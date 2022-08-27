Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС

31 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Учасники оглядової конференції зустрічалися у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, починаючи з 1 серпня

Росія заблокувала ухвалення спільної декларації конференції ООН з ядерного роззброєння.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який кожні п'ять років переглядає 191 учасник, спрямований на запобігання поширенню ядерної зброї.

Росія виступила проти частини тексту підсумкового документа, в якому висловлювали "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, зокрема Запорізької атомної станції, яку Росія захопила на початку війни в Україні.

У проєкті також зазначається про "втрату компетентними органами України контролю над такими місцями внаслідок цих військових дій та їх глибокий негативний вплив на безпеку".

Учасники останнього перегляду в 2015 році також не змогли дійти згоди.

Зустріч мала відбутися ще у 2020 році, але була відкладена через пандемію Covid-19. Цього року після чотиритижневої конференції в Нью-Йорку узгодити спільну декларацію знову не вдалося.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг сказала, що вона "глибоко розчарована" відсутністю угоди.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Росія перешкоджала прогресу, відмовляючись йти на компроміс щодо запропонованого тексту, ухваленого рештою держав", - сказала вона.

Представниця США, посол Бонні Дженкінс заявила, що США "глибоко шкодують про такий результат, а тим більше про дії Росії, які привели нас сьогодні сюди".

Представник Росії Ігор Вишневецький заявив, що остаточному тексту проєкту бракує "збалансованості".

"У нашої делегації є одне ключове заперечення щодо деяких параграфів, які мають відверто політичний характер", - сказав він, додавши, що інші країни також не згодні з текстом.

Підсумковий документ потребував ратифікації всіма країнами-учасницями договору. Низка країн, зокрема Нідерланди та Китай, висловили розчарування тим, що консенсусу не було досягнуто.

Нідерландці заявили, що вони "задоволені корисними дискусіями", але "дуже розчаровані тим, що ми не досягли консенсусу".

Тим часом посол Китаю заявив, що, попри відсутність згоди, процес є "важливою практикою спільної безпеки та справжньої багатосторонності".

Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї висловила жаль, що "за рік, коли ядерна держава вторглася до неядерної держави, зустріч майже всіх країн світу не змогла вжити заходів щодо ядерного роззброєння".

А Асоціація контролю над озброєннями заявила, що конференція представляє "втрачену можливість зміцнити договір і глобальну безпеку".

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який у 1970 році підтримали 190 країн, зобов'язує країни, які його підписали, зокрема США, Росію, Францію, Велику Британію та Китай, скоротити свої запаси ядерної зброї та забороняє іншим отримувати ядерну зброю.

Минулого тижня Запорізьку АЕС тимчасово відключили від енергомережі, що викликало побоювання щодо можливої радіаційної катастрофи.

Російські військові взяли під контроль найбільшу атомну станцію в Європі на початку березня, але її все ще обслуговує український персонал у складних умовах.

Очікується, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), найближчими днями організує поїздку на Запорізьку станцію для перевірки її об'єктів.

Минулого тижня Росія заявила, що дозволить інспекторам МАГАТЕ відвідати завод.