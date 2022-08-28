Італію може очолити жінка. Що відомо про Джорджу Мелоні та її ставлення до України

Марк Ловен

Кореспондент ВВС в Римі

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 45-річна Мелоні очолює крайню праву партію Fratelli d'Italia ("Брати Італії")

40 років Анна Марія Тортора продає стиглі помідори та свіжі огірки своїм постійним покупцям на ринку у Римі. Вона ніяк не очікувала, що маленька дівчинка, яка стояла в черзі до її ятки, тримаючи за руку діда, може стати прем'єр-міністром Італії.

Тепер ця маленька дівчинка - одна з політичних лідерів Італії Джорджа Мелоні. І предмет гордості Анни Марії: "Вона виросла на моїх бобах! Вона їла добре, і виросла теж добре".

Ринок, де торгує Анна Марія, розташований у робочому районі Гарбателла на півдні Рима - зазвичай це бастіон лівих. Досить дивне місце походження для ультраправої політикині, яка після виборів у вересні може стати першим крайньо правим прем'єр-міністром Італії після Беніто Муссоліні.

"Вона не типовий представник цього історично червоного району", - дивується Марта, штовхаючи свою сумку на колесах уздовж ринкових прилавків з овочами. Її літня мати Лючіана каже мені, що її лякає перспектива: "Я переконана антифашистка. Якщо вона [Джорджа Мелоні] прийде до влади, на нас чекають погані часи".

Підпис до фото, Анна Марія та її овочі, "на яких виросла" Джорджа Мелоні

"Її партія не фашистська"

Сама Мелоні фашистський ярлик затято відкидає.

Її партія Fratelli d'Italia ("Брати Італії") лідирує в опитуваннях громадської думки, і в нещодавньому відео, записаному англійською, іспанською та французькою мовами, Мелоні наполягає, що ідеологія партії враховує історію.

Але саме історія тут - і є камінь спотикання. Італія не пройшла процес денацифікації після війни, який був у Німеччині, що підштовхнуло фашистські партії до реформування.

Fratelli d'Italia, заснована в 2012 році, бере своє коріння з Італійського громадського руху (MSI), який, своєю чергою, виріс на залишках фашизму Муссоліні.

Партія Мелоні зберігає логотип повоєнних крайніх правих партій - триколірне полум'я, яке часто сприймають в Італії як вогонь, що горить на могилі Муссоліні.

"Джорджа Мелоні не хоче відмовлятися від цього символу, тому що це частина її особистості, від якої вона не може втекти, це її молодість", - вважає професор політології римського університету Сапієнца Джанлука Пассареллі.

"Її партія не фашистська, - упевнений професор. - Фашизм означає отримати владу та зруйнувати систему. Вона цього не зробить і не зможе. Але в партії є крила, пов'язані з неофашистським рухом. Вона завжди трималася десь посередині".

Шлях до політики

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Юність Мелоні справді пов'язана з крайніми правими. І в тих скромних починаннях криється ключ до образу жінки з народу.

Вона народилася в Римі, і їй був лише рік, коли її батько Франческо покинув сім'ю та переїхав на Канарські острови. Франческо був лівим, а її мати Анна - правою, це дало привід припускати, що політичний вибір Мелоні частково пояснюється бажанням помститися батькові.

Сім'я переїхала до Гарбателли, ближче до бабусі з дідусем. Там у віці 15 років Джорджіана вступила до "Молодіжного фронту" - крило неофашистської MSI, а пізніше вона стала президенткою студентського відділення Національного альянсу - наступника MSI.

Марко Марсіліо проводив нараду в офісі MSI у Гарбателлі, коли Мелоні постукала у його двері у 1992 році. На десять років старший за неї, він став її близьким другом і політичним союзником і сьогодні є президентом регіону Абруццо.

"Ось ця струнка дівчина, але завжди дуже серйозна і рішуча, - каже він. - Вона була помітною і на студентських зборах нікому не давала відбирати у неї мікрофон".

Багато років вони разом відзначали сімейні свята, ходили на дебати та вечірки. Марсіліо спостерігав зростання її упевненості у собі.

