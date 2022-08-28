Кавуни, інжир та авокадо. Через спекотне літо в Англії дозріли екзотичні плоди

1 година тому

Автор фото, Oliver Dixon/RHS Підпис до фото, Гранати в саду Королівського садівничого товариства у графстві Суррей на південному сході Англії

Незвичайно тепла погода, що панувала цього літа в Британії, справила позитивний ефект на рослини, які раніше тут розводили лише в теплицях. Рекордно високі температури спричинили щедрий урожай екзотичних культур.

Британські садівники розповіли ВВС, що у них виросли кавуни, інжир та авокадо.

Це вписується у тенденцію останніх років: середземноморські та субтропічні рослини дедалі краще приживаються на колись "туманному Альбіоні".

Рослини, які раніше вважалися в Британії виключно домашніми, наприклад оливи або пальми, тепер добре ростуть на вулиці, тоді як традиційні місцеві види, навпаки, змушені пристосовуватися до мінливих кліматичних умов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оливкове дерево в Лондоні

Дощові зими та більш спекотна та суха літня погода з непередбачуваними обсягами опадів створюють сприятливі умови для зростання екзотичних видів, пояснює Королівське садівниче товариство.

У середніх широтах Північної півкулі вегетаційний період (проміжок часу між першими сходами навесні та в'яненням рослин восени) стає довшим, що позитивно позначається на врожайності та родючості рослин.

Водночас вчені попереджають, що спекотніша погода влітку може нести із собою посухи, які здатні призвести до труднощів зі зрошенням сільгоспкультур.

Середня температура на планеті за останні 200 років, згідно з розрахунками кліматологів, підвищилася на 1,1 градуса за Цельсієм. Багато експертів пов'язують нинішні зміни клімату з виробничою діяльністю людини та парниковими викидами, що збільшилися від початку індустріальної епохи.

У Британії, за даними національного метеорологічного бюро, середня температура зростає дещо швидше за глобальний середній рівень. При цьому підвищення температури все виразніше відчувається на півночі країни, наголошує Марк Маккарті, голова центру інформації про кліматичні зміни при британському метеорологічному бюро.

Автор фото, Neil Hepworth Підпис до фото, Субтропічна ділянка в саду Гарлоу Карр у Йоркширі

У графстві Йоркшир на півночі Англії кліматичні процеси відстежують співробітники ботанічного саду Гарлоу Карр, розташованого на околиці міста Гаррогейт. У стінах саду з 2020 року з'явилася ділянка, засаджена субтропічними рослинами.

За словами куратора саду Рассела Воткінса, коли він розпочинав роботу в Гарлоу Карр 17 років тому, там росли переважно витривалі чагарники та холодостійкі багаторічні рослини. Тепер перед садами відкриваються нові можливості.

"Ще кілька років тому такі рослини б тут не вижили", - каже Воткінс, вказуючи на гігантське листя тетрапанакса - типового для Китаю деревця, з якого роблять рисовий папір.

Автор фото, Richard Bloom/RHS Підпис до фото, Тетрапанакс - деревце з величезним листям, з якого роблять рисовий папір

Тепер же йоркширську зиму можуть переносити холодостійкі банани, жоржини та деякі види імбиру, каже Воткінс.

А цього літа, коли спекотна погода тривала тижнями, ці рослини розрослися і почувалися чудово.

Трохи на південь від Йоркшира, в регіоні Східна Англія, садівник-аматор Кріс Бовер виростив у себе кавуни та інжир. Але, як розповів він ВВС, особливу гордість цього літа у нього викликає врожай китайських фініків, хурми та південноазійського цитрусового юдзу.

"Через кліматичні зміни вирощувати немісцеві види стає все легше", - зазначає Кріс. Він додає, що намагається вирощувати види, яким потрібно менше води.

Підпис до фото, Кавуни зі Східної Англії

Автор фото, Chris Bowen, Go Tropical UK Підпис до фото, Інжир зі Східної Англії

Тим часом у містах через ефект локального нагріву, пов'язаний з інфраструктурою, плодоносять екзотичні дерева.

Ботанік із Королівських садів Кью Джеймс Вонг виявив, що у Лондоні ростуть авокадо. Він вважає, що дерева з'явилися з кісточок і прижилися. Більше того, вони виявилися стійкішими до перепадів температур, ніж можна було припустити.

"Великі лондонські авокадо змогли витримати навіть короткі періоди заморозків, коли температура падала до -10, як під час холодів, що прийшли із Сибіру у 2018 році", - пояснює Вонг.

Автор фото, James Wong Підпис до фото, Ці авокадо ростуть у житловому районі на заході Лондона

У Лондоні вже деякий час спільноти з різних країн намагаються вирощувати екзотичні овочі та фрукти, але тепла літня погода останніх років допомогла збільшити врожаї, каже Паулетта Генрі із групи Black Rootz.

Цей проєкт на півночі Лондона вирощує батат, різні види гарбузів та "мексиканські помідори" - томатілло.

Але експерти попереджають, що в майбутньому продовження сухої спекотної погоди в літній період може негативно позначитися на рослинах через нестачу води. Цього року в Англії у багатьох річках та резервуарах рівень води різко падав, і водопровідні компанії вводили заборони на використання шлангів для поливу на приватних ділянках.

"Спочатку тривалі періоди теплої літньої погоди радісно зустрічатимуть у Великій Британії, і вони дадуть можливість вирощувати нові екзотичні овочі та фрукти", - каже Кріс Аткінсон, вчений з Інституту природних ресурсів при Університеті Гринвіча.

Але перебої із водою будуть проблемою для всіх, хто хоче вирощувати щось ефективно, додає він.

Водночас відповідальні за водопостачання в Англії компанії Thames Water і Severn Trent розробляють плани перекидання води з багатого нею Уельсу трубами і каналами в англійські райони, що постраждали від посухи.