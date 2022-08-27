Путін наказав платити гроші біженцям з України. Але є декілька умов

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін встановив виплати і спростив умови перебування для українських біженців в РФ. Але вони мають виконати низку умов

У Росії вирішили встановити щомісячні виплати і спростити умови перебування для українців, що вимушено виїхали в РФ, тікаючи від війни. Але щоб скористатись цими нововведеннями, біженці мають виконати низку вимог.

Вдень 27 серпня на сайті Кремля з'явилось два указа Путіна, що стосуються громадян України, а також мешканців самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Нагадаємо, що "незалежність" цих квазі-утворень Путін визнав напередодні повномасштбаного вторгнення в Україну - 21 лютого 2022 року.

Ці документи покликані максимально сприяти інтеграції українців, що вимушено опинились в РФ, тікаючи від війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З окупованого Маріуполя було депортовано в Росію десятки тисяч мешканців, каже українська влада

Виплати і доплати

Слід зазначити, що українців в указі Путіна не незивають "біженцями" в юридичному значенні цього слова. Їх називають "громадянами ДНР, ЛНР, України та особи без громадянства, які вимушено залишили територію цих держав і прибули на територію РФ після 18 лютого 2022 року".

Судячи з усього, в документі зазначений не день початку російської "спецоперації" - 24 лютого, а день, коли "влада" самопроголошених республік на сході України почала примусову евакуацію місцевих мешканців в Ростовську область РФ. Це нібито робилось через можливе "загострення ситуації" на Донбасі.

Тепер очільник Кремля постановив розпочати щомісячні виплати для цих громадян. Вони будуть тривати до кінця поточного року.

Так, українські біженці в РФ зможуть кожного місяця отримувати пенсійні виплати в розмірі 10 тисяч рублів. Це складає за поточним курсом близько 165 доларів або ж 6 тисяч гривень.

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Аналогічна виплата встановлена для інвалідів і для батьків-одинаків. Для пенсіонерів старше 80 років і ветеранів Другої світової війни ще передбачена доплата в розмірі 3 і 5 тисяч рублів ( 50 і 80 доларів).

При народжені дитини українські громадяни отримають одноразово 20 тисяч рублів (330 доларів) від Кремля. Але якщо погодяться віддати неповнолітнього до російського навчального закладу, то матимуть право на щомісячну виплату в розмірі 4 тисячі рублів (66 доларів).

Пошуком джерела фінансування усіх цих виплат доручено зайнятись російському уряду. Він також має встановити порядок і перелік необхідних документів для отримання "грошей від Путіна".

Крім того, перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко 27 серпня повідомив про доручення голови Кремля встановити воєнізовану охорону біля шкіл на окупованих територіях України.

Україна, зі свого боку, заявляє, що російська влада використовує насильство і погрози, змушуючи українців в окупації віддавати своїх дітей до шкіл з 1 вересня. Вчити їх там будуть за російською програмою.

"Москва використовує освіту як засіб гноблення", - наголошують в українському міністерстві закордонних справ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія відкидає звинувачення в "депортації" українців

Легалізація з умовами

Іншим своїм указом керівник Росії прибрав усі обмеження на перебування в його країні для українців і вихідців з самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Раніше, згідно з законом, вони могли перебувати в РФ не більше 90 діб. При перевишенні цього терміну їх очікувала б депортація.

Тепер Путін розпорядився скасувати це обмеження для переміщених в Росію українців. Крім того, він дозволив їм працювати без отримання дозволу на роботу.

Такі громадяни не можуть бути депортовані або видворені з Росії.

Але щоб отримати ці права, українські біженці мають виконати низку умов. Перше і найголовніше - вони мають здати свої відбитки пальців, тобто пройти дактилоскопічну регістрацію. Крім того, їх мають сфотографувати.

Також українці забов'язані будуть пройти медичний огляд для виявлення інфекційних хвороб, ВІЛ, а також ознак вживання наркотиків чи психотропів.

Щоб легалізуватися в РФ, всі ці дії біженці з України змушені будуть зробити в найближчий місяць, тобто до 27 вересня. Слідкувати за дотриманням цих вимог буде міністерство внутрішніх справ Росії.

За оцінками української влади, більшість українців не виїхали, а були примусово депортовані на російську територію з початку війни.

На кінець червня, за словами віце-прем'єра Ірини Верещук, таких було близько 1,2 млн громадян. З них приблизно 240 тисяч - це діти.

Російська влада відкидає звинувачення у примусовому переміщенні українського населення. Там кажуть, що "допомогли евакуюватися" на свою територію близько 2 млн українців.