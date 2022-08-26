В Англії п'ятиметровий пітон намагався заповзти у вікно квартири

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Solent News & Photo Agency Підпис до фото, Люди помітили величезного пітона на даху будинку

Мешканці розповіли, що були шоковані, помітивши, як пітон 5,5 метра завдовжки намагається проникнути в будинок.

Інцидент стався в англійському містечку Чендлерс Форд у графстві Гемпшир. Там бірманський пітон втік з дому, а потім намагався пробратися у вікно верхнього поверху сусіднього будинку.

Поява гігантської рептилії у вівторок вранці спричинила паніку серед місцевих.

Згодом тварину забрав сусід, який впізнав змію і повернув її власнику.

Автор фото, Solent News & Photo Agency Підпис до фото, Зрештою змію впіймали та повернули власнику

Мешканка сусіднього будинку Дженні Ворвік розповіла, що визирнула у вікно о п'ятій ранку і помітила величезну жовту змію на даху свого сусіда. Спочатку вона не зрозуміла, що це таке, доки не побачила, що пітон намагався пролізти у вікно верхнього поверху.

Вона сказала: "Я бачила, як вони намагалися витягнути його, а він впав на їхню машину. Він був величезним".

"Люди, які проходили повз, дивилися і не вірили своїм очам".

Автор фото, Linda Elmer Підпис до фото, Сусідка Лінда Елмер, прихильниця змій, уже зустрічала пітона, зображеного тут, і сказала, що це дуже слухняний вихованець

Лінда Елмер, яка впізнала змію, сказала, що її розбудили о 07:00 стурбовані сусіди, які стукали в двері, намагаючись знайти власника.

Вона сказала: "Всі були в паніці".

"Я підняла його - ніхто не хотів допомогти. Це було дуже важко, тому що це велика змія. Мені вдалося дотягти цього п'ятиметрового пітона до будинку його власника".

"Думаю, це був шок для всіх нас".

"Пітон гарний, а всі бірманці - дуже слухняні. Це - не агресивні змії, у мене також була така, тому я знала, як її взяти на руки".

Влада раніше попереджала власників змій надійно утримувати їх, тому що під час спекотної погоди вони стають дуже активними і можуть втекти.

Автор фото, Jenny Warwick Підпис до фото, Сусіди помітили, як змія повзає по даху