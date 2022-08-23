TOW: як легендарні протитанкові ракети доповнять "Джавеліни" і "Стугни" в ЗСУ

Сергій Морфінов

для BBC News Україна

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Defense.gov

У новому пакеті допомоги від США українська армія отримає протитанкові ракетні комплекси TOW з великою кількістю боєкомплекту до них.

І хоча це розробка 1960-х років, яка воювала проти радянських танків ще під час війни у В'єтнамі, TOW пройшли багато модернізацій та є одним з найефективніших й найпоширеніших у світі протитанкових озброєнь.

Які перспективи цього протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в ЗСУ?

TOW і його модернізації

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, TOW

Про те, що Україна отримає 1500 протитанкових ракет TOW, стало відомо 20 серпня з повідомлення американської влади.

Українська армія вже отримала від західних партнерів тисячі протитанкових комплексів, які допомогли їй знищити російські колони бронетехніки на підступах до Києва у березні.

Зокрема в арсеналі українських протитанкістів є американські Javelin, британсько-шведські NLAW, шведські Carl Gustaf, вітчизняні "Корсар" і "Стугна-П", а також радянські "Фаготи".

Утім, до цього часу не було TOW, що викликало здивування у багатьох військових оглядачів, оскільки ці ПТРК - чи не найбільш поширені у різних арміях світу.

TOW почали розробляти у США в 1960-х роках і взяли на озброєння американської армії в 1970 році. Фактично це ровесник і аналог створеного в ці ж роки у Радянському Союзі "Фагота".

Утім, за десятки років пускові TOW та ракети до них пройшли багато модернізацій. Наприклад, модернізація TOW-2А розрахована для знищення танків з динамічним захистом і може пробивати броню товщиною 9 см, а TOW-2B атакує танки зверху, де захист - найслабший.

Автор фото, Defense.gov

Водночас TOW залишається протитанковим комплексом другого покоління без принципу "вистрілив і забув" (як у Javelin) - оператор має довести ракету до цілі лазерним променем, а керування відбувається по дроту.

Дальність дії, залежно від модифікацій, - 3,5-4,5 км.

Також TOW досить масивний комплекс і його вага у готовому до пострілу режимі може сягати 70-90 кг.

Автор фото, DEFENSE.GOV Підпис до фото, TOW - масивний комплекс, тому в умовах активних бойових дій його частіше встановлюють на автомобілі

Тому піхота частіше використовує його зі станка на обладнаних позиціях, а для більш мобільних варіантів ці ПТРК встановлюють на різноманітній техніці, як-то пікапи "Хамві" або ж БМП M2 Bradley.

Також TOW нерідко встановлюють на гелікоптерах.

Від В'єтнаму до Сирії

Перше бойове застосування TOW відбулося на війні у В'єтнамі у 1972 році, де під час наступу північнов'єтнамських сил американська армія несподівано зіткнулася з необхідністю протидії великій кількості бронетехніки радянського виробництва.

Тож TOW встановили на кількох гелікоптерах, які полювали за ворожими бронегрупами. За кілька місяців першого бойового застосування ці ПТРК знищили більш як 20 радянських танків, зокрема, легких ПТ-76 і середніх Т-54.

Однак у підсумку невдалої для американців в'єтнамської війни кілька комплексів TOW потрапили до в'єтнамців як трофеї.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, TOW в Іраку

За останні 50 років TOW використовувалися у більшості великих війн: арабсько-ізраїльській Війні судного дня 1973 р., Ірано-Іракській війні 1980-х, Ліванській війні 1982 р., Війні у Перській затоці 1991 р., операції в Сомалі 1993 р., а також війнах в Афганістані та Іраку початку 2000-х.

Багато випадків застосування TOW зафіксували під час війни у Сирії, де їх використовують опозиційні Башару Асаду сили.

Дуже часто об'єктами ударів TOW у всіх цих конфліктах були танки та інша бронетехніка радянського та російського виробництва.

Зараз TOW стоїть на озброєнні близько 40 країн, включно з США та Ізраїлем.

У ЗСУ

Автор фото, Getty Images

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Українські військові оглядачі переважно позитивно оцінюють перспективи TOW в українсько-російській війні. Особливо з урахуванням того, що ЗСУ отримає 1500 таких ракет (щоправда, точна кількість пускових установок наразі невідома).

"Нарешті - хотілося б сказати. Наймасовішим у країнах НАТО є не ПТРК "Джавелін", а саме американські TOW-2, добре відомі по відео роботи сирійських повстанців, які воюють з режимом Асада", - написав редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"Так, оператору потрібно постійно супроводжувати ракету, це складніше, ракета не самонаводиться у верхню проєкцію, і керується по проводу, тож потрібно мати відкриту зону для наведення. Але є й свої переваги: ракета надійніша, зручніша в експлуатації і не залежить від стану акумулятора, може наводитись точно на той об'єкт, куди веде оператор, а не тільки на контрастне тепло, має більшу дальність пуску - 3700 метрів проти 2500 у "Джавеліна", - додав він.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, TOW-2

А голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут назвав TOW "одним з найуспішніших ПТРК, який застосовувався у десятках країн".

"Дуже якісно проявив себе у війні в Сирії за останні десять років. Напевно, тисячі асадівських військових були спалені і знищені з технікою чи в будинках. У Сирії з TOW працювали по всьому, що тільки можна, починаючи з піхоти", - розповів Тарас Чмут в ефірі подкасту "Фронтова поплава".

"Проста, відкатана, хороша зброя на рівні нашої "Стугни", - додав він.

Чмут прогнозує, що ці комплекси можуть масово постачати Україні й інші країни, які мають їх на озброєнні.

Отримання TOW є особливо актуальним на тлі активного використання українськими військовими "Стугни-П", чий запас ракет не є невичерпним.

А український сайт "Defense Express" припускає, що передача TOW теоретично може означати і отримання українською армією в майбутньому БМП M2 Bradley, які є основними для армії США.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, БМП M2 Bradley

"Саме TOW входить до складу озброєння M2 Bradley. І хоча про передачу цих машин мова не йде, можливо, передача доволі великої партії цих ПТРК є одним з елементів розгортання відповідної інфраструктури", - написали автори "Defense Express".

"Також треба зазначити, що існують версії TOW з передачею команд радіоканалом - TOW 2 RF, але вони призначені для озброєння вертольотів. А після історії з інтеграцією [протирадіолокаційних ракет] AGM-88 HARM не варто виключати вірогідність того, що питання інтеграції цих ракет до українських вертольотів також було вирішене", - додали у "Defense Express".

Йдеться про вдалу інтеграцію західних ракет HARM на українську авіацію, яка нищить російську ППО на лінії фронту.