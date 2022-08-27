Британська статистика: понад 40% українських біженців, які приїхали на початку війни, знайшли роботу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Богдана Карлова знайшла роботу на текстильному виробництві після того, як у березні приїхала до Шотландії

Чотири з десяти українських біженців, що приїхали до Великої Британії від початку війни, вже знайшли роботу.

Про це повідомило Бюро національної статистики (ONS).

Близько 37% респондентів заявили, що мають достатньо грошей, щоб прогодувати себе протягом наступних трьох місяців.

Частка громадян України, що працюють у Британії, зросла з 9% у квітні до 42% на початку серпня.

Загалом з України до Великої Британії приїхали понад 100 тис. людей за двома візовими схемами - "Возз'єднання з родиною" та "Дім для українців".

Автор фото, Jenny Matthews Підпис до фото, Коли схему "Дім для українців" тільки запустили, багато спонсорів віз критикували державу за бюрократію і навіть виходили на акції протесту, щоб прискорити процес

За першою схемою, спонсором британської візи для своїх родичів можуть стати українці, що мешкають у Британії, за другою - спонсором візи може бути будь-який мешканець Британії, незалежно від громадянства.

При цьому людині необхідно мати дозвіл на перебування протягом не менше шести місяців і мати вільну кімнату, квартиру або будинок.

"Я люблю цю країну"

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31-річна Вероніка Кеєва переїхала до Британії у травні зі своєю чотирирічною дочкою і швидко знайшла роботу координатора проєкту у Суїндоні.

У розмові з ВВС вона назвала свій досвід пошуку роботи чудовим і особливо наголосила на допомозі місцевої ради та центру зайнятості, а також порадах її спонсорів.

Вероніка розповідає, що її підтримували не для годиться, дійсно відповідаючи на запитання та надавши можливість підлаштувати графік роботи під потреби її доньки.

Батько Вероніки залишився в Україні, він служить у війську, але до війни кілька років жив у Британії. Вона каже, що для неї велика честь відвідати місця, де побував її батько.

Іванна Воронцова зараз мешкає зі своїми тіткою та дядьком у Вокінгу, але каже, що хвилюється за батьків, які залишились в Україні, за п'ять годин їзди від польського кордону.

Іванна починає день з того, що телефонує додому й розмовляє з батьками. Вона каже, що хоч вони й далеко від місць основних боїв, вони постійно чують сигнали повітряної тривоги і щодня прокидаються, не знаючи чого очікувати найближчим часом.

Автор фото, SOPA Images Підпис до фото, Від початку війни до Британії приїхали близько ста тисяч українських біженців

Вона розповіла ВВС, що влаштувалася на роботу до служби підтримки студентів у Вокінгу і їй було легко адаптуватися до життя у Британії.

"Всі люди, яких я тут зустріла, були милі й висловлювали мені свою підтримку. Я люблю цю країну", - каже Іванна.

39-річна Ольга Бєлоглазова виїхала з Каховки на півдні України у березні разом з чоловіком та трьома дітьми. Спочатку сім'я приїхала до Латвії, де пробула два місяці, а потім, коли Британія відкрила візові програми, вони через фейсбук змогли знайти спонсора, який запропонував їм будинок у Саттон-Баннінгтоні, графство Ноттінгемшир (центральна Англія).

Вони були дуже зворушені, коли приїхали й побачили, що господарі будинку прикрасили свою вулицю українськими прапорами.

"Ми відчули себе такими бажаними гостями", - каже Ольга.

В Україні вона працювала в агентстві цифрової реклами, але тепер збирається змінити кар'єру й стати доглядальницею. "Я справді хочу це зробити", - каже Бєлоглазова.

З якими проблемами стикаються біженці

Біженцям, які отримали візу, дозволено залишатися у Британії на строк до трьох років, а потрапивши до країни, українці мають право на роботу, доступ до пільг, освіти та охорони здоров'я.

За правилами програми "Дім для українців", мінімальний термін, на який спонсори можуть запросити біженців до себе додому або дозволити пожити у вільному житлі, становить пів року.

Ще один нещодавній звіт ONS показав, що чверть спонсорів не збираються подовжувати цей термін довше, тобто багатьом біженцям вже найближчим часом доведеться шукати нове житло.

Для багатьох спонсорів це рішення пов'язане з найсильнішим за останні десятиліття подорожчанням життя - величезними рахунками за електроенергію, газ та двозначною інфляцією.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Чарльз на зустрічі з українськими біженцями у Корнуоллі

При цьому рівно стільки ж спонсорів заявили, що готові дозволити біженцям залишитися довше, ніж на пів року.

Українські біженці також розповідають про проблеми зі знанням англійської мови, що заважає їм і у пошуку роботи, і в соціалізації.

Крім того, для деяких посад необхідно надати низку спеціальних документів, наприклад, довідки про відсутність судимості. На біженців немає записів у системі британського правосуддя, а українські сертифікати через війну важко отримати. Зокрема, з такими проблемами стикаються українці, які хочуть влаштуватися на роботу до шкіл чи дитячих садків.

Однак, попри це, останнє опитування показало, що 93% громадян України, що взяли участь у першому квітневому опитуванні, залишаються в країні, хоча більшість респондентів тоді заявили, що не розуміють, як подати заяву на подовження чи зміну своєї візи або на які державні пільги можуть претендувати.