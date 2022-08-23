Україна, південний фронт. Як і куди можуть наступати обидві армії та яка роль Криму

  • Ілля Абішев
  • ВВС
Українські артилеристи, Херсонська область

Автор фото, Getty Images

Збройні сили України планомірно руйнують ракетними ударами обидва мости через Дніпро на території Херсонської області, що окупована російськими військами.

Меседж очевидний - перспектива залишитися без постачання для російського угруповання на правому березі Дніпра стає дедалі очевиднішою, що загрожує катастрофою у разі різкої активізації бойових дій на цій ділянці фронту.

Але з боку російського командування не видно ознак готовності відійти на відносно безпечний лівий берег Дніпра. Були лише окремі непідтверджені повідомлення про передислокацію штабів у тил, ближче до Криму, але, за всіма ознаками, російська армія лише нарощує свою чисельність на правобережжі, перекидаючи туди сили з Донбасу.

На початку-всередині серпня посилилися артилерійські перестрілки по всій лінії південного фронту, але спроб серйозного просування жодна зі сторін не робила.

Ще одна реальність останніх днів - вибухи та пожежі в анексованому Криму, який донедавна вважався тихою гаванню і куди їздили у літню відпустку тисячі російських туристів.

Південний фронт: що він собою являє

Протяжність лінії фронту від Херсона до Донецька по прямій - близько 400 кілометрів, а з урахуванням вигинів - не менше 500. Місцевість - переважно рівнинна й безлісова. Є природна водна перешкода - річка Дніпро у нижній течії.

Територію на південь від Дніпра на його лівому березі захопили російські війська. Але передові їхні частини - херсонське й так зване криворізьке угруповання - розташувалися на правому березі. Їхню логістику забезпечують два мости - Антонівський автомобільний та Антонівський залізничний.

Усі ці мости дуже пошкоджені українською артилерією, яка використовує американські системи "Хаймарс", і навряд чи придатні для перекидання важкої техніки та транспорту з боєприпасами.

Автор фото, Getty Images

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Так виглядав Антонівський міст у липні, після першого обстрілу. Зараз він у значно гіршому стані

Між Херсоном і Каховським водосховищем з півночі на південь протікає притока Дніпра, річка Інгулець. Через цю річку на окупованій російськими військами території є лише один міст у селі Дар'ївка, який українська артилерія також розбила.

Українська армія утримує невеликий плацдарм на лівому березі річки Інгулець, на південь від села Давидів Брід.

Складнощі оборони

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Якщо утримувати кілометрову ділянку силами хоча б неповної роти у кількості 100 людей, для фронту від Херсона до Донецька необхідно 50 тисяч солдатів - і це лише рахуючи бойові підрозділи на передній лінії.

За мірками Другої світової війни, тримати оборону на такому фронті такими силами неможливо.

Наприклад, німецька група армій "Південна Україна", що діяла у 1944 році на дещо іншій, але схожій за протяжністю ділянці фронту, налічувала три загальновійськові армії та безліч допоміжних підрозділів - цифри відрізняються, але було щонайменше пів мільйона.

Червона армія мала ще більше. Угруповання вермахту там у підсумку розгромили.

Сучасні війни ведуть інакше - завдяки розвиненим засобам розвідки та потужним засобам вогневого ураження немає потреби утримувати великими силами кожну ділянку лінії зіткнення. Є зони, що перебувають під контролем однієї зі сторін, і є так звані сірі зони, де немає військ, але й зайняти їх не можна, бо одразу ж накриє ворожа артилерія та авіація. Там, де ймовірність удару супротивника найвища, формують укріпрайони, туди стягують додаткові сили.

Але степ є степ, і, як кажуть, сто доріг - усі твої. Якщо проґавити прорив супротивника навіть невеликими силами на будь-якій ділянці, буде біда.

Танки і мобільна артилерія за підтримки піхоти швидко придушать осередки опору, розгорнуться у фланги й почнуть трощити лінію оборони, а в утворену діру ринуть інші частини, нарощуючи тактичний успіх.

А можна й у халепу потрапити - надихнувшись ілюзорним успіхом, кинути найкращі сили на прорив і бездарно покласти їх під ударами літаків, ПТРК та ракетних систем супротивника.

Південна Україна - це безкраї степи, будь-яка помилка може дорого коштувати.

Україна попереджає про швидке загострення

Найближчим часом очікують гострих подій по всьому фронту, заявив в ефірі телемарафону представник пресслужби Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, "серпень та вересень будуть надзвичайно важливими місяцями" для подальшого розвитку подій.

"Про відступ сьогодні й про те, що Росія відведе свої війська з території України, зараз вони [росіяни] говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території", - сказав Юсов.

Приблизно з середини весни, коли зрозуміли, що російський бліцкриг в Україні не вдався, в українському публічному просторі лунають обіцянки організувати контрнаступ і почати саме з півдня, з Херсона.

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Російські війська захопили більшу частину Херсонської області у перші дні вторгнення

Словесні погрози - це одне, а от удари по мостах разом із нарощуванням сил на ключових напрямках - це вже не просто слова.

Які сценарії розвитку подій на півдні України можливі протягом найближчих місяців і які з них найімовірніші?

