Секретні дані НАТО продають хакери. Альянс розслідує витік документів про зброю

Джо Тайді та Бенедикт Гарман

ВВС

14 хвилин(и) тому

Автор фото, MBDA Missile Systems Підпис до фото, MBDA Missile Systems - один з найбільших виробників зброї у світі

Група хакерів продає в інтернеті секретні військові документи, де, з-поміж іншого, є дані про сучасні системи озброєння країн НАТО та, ймовірно, місії збройних сил альянсу в країнах Балтії. Північноатлантичний альянс оцінює масштаби цього витоку та його наслідки.

Хакерам вдалося отримати доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї - MBDA Missile Systems, європейською компанією зі штаб-квартирою у Франції. MBDA визнала, що у виставленому на продаж пакеті є документи, що належать їй, але фірма запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного.

Компанія стверджує, що інформацію викрали зі зламаного зовнішнього жорсткого диска, додавши, що вона співпрацює з владою Італії, де стався витік.

Повідомляють, що розслідування зосереджене на одному з постачальників MBDA.

Представник НАТО заявив: "Ми оцінюємо ситуацію з даними, ймовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак порушення недоторканності будь-яких мереж НАТО".

Вкрадені дані продають на російських та англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоїнів (приблизно 321 тис. доларів США). Хакери стверджують, що вже продали добірку документів щонайменше одному неназваному покупцю.

Автор фото, MBDA Missile Systems Підпис до фото, Вкрадені документи містять, зокрема, детальні креслення обладнання MBDA, але компанія заявила, що вони не є секретними

В оголошенні про продаж вкрадених даних хакери стверджували, що мають "засекречену інформацію про працівників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів", а також "проєктну документацію, креслення, презентації, відео- і фотоматеріали, контракти й листування з іншими компаніями".

Безплатний зразок даних обсягом 50 Мб, який вдалося переглянути ВВС, містить документи з позначками "Конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" та "Нетаємна контрольована інформація".

Окрім зразка, злочинці надали електронною поштою додаткові документи, зокрема, два з позначкою "Таємно НАТО".

Секретні документи НАТО класифікують наступним чином::

COSMIC ЦІЛКОМ ТАЄМНО: несанкціоноване розкриття завдасть виключно серйозної шкоди НАТО (абревіатура COSMIC до космосу не має стосунку, це скорочення від "Контроль секретних матеріалів у міжнародному командуванні");

ТАЄМНО НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть серйозної шкоди НАТО;

КОНФІДЕНЦІЙНО НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО;

ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО.

Нетаємна контрольована інформація - це американське маркування для інформації, яку створив або яка належить уряду; інформація, що потребує захисту чи контролю щодо поширення відповідно до законів, нормативних актів та державної політики.

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Хакери не підтвердили, з яких джерел вони отримали матеріали.

Файли, які ВВС не змогла незалежно перевірити, докладно описують місію з "комунікаційної розвідки", яку американська авіаескадрилья здійснила наприкінці 2020 року в Естонії над Балтією. Там є дані про переговори, повне ім'я, номер телефону та GPS-координати людини, яка, ймовірно, командувала операцією.

Експосадовець НАТО сказав: "НАТО має надто багато засекречених документів, але це маркування не є пустою позначкою. Його ставить упорядник даних, і гриф "ТАЄМНО НАТО" не застосовується будь-де. Це дійсно та інформація, яку НАТО не хоче оприлюднити".

На думку колишнього чиновника, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, невелика - з огляду на те, що більшість файлів, ймовірно, створили у період з 2017 по 2020 рік.

У зразках файлів також була презентація з детальним описом внутрішньої схеми зенітної ракети Land Ceptor CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), зокрема, точне розташування електронного блоку зберігання даних. Після початку російського вторгнення в Україну такий ракетний комплекс відправили до Польщі у складі системи ППО Sky Sabre - і зараз розгорнули.

MBDA Missile Systems не заперечує, що її документи потрапили до рук хакерів, але заявила: "Внутрішня перевірка компанії показала, що дані, викладені в інтернет, не є секретними чи конфіденційними". Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, викрали з MBDA, позначені як "службова інформація, що не підлягає розголошенню чи відтворенню".

MBDA Missile Systems заснували у грудні 2001 року внаслідок злиття компаній з виробництва ракетних систем у Франції, Італії та Британії. На цьому спільному підприємстві Airbus, BAE Systems та Leonardo працює 13 тисяч працівників.

Минулого року прибуток компанії склав 4,1 млрд доларів, серед її замовників - британське міністерство оборони, військові США, Європейський Союз та НАТО.