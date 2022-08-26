Друзі чи вороги? Що означає сварка Макрона і Трасс під час виборів у Британії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Велика Британія є близьким союзником Франції, попри те, кажуть її лідери

Французький президент заявив, що стосунки Великої Британії та Франції ускладняться, якщо країни не можуть визначити, чи є вони друзями або ворогами.

Еммануель Макрон відреагував на зауваження міністерки закордонних справ Ліз Трасс, яка сказала, що "присяжні ще не вирішили", чи є французький президент "другом або ворогом".

Макрон наполягає, що Франція залишається союзницею Великої Британії, попри випадкові помилки її лідерів.

А прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що Еммануель Макрон є "хорошим другом" Британії.

Високопоставлені політики звинуватили Трасс, яка є однією з претенденток на посаду британського прем'єр-міністра, у руйнуванні відносин Британії з Францією, її близьким союзником.

Слова Трасс пролунали під час дебатів з її суперником на посаду прем'єр-міністра Ріші Сунаком, коли обидва кандидати відповідали на запитання членів консервативної партії.

Трасс є фаворитом перегонів, результат яких буде відомим вже 5 вересня.

Вона сказала, що "присяжні ще не вирішили", чи є Макрон другом чи ворогом Британії, і вона судитиме його "за вчинками, а не за словами", що викликало вітання та оплески аудиторії.

Її суперник Ріші Сунак на це ж питання сказав, що Макрон - "друг".

Виступаючи перед журналістами в п'ятницю, французький президент сказав, що якби йому поставили таке запитання про наступного лідера Британії, він би дав таку ж відповідь, як і Сунак.

"Якщо французи та британці не зможуть сказати, чи є вони друзями або ворогами - у нас будуть проблеми", - сказав Еммануель Макрон.

Він наголосив, що Британія є "другом і союзником (Франції - Ред.), ким би не були її лідери, а іноді незважаючи на лідерів і помилки, яких вони можуть припуститися у своїх промовах".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трасс - фаворитка серед кандидатів на посаду наступника Бориса Джонсона

Еммануель Макрон - друг чи ворог?

Автор фото, Reuters

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Аналіз політичного кореспондента BBC Девіда Воллеса Локхарта

Важко заперечувати, що Велика Британія може мати складні відносини з Францією. Останнім часом виникала напруга у стосунках двох країн, починаючи від переправ на човнах через Ла-Манш і закінчуючи перевірками паспортів на поромах.

Але оскільки Франція є близьким сусідом і членом НАТО, мало хто з політиків вважає Францію чимось іншим, ніж міцним союзником Британії. Насамперед зараз, коли єдність Заходу перед лицем війни в Україні є такою важливою, а будь-який розкол може використати Путін.

Коментарі Ліз Трасс, здавалося, сподобалися членам Консервативної партії. Крім того, обіймаючи посаду міністра закордонних справ, вона є головним дипломатом Великої Британії. А тому все, що вона говорить про міжнародні справи, дійсно має значення.

Втім, діалог на цьому не завершено. Наступними днями Трасс ще неодноразово запитають про цей коментар.

За тим, що буде далі, уважно спостерігатимуть по обидва боки Ла-Маншу.