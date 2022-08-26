Hold Me Closer: Брітні Спірс випустила першу пісню з 2016 року

Марк Севедж

музичний кореспондент BBC

8 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американська попспівачка нещодавно звільнилась з-під опіки батька

Брітні Спірс випустила першу пісню після того, як її звільнили з-під опіки, яка контролювала майже всі сторони її життя.

У п'ятницю Hold Me Closer - дует із сером Елтоном Джоном - з'явився на сайтах потокового сервісу, ознаменувавши повернення Спірс до музики після шестирічної перерви.

"Це до біса круто, що я співаю з одним із класиків нашого часу", - сказала вона перед релізом.

"Я трохи приголомшена... для мене це велика справа!"

Пісня об'єднує у танцювальному ритмі три класичні хіти Елтона Джона - Tiny Dancer, The One і Don't Go Breaking My Heart.

Спірс і Елтон Джон співають в унісон протягом усієї композиції, їхні голоси пронизані луною, тому важко оцінити, як змінився голос Спірс відтоді, як ми востаннє її чули.

Утім, у середині треку можна почути кілька імпровізацій Спірс, які свідчать про те, що її вокал поглибився за останні шість років. Існує навіть теорія, що це і є природний регістр Брітні, а її колишні продюсери змушували співачку співати "фальшивим дитячим голосом".

З точки зору звучання Hold Me Closer схожа на Cold Heart, яку Елтон Джон записав з Dua Lipa й яка стала світовим хітом номер один минулого року.

Ця формула виявилася відмінною для багатьох радіоформатів і потокових сервісів, вона також допомагає знайомити молодше покоління з хітами сера Елтона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шанувальникам Hold Me Closer сподобалась, думка критиків була більш стриманою

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В інтерв'ю The Guardian сер Елтон сказав, що випустити пісню разом із Брітні запропонував його чоловік Девід Ферніш.

"Вона співала фантастично, - сказав сер Елтон. - Багато хто казав, що вона більше не зможе співати. Але я був впевнений, що це не так. Вона блискуче співала на початку кар'єри, і я знав, що вона це зробить і тепер. І вона це зробила, а я був у такому захваті від того, що вона зробила".

"Вона справді ікона, одна з найвидатніших поп-зірок усіх часів, і вона звучить приголомшливо на цьому записі. Я дуже її люблю і в захваті від того, що ми створили разом".

У листопаді минулого року Спірс звільнили від суперечливого опікунства батька, який протягом 13 років контролював майже всі аспекти її життя.

Це означало, що зірка знову може взяти під контроль свої фінанси, кар'єру та особисте життя, і їй більше не доведеться платити команді професіоналів та юристів, щоб наглядати за її справами.

Попри те, що шанувальники вимагали, щоби вона повернулась музики, зірка не поспішала.

У своїх постах в інстаграм минулого року Спірс писала, що "тримається подалі" від музичної індустрії.

"Люди навіть не підозрюють, які жахливі речі зробили зі мною особисто, - написала вона. - І після того, що я пережила, я боюся людей і цього бізнесу!"

Сер Елтон часто підтримував музикантів, які переживали труднощі в особистому та професійному житті, від Роббі Вільямса до Емінема, і він каже, що спроба колаборації зі Спірс мала таку ж мету.

"Важко, коли ти молодий. Брітні зламали. Я теж був зламаний. Я був у жахливому становищі. Я пережив це почуття зламу, і це жахливо", - сказав він The Guardian.

"На щастя, я зміг зберегти тверезість протягом 32 років, і це найщасливіший час у моєму житті. Тепер у мене є досвід, завдяки якому я можу дати людям поради, я не хочу, щоб творці опинялись у темряві".

"Втрачена можливість"

Після виходу Tiny Dancer фанати співачки підтримали Спірс і продемонстрували свою прихильність.

"Я сподіваюся, що вона отримає усю можливу підтримку після того пекла, в якому вона пробула протягом 15 років", - написав один шанувальник на Reddit.

Утім, критики були в меншому захваті. "Oops, we did it again, ой, ми зробили це знову, й зіпсували пісню", - так лунав заголовок Times. Автор статті Вілл Ходжкінсон назвав пісню "бляклим реміксом", який "вбиває магію оригіналу".

Ніл Маккормік із Telegraph також не був вражений. "Елтон Джон і Брітні Спірс щойно зробили один із найбільш безглуздих записів в історії поп-музики", - написав музичний оглядач.

Хоча, на думку Майкла Крегга з The Guardian, пісня "сповнена власної сили та зворушливості".

"Спірс, здається, натякає на те, що знову знайде себе в музиці, - додав він. - Навіть якщо вона цього й не зробить, цієї пісні також цілком достатньо".