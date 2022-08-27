Як і де отримати грошову допомогу втікачам від війни

9 хвилин(и) тому

Автор фото, ALKIS KONSTANTINIDIS

Під час війни міжнародні партнери виділили на допомогу Україні чималі гроші.

На виплати внутрішньо переміщеним особам, за даними уряду, вже витратили понад 17 млрд гривень.

Допомога людям під час війни може бути кількох видів - від держави, від міжнародних великих фондів і від різних благодійних організацій.

Розповідаємо, де можна знайти інформацію про допомогу, і як її отримати.

Де шукати інформацію

Найперша порада - у місті, куди ви приїхали, знайдіть найближчий центр надання адміністративних послуг або управління соціального захисту. Зазвичай великі міжнародні організації працюють не з людьми напряму, а через місцеві органи влади.

У ЦНАП і в соцзахисті мають підказати переселенцям, куди звертатися далі, які документи потрібні. Там же проводять реєстрацію внутрішніх переселенців.

У Дії є інструкція, як і де можна отримати довідку про статус ВПО і які документи потрібні.

Часом відразу при адміністраціях можуть роздавати допомогу - продуктові чи гігієнічні набори.

В Україні зараз кілька фондів ООН надають фінансову допомогу. Ці програми часто змінюються, потрібно слідкувати за оновленнями. Наприклад, нещодавно припинилась подача заявок на допомогу від ЮНІСЕФ - проєкт Спільно.

Ось перелік міжнародних організацій і їхніх контактів, через які можна отримати допомогу.

Варто перевіряти інформацію про допомогу на сайтах обласних адміністрацій. Наприклад, нещодавно Рівненська ОДА анонсувала виплати переселенцям від французької неурядової організації ACTED. По 2 220 грн на кожного члена родини. Деталі, як отримати ці гроші, обіцяли повідомити пізніше.

Ось гід з державної допомоги для переселенців на порталі Дія.

Тут є детальна інформація - від видачі довідок до правил отримання допомоги, компенсацій, грантів.

Автор фото, Zsolt Czegledi Reuters

Допомога переселенцям. Гроші від держави

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Вже понад чотири місяці в Україні працює державна програма з виплати грошей для переселенців з окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії.

Кожен дорослий може отримати по 2 тис. гривень щомісяця. Якщо йдеться про дітей та людей з інвалідністю, щомісячна допомога складала 3 тис. гривень.

Гроші виплачують:

- внутрішньо переміщеним особам, оселя яких залишилася в районі проведення бойових дій, в тимчасовій окупації або в оточенні.

- внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйноване або непридатне для проживання через військові дії.

У правилах виплати грошей внутрішньо переміщеним особам іноді відбуваються зміни, бо міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновлює перелік громад, які перебувають в зоні бойових дій, оточенні чи окупації.

Перевіряти інформацію про те, чи входить громада у цей перелік, можна на сайті міністерства. Ось перелік, станом на 19 серпня.

Щоб отримати ці гроші, потрібно стати на облік як внутрішньо переміщені особи - це можна зробити на новому місці проживання у ЦНАП. Там же слід отримати довідку, що ви та члени вашої родини - внутрішньо переміщені особи. Адреси найближчих ЦНАПів можна знайти тут.

Допомога від держави нараховуються на банківський рахунок. Ви маєте вказати дані рахунку - ваш IBAN.

Хоча кілька мільйонів людей вже отримали допомогу, тисячі все ще на неї чекають. В уряді кажуть, що не вистачає грошей, але обіцяють, хоч і з затримками, але провести всі виплати.

На порталі Дія можна подати заявку на відшкодування збитків про зруйноване майно.

Більше про те, хто і як повертатиме українцям зруйноване житло, читайте на сайті ВВС.ua

Допомога переселенцям від міжнародних організацій

Мінсоцполітики та мінцифри розробили портал, де можна зареєструватись на отримання допомоги від міжнародних організацій. За цим лінком ви можете залишити заявку на допомогу і згодом перевірити її статус.

Після того, як ви зареєструвались мінсоцполітики перевіряє ваші дані. Рішення, чи надавати допомогу і в якій кількості, ухвалюють міжнародні організації.

Хто може отримати таку допомогу? Це переселенці, які зареєструвалися, тобто перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; люди, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або у зоні активних бойових дій.

Які документи потрібні для заповнення заявки? Інформація про себе та членів сім'ї (дітей та недієздатних осіб). Прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини; адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання; ваш номер телефону; IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Перелік міжнародних організацій, які надають допомогу, можна побачити тут

Також переселенці можуть зареєструватися на отримання допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ось тут є перелік адрес пунктів реєстрації на допомогу.

