Вечірки та фото топлес. Чи вплине скандал на кар'єру фінської прем'єрки

Ельза Маїшмен

BBC News

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Санна Марін зі сльозами на очах захищала своє право на приватне життя на зборах партії у середу

Літньої ночі в Гельсінкі кілька тижнів тому Санна Марін пішла на вечірку зі своїми друзями. 36-річна прем'єр-міністр Фінляндії пила алкогольні напої, танцювала та співала у приватному закладі.

Хтось дістав телефон, і учасники вечірки позували перед камерою, танцюючи, сміючись і обіймаючи одне одного.

Цілком нормальний вечір для будь-якої звичайної жінки за 30.

Але Марін - прем'єр-міністр Фінляндії, а не звичайна жінка.

Кадри з вечірки просочилися у соціальні мережі, що викликало національний, а потім і міжнародний резонанс. Зрештою політика змусили пройти тест на наркотики, який виявився негативним.

Пізніше стався ще один інцидент. У соцмережі потрапило фото двох гостей Марін на вечірці в офіційній резиденції фінських прем'єрів. Жінки цілувалися і були частково роздягнені. Марін вибачилася та визнала, що це було "недоречно".

Мікаель Юнгнер, колишній секретар Соціал-демократичної партії (SDP), яку очолює Марін, сказав, що оприлюднені відео та фото виставили прем'єрку у "сміховинному" світлі. Тепер у неї мало шансів залишитися на посаді прем'єр-міністра на виборах наступного року.

"Вам не місце в політиці, коли люди сміються з вас... це стало дійсно небезпечним для її кар'єри", - сказав він.

Проблема не в вечірках, наполягає він, а у "вечірках не з тими людьми".

Якби її бачили з друзями дитинства або членами її політичної партії, фіни, можливо, сприйняли б її поведінку природно. Але люди менш терпимі до вечірок зі знаменитостями. На опублікованих відео видно, як Марін танцює з попзіркою, інфлюенсерами та ведучими ЗМІ.

Йоганна Вуорельма, політолог з Гельсінського університету, також наголосила на важливості дотримання формальностей у фінській політиці.

Зображення топлес в офіційній резиденції прем'єрів були неприйнятним для багатьох фінів, сказала вона: "Для багатьох це - священне місце демократії, і його слід поважати".

Багато хто казав, що скандал навколо Санни Марін відгонить сексизмом і що вона чи не перший лідер, якого звинувачують у неприйнятних вечірках. Жінки з усієї Фінляндії та світу почали викладати в соцмережах відео, на яких вони танцюють. Вони писали, що єдиним порушенням було те, що вона наважилася розважитися як молода та приваблива жінка.

Як вона зазначила цього тижня: "У ці темні часи мені також потрібна радість, світло та веселощі".

Дехто також зазначав, що їй пробачили б швидше, якби її поведінка була більш елітарною або традиційною. Марін створює імідж "звичайної людини". Вона першою в родині отримала вищу освіту, а під час навчання працювала на чорній роботі.

Але Мікаель Юнгнер стверджує, що негативна реакція була б "набагато гіршою", якби Марін була чоловіком. "Зухвалі танці, вечірки... це було б катастрофою", - сказав він.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Марін сказала, що вона "така ж, як багато людей її віку"

Йоганна Вуорельма погоджується, що дії Марін спровокували б скандал, якби вона була чоловіком, але тон був би зовсім іншим.

Прем'єр-міністр має чотирирічну доньку зі своїм партнером Маркусом Райкконеном, тож з'явилися також коментарі, що її поведінка як матері була невідповідною. Важко уявити такі висловлювання на адресу батька, каже політолог.

Сприйняття відео також було сексуалізовано, чого б не сталося, якби на ньому був зображений чоловік, стверджує Вуорельма.

У 2018 році стався скандал, коли колишнього голову Фінської партії зелених Тоуко Аалто зняли за танцями без сорочки в гей-клубі. Через два місяці він подав у відставку, пославшись на виснаження та депресію, але ситуація не мала такого сексуального підтексту.

Ану Койвунен, професорка гендерних досліджень з Університету Турку, погоджується, що чоловік на місці Санни Марін також зіткнувся б зі скандалом, але тон був би іншим через стать.

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Прем'єр-міністр не вперше потрапляє у скандал через вечірки. У грудні 2021 року вона вибачилася за те, що пішла в клуб після близького контакту з хворим на Covid. Вона залишила свій робочий телефон і пропустила інструкцію щодо ізоляції.

Але сам образ завсідниці вечірок з'явився нещодавно. Санна Марін була відносно невідомою громадськості, коли в грудні 2019 року прийшла на посаду колишнього прем'єр-міністра Антті Рінне. Під час пандемії вона здобула репутацію спокійного, твердого лідера.

"Вона відома жорсткою політикою, сильним лідерством і сильними переговорами", - сказала професорка Койвунен, додавши, що на цьому тлі кадри вечірки здавалися "нереальними".

Йоганна Вуорельма вважає, що міжнародні дебати щодо її дій сильно відрізняються від дискусій у Фінляндії. Усередині країни питання стосується політики, законності та того, що підходить для прем'єр-міністра. Тоді як на міжнародному рівні дискусія більше ведеться про моральний бік питання. Це підживлюється й тим фактом, що Марін є однією з небагатьох молодих жінок-національних лідерів.

Можливо, скандал ще не завершився. Професорка Койвунен припускає, що можуть з'явитися й нові фото та відео, тому що наступного тижня Фінляндія переглядатиме бюджет.

Одна з причин критики з боку політичних опонентів полягає у тому, що прем'єрка відволікається від інших проблем. Фотографія гостей топлес була зроблена на вечірці після музичного фестивалю Ruisrock у липні.

У той час уряд Фінляндії - але не Марін особисто - вів напружені переговори з Німеччиною про порятунок газової компанії Uniper, яка страждає від різкого зростання цін на енергоносії, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну. Порятунок може коштувати фінським платникам податків мільярди євро.

Лідерка Фінляндії виступає за те, щоб її країна відмовилася від свого давнього нейтралітету та приєдналася до НАТО. Фінляндія має з Росією сухопутний кордон довжиною 1324 км.

Партійні суперечки можуть коштувати партії Марін поразки на наступних виборах і означати кінець її керівництва СДП, каже пан Юнгнер. Але її рейтинг вже падав в опитуваннях, і це все одно сталося б, додає він.

В довгостроковій перспективі, як він вважає, що це може принести їй користь. Вона отримує велику підтримку, насамперед серед молодих жінок-виборців, і це може стати позитивним моментом для дещо старомодної СДП перед виборами наступного року.

Юнгнер вважає, що вона цілком може балотуватися в президенти у 2024 році і перемогти. Глава Фінляндії має значні повноваження, зокрема щодо зовнішньої політики та національної безпеки.

Він пояснює, що фінам подобаються історії, коли політик повертається після попередньої невдачі - це свідчить про те, що він чи вона знають, як долати труднощі.

Ба більше, Марін має дуже сильну підтримку прихильників, які бачать у ній рок-зірку. Експерт додає: "Я ще не бачив нікого схожого на неї".

"Я впевнений, її кар'єра не закінчена".