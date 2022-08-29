Артеміда. NASA розпочинає нову добу польотів на Місяць

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC, мис Канаверал

20 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Літаки Т-38, які беруть участь у підготовці астронавтів НАСА, пролітають над стартовим майданчиком у центрі Кеннеді

Американське космічне агентство почало зворотний відлік до старту гігантської нової ракети Space Launch System (Система космічного запуску SLS), яка полетить на Місяць.

SLS "Оріон" є найпотужнішим транспортним засобом, розробленим за всю історію NASA, і стане основою проєкту "Артеміда", мета якого відправити людей на Місяць після 50-річної перерви.

Ракету запустять із Космічного центру Кеннеді о 08:33 за місцевим часом (о 15:33 за Києвом) у понеділок.

Завдання першого етапу проєкту - відправити тестову капсулу "Оріон" далеко від Землі.

Космічний корабель облетить Місяць по великій дузі, а потім через шість тижнів повернеться додому до Тихого океану.

Під час першого польоту "Оріон" полетить без екіпажу, але якщо все обладнання спрацює належним чином, з 2024 року у місіях почнуть брати участь люди.

Довгострокова місія NASA полягає у тому, щоби висадити людину на Місяць та організувати можливість тривалого проживання на ньому для того, щоб мати можливість навчатися та готуватися до подорожей на інші планети.

"Головна мета польоту "Артеміди-1" - максимально зменшити ризики наступної місії з екіпажем "Артеміди-2", - пояснив астронавт NASA Ренді Бреснік.

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Американське космічне агентство має кілька можливостей для запуску "Оріона" наступного тижня, але вибрали найближчий час.

Погода тут, у Флориді, дуже мінлива о цій порі року, над космодромом часто проходять грози з блискавками.

Дійсно, останніми днями блискавки кілька разів влучали у блискавковідводи ракетного майданчика.

Рано вранці зазвичай найспокійніше, тому понеділок чудовий день для польотів.

"Загалом, на початку стартового вікна, або одразу після 08:30 ранку, ймовірність сприятливої погоди становить 80%", - каже метеоролог Мелоді Ловін.

Однак, якщо технічні проблеми зсувають запуск до кінця відведеного двогодинного вікна, ймовірність падає до 60% через можливість злив. Ракети не можуть злітати під дощем.

Ребекка Морелле, редакторка з питань науки

Чи є "Артеміда""Аполлоном" для нового покоління?

У 1969 році, коли Ніл Армстронг і Базз Олдрін зробили свої перші "маленькі кроки" на Місяці, вони започаткували золоту еру дослідження космосу. Програма "Аполлон" змінила те, як ми бачимо нашу планету та самих себе. Зараз, через 50 років, Місяць знову постав у полі зору людства. "Артеміда" стане новим натхненням для покоління, яке не бачило місії "Аполлон".

Нові місії будуть різними. NASA планує висадити першу жінку та першу людину не білої раси на Місяць, показавши таким чином, що дослідження космосу відкриті для всіх. І поверхня Місяця - це лише початок. Амбіції NASA сягають ще далі, у майбутньому агентство планує польоти на Марс. І це справді буде гігантським стрибком у досвіді.

Очікується, що понад 200 000 людей зберуться на пляжах і дорогах навколо центру Кеннеді. У неділю люди на кемперах вже почали займати найкращі позиції.

Запуск має бути видовищним.

Реактивна тяга ракети-носія SLS становить 39,1 меганьютон. Це майже на 15% більше, ніж у ракет "Сатурн-5", які відправляли астронавтів "Аполлона" на Місяць у 1960-70-х роках.

Іншими словами, двигуни SLS здатні забезпечити під час зльоту потужність, що дорівнює 60 надзвуковим літакам Concorde.

"Ця ракета буде більшою, гучнішою та більш приголомшливою за будь-яку з тих, що ви бачили раніше", - каже Лорна Кенна, віцепрезидент Jacobs Space Operations Group, головного підрядника центру Кеннеді.

Інженери зараз найбільше стурбовані тим, щоби теплозахисний екран "Оріона" впорався з екстремальними температурами, з якими він зіткнеться під час повторного входу в атмосферу Землі.

"Оріон" наближатиметься дуже швидко - зі швидкістю 38 000 км/год, що в 32 рази перевищує швидкість звуку.

Автор фото, ©2022 Maxar Technologies Підпис до фото, Вид стартового майданчику з космосу

Цей політ є важливим не лише для NASA, а й для Європейського космічного агентства.

Воно надало сервісний модуль для "Оріона". Це задня частина, яка штовхає капсулу в просторі. Цей внесок, як сподівається Європа, дозволить залучити її мешканців до майбутніх подорожей на поверхню Місяця.

Зараз вже йде розробка місії "Артеміда-9".

На цьому етапі на Місяці вже будуть місця для проживання та транспортні засоби, якими зможуть користуватися астронавти.

Але зрештою "Артеміду" має стати відправною точкою для польотів людей на Марс.

"Графік для цього встановив президент Обама. Він сказав, що це буде 2033 рік", - нагадав керівник NASA Білл Нельсон.

"Кожна наступна адміністрація підтримувала програму. Реалістичні часові рамки її реалізації - це кінець 2030-х років, можливо, 2040 рік", - додав він.