Хто має право на цю допомогу:

люди, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року

а також ті, хто відноситься до однієї чи декількох з цих категорій:

1. родина, яка має лише одного з батьків з двома або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

2. родина, яку очолює одна чи кілька людей похилого віку з особливою потребою чи потребами на додачу до їхнього віку або особа похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

3. родина з однією або кількома людьми з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

4. прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

Щоб отримати ці гроші, людина має бути ВПО, підпадати під один із критеріїв вразливості, а також не отримувати інших виплат від міжнародних фондів.

У пункті реєстрації працюють волонтери, які допоможуть перевірити та зібрати всі необхідні документи для подальшої реєстрації. Гроші будуть нараховуватися на банківський рахунок, тому при реєстрації потрібно вказати IBAN.

Якщо рахунку в банку немає, гроші можна буде отримати через відділення Укрпошти.

Інструкція, як отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців є на сайті ООН.

Автор фото, unhcr.org

Як отримати допомогу від Керітас?

Одна з найбільших міжнародних організацій світу Керітас працює у багатьох українських містах крім тих, де йдуть активні бойові дії.

Наприклад Керітас Київ надає продуктові та гігієнічні набори, підгузки, дитяче харчування. Карітас Львів - харчування та гуманітарну допомогу для ВПО.

Карітас Жовква працює як місце зупинки для переселенців, організовує тимчасове проживання.

Карітас Тернопіль надає тимчасовий притулок, їжу, одяг, взуття, постільну білизну, рушники, дитячі візочки, ходунки.

Перелік адрес мережі Керітас в Україні і види допомоги, яку можна там отримати, є на сайті фонду.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста?

В осередках Міжнародного товариства Червоного хреста Україна люди можуть отримати таку допомогу - одяг, взуття, засоби гігієни, продукти, ваучери на ліки та їжу, психологічну допомогу.

Для цього потрібно мати такі документи:

документи, які підтверджують вашу особу

документи, які обґрунтовують складні життєві обставини, наприклад, довідка про ВПО

З цими документами можна звернутись до організацій Червоного Хреста в обласних центрах України.

Контакти обласних організацій є на сайті.

Червоний Хрест співпрацює з соціальними службами та місцевою владою у місцях, де компактно проживають переселенці.

Волонтери доставляють туди продукти, питну воду, засоби гігієни, одяг. У березні у Кам'янці-Подільському Червоний Хрест відкрив два Центри гігієни з пральними машинками, де люди можуть безкоштовно випрати одяг.

Щоб отримати централізовано допомогу від Червоного Хреста України, там радять надіслати запит до місцевої влади населеного пункту.

В організації було кілька програм фінансової допомоги, які вже завершилися. Наразі діє програма, коли переселенцям виплачують 2500 грн на одну людину протягом одного місяця. Заявку на цю допомогу можна подавати через Дію або edopomoga.gov.ua.

Як ще отримати допомогу?

Можна зареєструвати заявку та отримати допомогу на платформі міністерства соціальної політики єДопомога. Якщо вашу заявку обере благодійник, ви отримаєте допомогу із рук в руки.

Поруч з великими благодійними фондами є безліч ініціатив, які точково допомагають людям у біді.

Так, є інстаграм канал rechi.support

Тут допомагають всім, хто втратив дім через війну. Посилки відправляють люди напряму.

Якщо ви втратили дім або змушені були виїхати без речей, напишіть їм в напряму:

з якого ви населеного пункту

які речі вам потрібні (жіночі/дитячі/чоловічі та їх розмір)

що ще вам потрібно додатково (можливо, книги/іграшки чи ще щось)

дані для відправки новою поштою (ПІБ, номер телефону, місто, відділення НП)

"Людям часто не зручно просити допомогу. Тому якщо ви знаєте тих, хто виїхав з окупованої території або втратив дім, напишіть їм самі, поцікавтесь, що їм потрібно, і оформіть заявку замість них", - закликають у rechi.support

Волонтери платформи "Жінка для жінки" допомагають з поселенням вимушених переселенок, з постіллю, ковдрами, їжею і коштами. Шукають вакансії у Львові та іншу інформацію, наприклад, як евакуюватися до Польщі. Щоб отримати допомогу, розкажіть про себе, відповівши на кілька питань в анкеті.

Громадська організація "Дівчата" надає фінансову, гуманітарну та психологічну допомогу постраждалим від війни. Для отримання допомоги напишіть на пошту: go@divchata.org.

Більше про організацію ось тут.

Заснований Машою Єфросиніною фонд "Маша" допомагає жінкам, дітям, літнім людям та людям з інвалідністю, які постраждали від війни.

Організовує евакуацію жінок з дітьми в безпечні місця. Фонд розпочав проєкт "Незламна мама" для психологічної підтримки дітей та сімей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Реабілітація включає два тижні роботи з психологом для дорослих та дітей, групові заняття, арттерапію, фізичні активності.

