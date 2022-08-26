Секретні дані НАТО продають хакери. Альянс розслідує витік документів про зброю
- Джо Тайді та Бенедикт Гарман
- ВВС
Група хакерів продає в інтернеті секретні військові документи, де, з-поміж іншого, є дані про сучасні системи озброєння країн НАТО та, ймовірно, місії збройних сил альянсу в країнах Балтії. Північноатлантичний альянс оцінює масштаби цього витоку та його наслідки.
Хакерам вдалося отримати доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї - MBDA Missile Systems, європейською компанією зі штаб-квартирою у Франції. MBDA визнала, що у виставленому на продаж пакеті є документи, що належать їй, але фірма запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного.
Компанія стверджує, що інформацію викрали зі зламаного зовнішнього жорсткого диска, додавши, що вона співпрацює з владою Італії, де стався витік.
Повідомляють, що розслідування зосереджене на одному з постачальників MBDA.
Представник НАТО заявив: "Ми оцінюємо ситуацію з даними, ймовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак порушення недоторканності будь-яких мереж НАТО".
Вкрадені дані продають на російських та англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоїнів (приблизно 321 тис. доларів США). Хакери стверджують, що вже продали добірку документів щонайменше одному неназваному покупцю.
В оголошенні про продаж вкрадених даних хакери стверджували, що мають "засекречену інформацію про працівників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів", а також "проєктну документацію, креслення, презентації, відео- і фотоматеріали, контракти й листування з іншими компаніями".
Безплатний зразок даних обсягом 50 Мб, який вдалося переглянути ВВС, містить документи з позначками "Конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" та "Нетаємна контрольована інформація".
Окрім зразка, злочинці надали електронною поштою додаткові документи, зокрема, два з позначкою "Таємно НАТО".
Секретні документи НАТО класифікують наступним чином::
- COSMIC ЦІЛКОМ ТАЄМНО: несанкціоноване розкриття завдасть виключно серйозної шкоди НАТО (абревіатура COSMIC до космосу не має стосунку, це скорочення від "Контроль секретних матеріалів у міжнародному командуванні");
- ТАЄМНО НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть серйозної шкоди НАТО;
- КОНФІДЕНЦІЙНО НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО;
- ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО.
- Нетаємна контрольована інформація - це американське маркування для інформації, яку створив або яка належить уряду; інформація, що потребує захисту чи контролю щодо поширення відповідно до законів, нормативних актів та державної політики.
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Кінець подкаст
Хакери не підтвердили, з яких джерел вони отримали матеріали.
Файли, які ВВС не змогла незалежно перевірити, докладно описують місію з "комунікаційної розвідки", яку американська авіаескадрилья здійснила наприкінці 2020 року в Естонії над Балтією. Там є дані про переговори, повне ім'я, номер телефону та GPS-координати людини, яка, ймовірно, командувала операцією.
Експосадовець НАТО сказав: "НАТО має надто багато засекречених документів, але це маркування не є пустою позначкою. Його ставить упорядник даних, і гриф "ТАЄМНО НАТО" не застосовується будь-де. Це дійсно та інформація, яку НАТО не хоче оприлюднити".
На думку колишнього чиновника, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, невелика - з огляду на те, що більшість файлів, ймовірно, створили у період з 2017 по 2020 рік.
У зразках файлів також була презентація з детальним описом внутрішньої схеми зенітної ракети Land Ceptor CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), зокрема, точне розташування електронного блоку зберігання даних. Після початку російського вторгнення в Україну такий ракетний комплекс відправили до Польщі у складі системи ППО Sky Sabre - і зараз розгорнули.
MBDA Missile Systems не заперечує, що її документи потрапили до рук хакерів, але заявила: "Внутрішня перевірка компанії показала, що дані, викладені в інтернет, не є секретними чи конфіденційними". Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, викрали з MBDA, позначені як "службова інформація, що не підлягає розголошенню чи відтворенню".
MBDA Missile Systems заснували у грудні 2001 року внаслідок злиття компаній з виробництва ракетних систем у Франції, Італії та Британії. На цьому спільному підприємстві Airbus, BAE Systems та Leonardo працює 13 тисяч працівників.
Минулого року прибуток компанії склав 4,1 млрд доларів, серед її замовників - британське міністерство оборони, військові США, Європейський Союз та НАТО.