система освіти зашкодить почуттю ідентичності дітей.

"Їхнє головне завдання - промити мозок та втілити власні наративи в дитячий розум. Вони хочуть, щоб наші діти забули, в якій країні вони жили, забули, хто вони".

Історичний ревізіонізм

Леонід Кацва - російський письменник, який 42 роки викладав історію московським школярам.

Він бачив, як історію спотворюють у російських підручниках. Що стосується опису анексії Криму в 2014 році, Кацва каже, що "немає згадок про діяльність будь-яких російських сил на півострові".

Кацва вважає, що у новому навчальному році у підручниках, швидше за все, буде жорстка оцінка діяльності Заходу. "Підручники, які зараз проходять жорстку модерацію, будуть повністю йти за лінією "Першого каналу" (держтелебачення Росії)", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Батьки стурбовані, що їх можуть позбавити батьківських прав, якщо їхні діти навчатимуться за українською програмою

"Це яскраве свідчення того, що Кремль використовує шкільну освіту як засіб пропаганди", - каже Дмитро з Мелітополя. Проте він сподівається, що навіть з обмеженим доступом до онлайн-версії української програми діти з його регіону все одно зможуть дізнатися справжній перебіг подій і мати чіткіше розуміння новітньої історії України.

"Наші діти постійно питають, чому на їх школах висять прапори іншої держави. Що я можу сказати... Навіть діти 6 років розуміють, що це ненормально".