Як отримати допомогу: написати на фейсбук сторінку організації або звернутися за номером 044 221 1163 чи office@mashafund.org.ua

Автор фото, NACHO DOCE

Допомога для переселенців у різних містах

У багатьох областях відкрилися центри допомоги для переселенців.

Наприклад, для людей, які виїхали з Маріуполя, відкрилися центри комплексної підтримки переселенців "ЯМаріуполь".

Автор фото, фейсбук ЯМаруполь

У центрах "ЯМаріуполь" наприкінці серпня можна буде отримати рюкзаки та шкільні набори для першокласника. Більше про умови тут.

Ось адреси центрів "ЯМаріурполь" у різних містах:

Запоріжжя (https://t.me/ya_mariupol_zp), пр. Соборний, 150А

Дніпро (https://t.me/i_mariupol), вул. Воскресенська, 23

Вінниця (https://t.me/i_mariupol_vin), вул. Соборна, 50

Київ (https://t.me/yamariupol_kyiv), вул. Антоновича, 39

Кропивницький (https://t.me/YaMariupolKropivnitskiy), вул. Академіка Паученка, 41/26

Хмельницький (https://t.me/imrpl_khm_info), вул. Героїв Маріуполя, 3а

Івано-Франківськ (https://t.me/mrl_if), вул. Грушевського, 22а

Калуш (https://t.me/mrl_if), вул. Грушевського, 13

Одеса (https://t.me/mariupol_odesa), вул. Пішонівська, 30а

Львів (https://t.me/mariupol_lviv), Галицька площа, 15

Кривий Ріг (https://t.me/YaMariupol_KryvyiRih), вул. Героїв АТО, 11

Контакт-центр працює з 8:00 до 17:00 - (050) 345 1555, (067) 345 1555.

У Запоріжжі, куди зараз приїздить більшість переселенців з окупованого півдня, працюють два логістичні хаби, де можуть допомогти переселенцям:

виставковий Центр "Козак-Палац" - місто Запоріжжя вул. Перемоги 70 б,

"Епіцентр" - місто Запоріжжя Оріхівське шосе, 27.

В "Епіцентрі" на Оріхівському шосе мешканці Мелітополя та Мелітопольського району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children. Про це нещодавно розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Зареєструватись на цю допомогу можна в "Епіцентрі" у Запоріжжі у просторі допомоги "Саме тут". Зареєструватись можна протягом 3-х діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок. Кожен член родини може отримати від 6600 гривень. Допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців отримав кошти від інших міжнародних організацій.

Гаряча лінія з питань переселенців, які прибули до Запоріжжя:

+380952204111

+38067 2204112

0800503508

Благодійна організація "Спасемо Україну" допомагає з евакуацією із зон бойових дій, надають тимчасове житло сім'ям з дітьми, гуманітарну допомогу. За допомогою можна звертатися за гарячою лінією 0 800 333 129.

Психологічна допомога

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні запустила гарячу лінію для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

Більше інформації на сайті.

Ось серія тематичних вебінарів від ООН, де фахівці діляться техніками, як впоратися зі стресом і підтримати дітей під час війни.

Якщо хтось із вашої родини зник безвісти, потрапив у полон, зазнав катувань чи насильства під час війни, ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: +38 067 447 07 05 та отримати психологічну допомогу.

Мінцифри та ПРООН створили онлайн-курс, щоб допомогти українцям долати симптоми посттравматичного стресового розладу.

Ще один проєкт - освітній серіал Психологічна підтримка себе та близьких.

Юридична допомога

Правову допомогу можна отримати безкоштовно через мережу ГОРЄНІЄ, яку підтримує ПРООН.

Для цього потрібно звернутися за телефонами:

усі регіони України:

+38 050 534 02 30 (Тетяна Володимирівна Караканова);

для Дніпропетровської області:

+38 050 524 00 17 (Інна Віталіївна Токарєва);

+38 050 524 00 37 (Ольга Володимирівна Степанова);

для Запорізької області:

+38 066 601 98 99 (Вячеслав Валентинович Міщенко);

для Полтавської області:

+38 050 524 00 84 (Вячеслав Олександрович Кущинський);

+38 050 524 00 78 (Ірина Анатоліївна Висота);

для Івано-Франківської області:

+38 050 524 00 25 (Владислав Юрійович Персидський);

+38 093 704 11 90 (Ольга Валеріївна Губенко);

для Волинської області:

+38 066 946 36 90 (Ольга Ігорівна Мартинюк);

для Черкаської області:

+38 050 524 02 44 (Павло Олександрович Черепов);

для Чернівецької області:

+38 050 524 02 92 (Наталія Вікторівна Левченко);

для Закарпатської області:

+38 050 524 09 91 (Василь Васильович Стойка).