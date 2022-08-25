Як успіх Байрактарів у війні в Україні збільшив попит на них у Африці

1 година тому

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Турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які довели свою ефективність у різних конфліктах по всьому світу, незабаром літатимуть в африканському небі, пише аналітик Пол Меллі.

Легендарні турецькі безпілотники стали справжнім символом українського опору у перші місяці російського вторгнення, коли ще не прибула західна важка артилерія та ракетні установки.

Війська України могли протиставити безпілотник Bayraktar TB2 навалі російських колон, які рухались на столицю та намагались захопити країну.

Хоча цих безпілотників в України на початку війни було всього кілька десятків, вони стали легендою - численні відео знищення ними російської техніки ставали хітами переглядів.

А пісня про цей безпілотник стала ледь не символом опору Росії.

Bayraktar TB2 — це плоский безпілотний літальний апарат із крилами, що розташовані під кутом, і заднім гвинтом, що переносить бомби з лазерним наведенням.

Безпілотники, з-поміж іншого, добре проявили себе і під час загострення конфлікту у Нагірному Карабаху у 2020 році, допомагаючи Азербайджану перемогти бронетанкові сили Вірменії та відвоювати велику територію.

Але шанувальники цієї бойової пташки не обмежуються Східною Європою і Кавказом.

В останні тижні партія Bayraktar TB2 прибула до західноафриканської держави Того, яка намагається стримати напад бойовиків-джихадистів з території Буркіна-Фасо.

У травні Нігер придбав пів десятка цих універсальних і недорогих апаратів для своїх військових операцій проти повстанських угруповань у регіоні Сахеля на південь від пустелі Сахара та навколо озера Чад.

Серед інших африканських покупців Bayraktar TB2 - Ефіопія, Марокко, Туніс, виявляла інтерес й Ангола.

Для африканських клієнтів, особливо з найбідніших країн, безпілотники дають можливість розвинути значну авіаційну міць без величезних витрат на обладнання та підготовку пілотів.

Це особливо важливо для таких держав, як Нігер і Того.

Перед ними стоїть складне завдання - приборкати мобільні банди ісламістських бойовиків, які швидко пересуваються на мотоциклах, влаштовуючи засідки й атаки на окремі армійські та поліцейські пости, прикордонні пункти й цивільне населення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада Того стурбована загрозою з боку ісламістських екстремістських груп

Армія Нігера багато років бореться з бойовиками в районі трьох кордонів, де країна межує з Буркіна-Фасо та Малі.

Урядові війська Нігера також захищаються на південному сході від нападів джихадистів "Боко Харам" та угруповання "Західноафриканська провінція Ісламської держави" (ISWAP).

Але для Того реальність джихадистської загрози є відносно новим й надзвичайно тривожним досвідом.

Наприкінці 2019 року сили безпеки країни зафіксували ознаки проникнення бойовиків на півночі країни.

Спочатку вони просто ховалися для відпочинку й відновлення сил, але влада стурбована тим, що загроза може зрости.

Тим більше, що у 2016 році сусідній Кот-д'Івуар зазнав зухвалого нападу джихадистів, які відкрили вогонь на популярному морському курорті в Гранд-Бассам, внаслідок чого загинули щонайменше 19 людей, 33 отримали поранення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вшанування жертв нападу джихадистів на пляжі у Кот-д'Івуарі

Для Того і Нігеру партнерство з Туреччиною корисне і з політичної точки зору, адже зменшує їхню залежність від тісного безпекового партнерства з Францією, колоніями якої вони колись були.

Анкара також зробила Африку одним зі своїх пріоритетів.

Турецький лідер часто відвідує африканські країни. На континенті створюють умови для турецького бізнесу.

З Єгиптом, Марокко, Тунісом, Маврикієм Анкара створила зони вільної торгівлі.

"Дипломатія дронів" та військове партнерство стали важливим інструментом зовнішньополітичної діяльності президента Реджепа Ердогана на південь від Сахари.