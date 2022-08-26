Росія щодня спалює газ на мільйони доларів. Раніше його експортували в Європу

Метт Макграт

Кореспондент з питань клімату

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Copernicus Sentinel/Sentinel Hub/Pierre Markuse Підпис до фото, Кольорова версія супутникового фото фіксує інфрачервоне випромінювання від спалювання газу на заводі "Портова"

У той час як витрати на енергію в Європі стрімко зростають, Росія спалює великі обсяги природного газу, свідчить аналіз, до якого отримала доступ BBC.

Експерти кажуть, що раніше газ експортувався до Німеччини.

За їхніми даними, завод, розташований поблизу кордону з Фінляндією, щодня спалює газ приблизно на 10 мільйонів доларів.

Вчені стурбовані великими викидами вуглекислого газу та сажі, які можуть посилити танення арктичного льоду.

Аналіз Rystad Energy показує, що близько 4,34 млн кубічних метрів газу спалюють у факелі щодня. Його видно на новому заводі скрапленого природного газу (СПГ) "Портова", на північний захід від Санкт-Петербурга.

Перші ознаки того, що щось не так, надійшли від фінських громадян на сусідньому кордоні, які помітили велике полум'я на горизонті раніше цього літа.

"Портова" розташована поблизу компресорної станції на початку газогону "Північний потік-1", який транспортує газ під морем до Німеччини.

Поставки через газогін обмежені з середини липня, причому росіяни пояснюють обмеження технічними проблемами. Німеччина каже, що це був суто політичний крок після вторгнення Росії в Україну.

Але починаючи з червня, дослідники помітили значне збільшення тепла, яке виходить з об'єкта - імовірно через спалювання газу.

Хоча спалювання газу є звичайним явищем на переробних підприємствах - зазвичай це відбувається з технічних міркувань або з міркувань безпеки, - масштаб цього спалювання збентежив експертів.

"Я ніколи не бачила, щоб факел СПГ так горів", - сказала доктор Джессіка Маккарті, експертка із супутникових даних з Університету Маямі в Огайо.

"Приблизно з червня ми спостерігали цей величезний пік, і він просто не зникав. Він залишався аномально високим".

Автор фото, Ari Laine Підпис до фото, Це фото було зроблено громадянином Фінляндії Арі Лайне 24 липня на відстані близько 38 км від "Портової"

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Марк Девіс, генеральний директор Capterio, компанії, яка займається пошуком рішень для спалювання попутного газу, зазначає, що спалювання невипадкове і, швидше за все, є навмисним рішенням, ухваленим з оперативних причин.

"Оператори часто не наважуються насправді закривати об'єкти, побоюючись, що їхній запуск може бути технічно складним або дорогим, і, ймовірно, це так і є", - сказав він.

Інші вважають, що можуть виникати технічні проблеми під час роботи з великими обсягами газу, який постачається через газогін "Північний потік".

Російська енергетична компанія "Газпром" могла мати намір використовувати цей газ для виробництва СПГ на новому заводі, але, можливо, у неї виникли проблеми з його переробкою, і найбезпечніший варіант - спалювати його.

Це також може бути наслідком торгового ембарго Європи проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

"Таке довгострокове факельне спалювання може означати, що їм не вистачає певного обладнання", - сказав Еса Ваккілайнен, професор енергетики з Університету LUT у Фінляндії.

"Отже, через торговельне ембарго вони не можуть виготовляти високоякісну арматуру, необхідну для переробки нафти та газу. Можливо якісь клапани зламані, і вони не можуть їх замінити", - додав він.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, обсяги, викиди та місцерозташування факельного спалювання є видимим нагадуванням про домінування Росії на енергетичних ринках Європи", - сказав Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

"Більш чіткого сигналу бути не може: завтра Росія може знизити ціни на енергоносії. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком-1" або альтернативними варіантами", - зауважив експерт.

Ціни на енергоносії в усьому світі різко зросли після скасування карантину через COVID-19 і відновлення економіки в нормальному режимі. Багато робочих, промислових і рекреаційних місць відразу стали потребувати більше енергії , створюючи безпрецедентний тиск на постачальників.

Ціни знову зросли в лютому цього року, після російського вторгнення в Україну. Уряди європейських країн шукали способи імпортувати менше енергії з Росії, яка раніше постачала 40% газу, який використовується в ЄС.

У результаті ціни на альтернативні джерела газу зросли, а деякі країни ЄС, як-от Німеччина та Іспанія, зараз запроваджують заходи з енергозбереження.

Автор фото, Elmeri Rasi Підпис до фото, Дим і помаранчеве світло від газового факелу на "Портовій" видно ліворуч на цьому зображенні, зробленому туристом

Вплив спалювання на навколишнє середовище викликає занепокоєння вчених.

На думку дослідників, спалювання газу набагато краще, ніж просто викид метану, який є ключовим інгредієнтом газу та потужним агентом зігрівання клімату.

Росія має досвід спалювання газу. За даними Світового банку, вона є країною номер один за обсягом спалювання газу.

Але окрім вивільнення близько 9000 тонн CO2 щодня від цього факелу, спалювання спричиняє інші значні проблеми.

Чорний вуглець - це назва частинок сажі, які утворюються в результаті неповного спалювання палива, наприклад природного газу.

"Особливе занепокоєння при спалюванні в арктичних широтах викликає переніс викидів сажі на північ, де вона осідає на снігу та льоду та значно прискорює танення", - пояснив професор Метью Джонсон з Карлтонського університету в Канаді.

"За деякими експертними оцінками, спалювання газу є основним джерелом відкладень сажі в Арктиці, і будь-яке збільшення спалювання в цьому регіоні є особливо небажаним".