Спроба перемогти швидко

Росія може піти у превентивний наступ зі східної та західної сторін Каховського водосховища - праворуч у напрямку Запоріжжя, ліворуч - на Кривий Ріг та Нікополь, а також в обхід Миколаєва з півночі з метою його оточення та захоплення.

Для реалізації такого амбітного плану як захоплення Кривого Рогу і Запоріжжя немає передумов, але, якщо пощастить, росіянам вдасться відтіснити українців на 90-100 км від мосту на Новокаховській ГЕС (до Антонівського та Дар'ївського мостів українська артилерія все одно дістане з Миколаєва), забезпечити його недосяжність для атак "Хаймарсами" та усунути загрозу повної блокади херсонського та криворізького угруповань.

Україна може завдати відвертальних та головних ударів на південному та південно-східному напрямку, зокрема, з плацдарму на лівому березі річки Інгулець під Давидовим Бродом з метою виходу до правого берега Дніпра.

У разі успіху вдасться розсікти російське угруповання на дві частини та блокувати його, оскільки мости через Дніпро вже практично виведені з ладу, а всі можливі понтонні чи поромні переправи опиняються у зоні досяжності української артилерії.

Обидва сценарії - жахливі для однієї зі сторін, але малоймовірні. Головне питання - чи мають Росія й Україна сили й засоби для проведення великої наступальної операції.

Російське командування перекинуло тисячі бійців та сотні одиниць військової техніки з Донбасу на південний фронт, під Херсон.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович оцінював чисельність російських військ, зосереджених на півдні України, приблизно у 30 батальйонно-тактичних груп (БТГ) - понад 20 тисяч солдатів. Навіть якщо Арестович помиляється у менший бік, це досить багато, тим більше, що БТГ - це бойові підрозділи, тиловиків треба рахувати окремо. Але річ не в тому.

По-перше, Україна має солдатів не менше, а більше, ніж Росія залучила до так званої спецоперації. Наскільки вони підготовлені, мотивовані та забезпечені - окреме питання, яке можна поставити як українським, так і російським генералам, і отримати одну відповідь - мовляв, із цим все чудово.

По-друге, для наступу потрібно зібрати сили в кулак, але в умовах сучасної війни непомітно це зробити не вийде - супротивник зміцнить небезпечний напрямок і завдасть попереджувального вогневого удару по скупченнях техніки та особового складу.

По-третє, для великого наступу, що передбачає швидке просування вглиб території супротивника на десятки кілометрів, необхідно мати у вільному розпорядженні дуже багато техніки - засобів ППО, артилерії, танків й бронемашин, авіації, засобів радіоелектронної боротьби та багато іншого.

І не просто мати, а мати із запасом, з урахуванням неминучих втрат.

До того ж треба забезпечити безперебійне постачання боєприпасів та інших засобів. Якщо ситуація розвиватиметься стрімко, то у питанні постачання російська армія опиниться у гіршому становищі через пошкоджені мости через Дніпро та Інгулець.

ЗСУ немає досвіду проведення великих наступальних операцій. Російські збройні сили мають, але проти відносно слабких супротивників - чеченських сепаратистів, грузинської армії, сирійської опозиції Асада.

А у зіткненні з таким сильним противником, як українська армія, російські війська показали себе непереконливо.

Крім того, обидві сторони усвідомлюють, наскільки високою є ціна помилки при проведенні такої операції. В умовах степів південної України воєнна ситуація може змінюватися стрімко й безповоротно.

Спроба перемогти повільно

Інший сценарій передбачає відмову сторін від проведення блискавичних наступальних операцій на користь повільного вгризання в оборону супротивника.

При цьому цілі першого сценарію залишаються ті ж самі - українська армія загрожуватиме оперативним оточенням російським угрупованням у Херсоні та на захід від Каховського водосховища, російська - перехопленням ініціативи з виходом до Кривого Рогу та Запоріжжя.

Складність полягає у тому, що прогризти лінію оборони противника через пів року після початку війни - дуже важко і загрожує величезними втратами. Обидві сторони встигли добре окопатися й зібрати сили реагування у глибині оборони.

Такий в'ялий розвиток подій сприятиме російській армії у розв'язанні логістичних проблем - навіть якщо не вдасться організувати стабільні понтонні та поромні переправи на правий берег Дніпра, вона зможе забезпечити постачання херсонському угрупованню повітряним шляхом.

Натомість українська армія зможе робити те, що у неї добре виходить - громити російські тили та лінії постачання.

Удари по Криму

Крим - основна база постачання всього російського угруповання на півдні України. Про розміри складів, розміщених на анексованому півострові, наочно свідчить випадок з підривом арсеналу під Джанкоєм: вибухи боєприпасів там тривали цілу добу.

Крім складів у Криму дислоковані військові бази та левова частка авіації, залученої російською армією до так званої спецоперації.

Офіційного підтвердження постачання Києву далекобійних американських ракет ATACMS, здатних дістати до будь-якої точки півострова, включно з Кримським мостом, поки що немає.

Але поява українських БПЛА над Кримом і робота по них російських зеніток почали відбуватися регулярно.

Висновок просто напрошується - жертвуючи дешевими безпілотниками, українці намагаються розкрити російську систему ППО. І, мабуть, недарма.

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