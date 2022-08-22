Олександр Дугін - пророк чи російський фашист? Захід про вбивство доньки "мозку Путіна"

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вбивство Дар'ї Дугіної - дочки ідеолога агресивного "русского мира" Олександра Дугіна - знайшло широкий відгук у західних ЗМІ. Газети намагаються пояснити роль 60-річного філософа у російському порядку денному, сумніваються в офіційній версії ФСБ і припускають, що Росія спробує помститися за вбивство Дугіної на військовому рівні.

Дочка Дугіна загинула під час вибуху автомобіля на Можайському шосе біля Москви увечері 20 серпня. Перед цим вона разом із батьком відвідала фестиваль "Традиція" у підмосковній садибі Захарова.

Сьогодні ФСБ опублікувала свою версію події: у вбивстві підозрюють громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка 23 липня приїхала до Росії разом із 12-річною дочкою.

Щоб пояснити значення вбивства Дугіної західні газети намагаються дати визначення ролі її батька у російській політиці - і зробити це їм явно непросто.

"Пророк" чи "російський фашист"?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Філософ Олександр Дугін - один із авторів ідеї "євразійства", де Росії приписується особлива історична роль

Західні ЗМІ цікавить передусім сам Олександр Дугін як один із головних ідеологів "євразійства" та його стосунки з президентом Володимиром Путіним. Одні називають його "мозком російського президента", інші зазначають, що відносини Дугіна з Путіним не цілком зрозумілі, а сам російський філософ формально не обіймає жодних державних посад.

"Зі своєю довгою бородою і затягнутим назад волоссям Олександр Дугін схожий на пророка. Він вільно володіє англійською і говорить у суворому тоні. Дугін - один з архітекторів "євразійства", імперської ідеології, що наполягає на особливій ролі Росії.

Аналітики розходяться в оцінці його впливу на президента Путіна, але ідея 60-річного філософа про те, що Росія має зібрати свої історичні території, відкинути згубний вплив Заходу і піти своїм власним, особливим шляхом, має очевидний вплив на спосіб думок мешканців Кремля", - пише Times, називаючи Дугіна "людиною, яка сформувала Путіна".

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Американський громадський мовник NPR пише про Дар'ю Дугіну так: "Вона була дочкою людини, яку часто називають "мозком Путіна". Дугін - відомий російський інтелектуал-націоналіст, чиє бачення відновленої Російської імперії підводить ідеологічні підстави під путінську війну в сусідній Україні".

"Більше 10 років і батько, й дочка наполягали на російському вторгненні. Обидва багато разів заявляли, що процвітання Росії можливе лише за умови знищення України", - пише NPR.

"Мозком Путіна" Дугіна вперше в англомовній пресі назвав у 2014 році автор журналу Foreign Affairs. Сьогодні цей епітет часто зустрічається в коментарях щодо загибелі Дар'ї Дугіної, а газета Independent навіть називає філософа "путінським Распутіним".

Financial Times, з іншого боку, зазначає, що формально Дугін не обіймає в російському уряді жодних постів.

"Вплив Дугіна на Путіна іноді переоцінювали, - пише газета. - Він втратив викладацьку посаду в головному московському університеті і майже перестав з'являтися на телебаченні, а США і Канада наклали на нього персональні санкції в 2015-му році, після того, як створений ним Міжнародний євразійський рух оголосив набір добровольців для війни на Донбасі".

"Дугін відомий розробкою вкрай правого погляду на роль Росії у світі. Його описували як "російського фашиста" та відомого апологета теорій змови", - пише Guardian, запозичуючи це визначення з колонки свого ж кореспондента.

"Дехто каже, що він допоміг сформувати експансіоністську зовнішню політику російського президента. Однак ступінь впливу Дугіна на Путіна залишається предметом здогадів - багато поінформованих джерел кажуть, що його вплив на Кремль був мінімальним", - пише Guardian.

"Застосування Дугіну у кремлівських ЗМІ все ж таки знайшлося: іноді йому там надавали платформу для просування своєї агресивної ідеології, а іноді використовували для дискредитації агресивніших націоналістів", - пише газета.

Версії

Українська влада категорично заперечує причетність до вбивства Дугіної, відповідальність за яке ФСБ поклало на Київ

Журналісти New York Times звертають увагу на обставини смерті Дар'ї Дугіної.

"Спроби замахів та замовні вбивства публічних постатей були визначальним мотивом неспокійних російських 1990-х років. В останні роки в Україні їхніми цілями ставали бізнесмени та журналісти, а в останні тижні, в окупованих частинах України, проросійські діячі", - пише газета.

"У Москві 1990-х вибухи автомобілів були звичною справою, але в путінській Росії вони стали рідкістю. [...] І хоча раніше українським спецслужбам вдавалося проводити операції на окупованих Росією територіях, неподалік лінії фронту, немає жодних підстав припускати, що Київ здатний організувати такий зухвалий напад так близько до російської столиці", - вважає автор NYT.

Замовні вбивства відбувалися в Росії і останніми роками, нагадує видання, але їхньою мішенню зазвичай ставали відкриті критики Кремля, а не його активні прихильники.

Коментатори, опитані Washington Post, схильні відкидати версію українського втручання.

Голова Комітету у справах розвідки палати представників США Адам Шифф у коментарі CNN сказав, що про інцидент у Підмосков'ї конгресменам офіційно поки що не повідомляли, тож і версій щодо замовників та виконавців убивства у них немає.

"У російському суспільстві та уряді так багато різних протиборчих груп, що в цій боротьбі можливо взагалі будь-що", - упевнений Шифф.

Автор фото, Daria Dugina

"Я сподіваюся, що напад організований однією з цих груп, а не замовлено з України. Ми бачили жахи воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, за які Росія неодмінно повинна відповісти. Звичайно ж, я не хотів би бачити з українського боку нічого схожого на вбивства мирних жителів, тому дуже сподіваюся, що заяви представників Києва правдиві і жодного відношення до цього вбивства Україна не має", - додав американський законодавець.

Колишній британський посол у Росії Тоні Брентон сумнівається, що Україна мала технічну можливість вчинити це вбивство, справжньою метою якого, на його думку, був сам Дугін.

"Сучасна Росія перебуває під жорстким контролем, і припустити, що країна, з якою Росія перебуває в стані війни, могла організувати вибух автомобіля в Москві - при тому, наскільки російська влада стурбована питаннями безпеки, - досить складно", - сказав він Sky News.

Наслідки

У західних ЗМІ зазначають, що після вбивства Дугіної - а насамперед після того, як ФСБ офіційно звинуватила в організації вбивства українські спецслужби, - у прокремлівському середовищі посилилися заклики помститися Києву.

CNN цитує Маргариту Симоньян та її чоловіка, які закликають у телеграм-каналах завдавати ударів по "центрах прийняття рішень". У добірку американської преси потрапив її чоловік, телережисер Тигран Кеосаян, який написав, що не розуміє, "чому в Києві ще є будівлі на Банковій вулиці".

У понеділок після публікації офіційної версії ФСБ лють російських патріотів тільки посилилася.

Маргарита Симоньян пише вже про Естонію, куди за версією ФСБ втекли вбивці Дугіної: "Думаю, у нас знайдуться професіонали, які бажають помилуватися шпилями на околицях Таллінна".

Твіт Симоньян - явне посилання на заяву офіцерів ФСБ, підозрюваних в отруєнні в англійському Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Через пів року після замаху вони з'явилися в ефірі RT під виглядом цивільних осіб, розповівши в інтерв'ю Симоньян, що в Солсбері їздили як туристи, щоб "подивитися на шпиль місцевого собору".