Сліди динозаврів, стародавні міста, "камені голоду". Що з'явилося з-під води через посуху

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вид на пагоди на острові в озері Поянху в китайській провінції Цзянсі. Зазвичай пагоди наполовину стоять у воді, але озеро висохло через спеку

Сліди динозаврів, стародавні міста, "камені голоду". Екстремальна спека, що охопила половину планети, призвела до обміління річок та спустошення водосховищ. На їхньому дні виявилося чимало цікавих знахідок.

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Через падіння рівня води в річці Янцзи на поверхні з'явилися три буддійські статуї, яким, як вважають археологи, може бути близько 600 років.

З липня кількість опадів у басейні Янцзи була приблизно на 45% нижча від норми, а спека на південному заході Китаю стоятиме до кінця серпня.

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Найсильніша за 500 років посуха в Європі призвела до того, що вода в річці Дунай впала до одного з найнижчих рівнів майже за сторіччя, оголивши кістяки десятків начинених вибухівкою німецьких військових кораблів.

Вони затонули під час Другої світової війни неподалік сербського річкового портового міста Прахово.

Ці судна були серед сотень плавзасобів, затоплених на Дунаї чорноморським флотом нацистської Німеччини 1944 року, коли він відступав від радянських військ.

На багатьох з них досі є тонни боєприпасів та вибухових речовин, і вони становлять небезпеку для судноплавства.

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Тривала посуха в Іраку поставила під загрозу врожай і змусила владу країни пустити воду з водосховища Мосул на зрошення полів.

Коли воду злили, на поверхні з'явилися руїни стародавнього міста. Археологи датують руїни приблизно 1400 роком до нашої ери. Руїни належать Закіку, місту в імперії Мітанні. Ця імперія контролювала частину північної Сирії та Месопотамії з 1550 до 1350 року до нашої ери.

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Відсутність дощів і багатоденна спека спричинили посуху відразу в багатьох європейських країнах, а в обмілілих річках на поверхню проступили тривожні попередження, залишені нашими предками.

Це так звані "камені голоду", які видно лише в періоди сильних посух, на них висічені послання про минулі природні катастрофи, викликані нестачею води, і пов'язані з цим лиха.

Найстаріший напис на "камені голоду", який знайшли в Ельбі, датований 1616 роком. На ньому висічено напис: "Коли побачиш мене - плач".

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На дні обмілілої річки в центральному Техасі виявили сліди динозавра віком 113 мільйонів років.

Минулого тижня майже 90% території штату охопила екстремальна спека, що призвела до посухи.

Знайдені сліди археологи назвали "доріжкою самотнього рейнджера". Вони належать одному акрокантозавру, який пройшов цією стежкою близько 30 метрів.

Акрокантозаври були тероподами - динозаврами, що ходили на трипалих задніх лапах. При зрості близько 4,5 метрів вони важили близько семи тонн.

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Нерозірвану 450-кілограмову бомбу знайшли рибалки на березі обмілілої італійської річки По. В Італії - найсильніша за останні 70 років посуха.

Річка завдовжки 650 км висохла на багатьох ділянках. Бомбу, яка, за словами італійських військових, містить 240 кг вибухівки, знайшли недалеко від ломбардського села Борго-Віргіліо.

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У річці Тибр у Римі з'явилися руїни мосту, збудованого за часів імператора Нерона, який правив з 54 року нашої ери до самогубства у 68 році нашої ери. Цього року Тибр обмілів на понад метр, до рекордно низького рівня.

Міст з'єднував Марсове поле з протилежним берегом Тибру.

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На дні водосховища Вальдеканас в іспанській провінції Касерес, рівень води в якому знизився на третину, з'явилося доісторичне кам'яне коло.

Це дольмен Гуадальпераль, який називають іспанським Стоунхенджем, він датується 5000 роком до нашої ери.