Подарунок на День Незалежності - Байден оголосив пакет військової допомоги на $3 млрд

34 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден на честь Дня Незалежності оголосив про виділення найбільшого на цей день траншу допомоги у сфері безпеки на майже 3 млрд доларів, про це йдеться в заяві Білого дому.

Ще раніше США оголосили про надання 3 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, не пов'язаної із зброєю. Тобто разом США оголосили про пакет допомоги на шість мільярдів доларів.

"Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі", - йдеться в зверненні Байдена.

Байден привітав Україну з Днем Незалежності, зазначивши, що за останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

Він зазначив, що цього року свято є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, а дехто став жертвою "російських звірств і нападів".

"Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум'ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди", - заявив Байден.

У релізі не вказано, чи містить пакет допомогу ракет ATACMS для HIMARS, на які так чекають в Україні. Ці ракети б'ють на відстань 150-300 км і могли б суттєво змінити ситуацію на фронті.

Автор фото, пентагон

Ще $3 млрд гранту

Окрім того, міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що 24 серпня США передадуть Україні 3 млрд доларів до державного бюджету в формі безповоротного гранту.

Кошти надійдуть через механізм Світового банку.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", - написав Марченко у фейсбуці.

Раніше у серпні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що нинішня американська адміністрація з приходом до влади президента Джо Байдена поставила Україні зброю, боєприпаси та військове обладнання на загальну суму $10,6 млрд.