Наступні 5-10 зим можуть стати "жахливими для ЄС"

Еліс Дейвіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Підсвічування церкви Богоматері у німецькому Дрездені вимкнене для економії енергії

Міністерка енергетики Бельгії застерегла, що наступні п'ять-десять зим стануть жахливими для ЄС, якщо ціни на природний газ не знизять.

Зростають заклики до загальноєвропейського обмеження ціни на газ і її відокремлення від ціни на електроенергію.

Країни ЄС борються з величезним зростанням цін на енергоносії після того, як ключовий постачальник газу Росія потрапила під безпрецедентні санкції за агресію проти України.

Країни, які підтримують Україну, намагаються скоротити імпорт російського газу та нафти.

Росія, яка минулого року постачала в ЄС 40% газу, своєю чергою обмежила поставки.

Міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен написала у твіттері, що ціни на газ у Європі необхідно терміново заморозити. Вона додала, що зв'язок між цінами на газ та електроенергію є штучним і потребує реформування.

"Наступні п'ять-десять зим будуть жахливими, якщо ми нічого не зробимо, - сказала вона. - Ми повинні працювати над заморожуванням цін на газ".

Ціни на електроенергію також різко зросли в Європі і цього тижня досягли рекордних показників. Газ є основним джерелом виробництва електроенергії.

"Ми повинні зупинити це божевілля, яке зараз відбувається на енергетичних ринках", - заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Ціни на електроенергію повинні знизитися, сказав він, закликавши ЄС відокремити ціни на електроенергію та газ.

"Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", - додав він.

Німеччина - найбільший імпортер російського газу в 2020 році - намагається збільшити свої запаси газу до зими, попри те, що Росія скорочує поставки.

Її мета - до жовтня заповнити газові потужності на 85%. Для цього впроваджено енергозберігаючі заходи.

Міністр економіки Роберт Хабек заявив, що такі заходи - разом із закупівлею газу в альтернативних постачальників - дозволили Німеччині виконати свою мету швидше, ніж очікувалося.

За його оцінками, ціль у 85% може бути досягнута до початку вересня.