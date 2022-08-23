Таким Юпітер ще не бачили: телескоп "Джеймс Вебб" надіслав знімки гіганта Сонячної системи

54 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/Jupiter ERS Team/Judy Schmidt Підпис до фото, Телескоп "Джеймс Вебб" зробив кілька знімків Юпітера у липні цього року, і з них склали одне загальне зображення

Найпотужніший телескоп у світі показав Юпітер таким, яким ми його раніше не бачили.

Телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) зробив кілька знімків найбільшої планети Сонячної системи у липні цього року, з них склали загальне зображення.

На знімках - полярні сяйва, гігантські урагани, кільця що оточують Юпітер та його супутники, і все це в таких деталях, які астрономи назвали неймовірними.

"Джеймс Вебб" спостерігає за Всесвітом у невидимому для людського ока інфрачервоному спектрі, й отримані зображення потім штучно забарвлюють за допомогою трьох різних фільтрів у кольори, знайомі нашому оку.

Синім кольором позначена найкоротша інфрачервона хвиля, що показує найгарячіші зони планети. Полярні сяйва й висотні тумани виділені червоним кольором. На знімку чітко видно різницю температур.

Зеленим і жовтим кольором позначені товсті прошарки хмар й зони туманів, а Велика червона пляма - найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, що здатен поглинути Землю, - виглядає білим через відбите сонячне світло.

Крім того, на знімку видно не лише сам Юпітер, а й дифракційний сплеск від вулканічного супутника Іо, систему кілець цієї планети, а також його супутники - Амальтею та Андрастею. Крапки навколо Юпітера на знімку - це далекі галактики, які також захопив знімок.

"Ми ніколи не бачили Юпітер таким. Це просто неймовірно", - прокоментувала планетарний астроном Імке де Патер з Каліфорнійського університету, що відіграла ключову роль у проєкті. - Ми навіть не очікували, якщо чесно, що це буде настільки добре".

Телескоп вартістю 10 мільярдів доларів - це міжнародна місія під керівництвом американського космічного агентства НАСА, спільна з його партнерами з Європейського та Канадського космічних агентств.

"Джеймс Вебб" запустили у грудні 2021 року, і зараз телескоп перебуває на відстані понад півтора мільйона кілометрів від Землі. Він може вхопити світло, що почало рухатися у бік нашої планети 13 мільярдів років тому, невдовзі після Великого вибуху.

Вчені очікують, що "Джеймс Вебб" стане наступником відомого телескопа "Габбл" і буде головною рушійною силою наукових відкриттів щонайменше у найближчі 20 років.