"Тоді була вона невпевненою, але, можливо, це була її сила, оскільки вона читала радше більше, ніж менше, за темою, перш ніж приступити до вирішення проблеми", - згадує Марсіліо.

У 2008 році Мелоні, коли їй був 31 рік, стала наймолодшим міністром - Сільвіо Берлусконі призначив її керувати міністерством молоді та спорту.

У 2012 році вона створила свою партію, яка на виборах у 2018 році набрала всього 4% голосів.

Зараз, будучи єдиною великою партією, що залишилася поза коаліцією єдності уряду Маріо Драгі, Fratelli d'Italia лідирує в опитуваннях громадської думки, набираючи близько 25%, а її союз із правим Берлусконі та ультраправою партією "Ліга" колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні має шанси на перемогу у вересні

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Але навіть попри прагнення Мелоні заспокоїти західних союзників Італії (наприклад, рішуче підтримуючи проукраїнську лінію уряду Драгі), її жорстка консервативна соціальна політика турбує багатьох.

"Так - природній родині, ні - ЛГБТ-лобі!" - заявила вона на нещодавньому мітингу ультраправої іспанської партії Vox. І закликала до морської блокади Лівії, щоб зупинити судна з мігрантами.

"Мелоні становить небезпеку не для демократії, а для ЄС", - каже професор Пассареллі, який ставить її в один ряд із націоналістичними лідерами Угорщини та Франції.

"Вона на тій самій позиції, що і Марін Ле Пен у Франції чи Віктор Орбан в Угорщині. І вона хоче "Європу націй", де кожен фактично сам по собі. Італія може стати троянським конем Путіна, щоб підірвати солідарність європейців, і вона таким чином, дозволить йому продовжити послаблювати Євросоюз", - вважає професор Пассареллі.

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Україна і війна

Мелоні наголошує, що після місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну італійські праві обіцяють продовжувати поставки зброї Україні в разі перемоги на виборах.

Ультраправі "Брати Італії" на чолі з Джорджією Мелоні були однією з небагатьох італійських партій, які підтримали рішення прем'єр-міністра Маріо Драгі постачати зброю в Україну, навіть незважаючи на те, що вони були в опозиції до його уряду.

"Ми завжди захищали та підтримували українську справу не тільки тому, що ми віримо в цю справу, але також тому, що Італія не може ризикувати бути слабкою ланкою в західному Альянсі", - сказала Мелоні.

Вона зазначила, що на карту поставлена не тільки поточна війна. "Україна є вершиною айсберга в набагато ширшому конфлікті, який спрямований на перебудову світового порядку", - сказала вона.

Відео з українкою

Нещодавно Мелоні зазнала критики після публікації відео, на якому мігрант в Італії ґвалтує українську жінку.

Вона опублікувала заблюрене відео у твіттері, заявивши, що не може мовчати, коли коїться таке жорстоке сексуальне насильство.

Мелоні зазначила, що публікацією відео хотіла "висловити солідарність із потерпілою, засудити те, що сталося, і вимагати справедливості".

Однак її розкритикували її політичні конкуренти та правозахисники, які звинуватили її в тому, що, поширивши відео без згоди жертви, вона лише посилила її страждання.

Згодом твіттер видалив пост Мелоні із відео.

"В італійській сім'ї панує мама"

Тепер, сподіваючись стати першою жінкою-прем'єром Італії, Мелоні акцентує увагу на своїй статі. Розмірковуючи в мачо-політичній манері, професор Пассареллі каже: "В італійській сім'ї панує мама. Вона - мачо-фігура, яка контролює кухню. Мелоні використовує це розумно, оскільки це безпосередньо зачіпає саме ядро ​​системи".

Для союзників Мелоні, які вже відчули перемогу, 45-річна лідерка представляє радикальний політичний зсув, якого потребує Італія, враховуючи її багаторічну стагнацію і суспільство, що старіє.

"Я почуваюся чудово, як батько, що веде дочку до вівтаря, - каже Марсіліо. - Ми б не заснували партію, якби не вважали, що вона має потенціал".

Я запитав Марсіліо, що він скаже Мелоні під час першого дзвінка, якщо вона виграє вибори. І він відповів: "Дій! Ми так цього чекали. Тепер настав час відповідати".