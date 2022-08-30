У Бразилії помер "найсамотніший чоловік у світі". Він був останнім представником свого племені

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Funai Підпис до фото, У 1998 році чоловіка випадково зняли на відео

За словами посадовців, у Бразилії помер останній представник групи безконтактних корінних народів.

Чоловік, ім'я якого невідоме, прожив у повній ізоляції останні 26 років.

Він був відомий як "Чоловік із ями", тому що він копав глибокі ями, деякі з яких використовував для лову тварин, а інші як схованки.

Його тіло знайшли 23 серпня в гамаку біля його солом'яної хатини. Слідів насильства не було.

Цей чоловік був останнім представником групи корінного населення, шість інших членів якої було вбито у 1995 році. Група проживала в місцевості корінного населення Танару в штаті Рондонія, що межує з Болівією.

Вважалося, що більшість членів його племені було вбито ще у 1970-х роках скотарями, які хотіли розширити свої землі.

"Людині з ями" було напевно близько 60 років і він помер природною смертю.

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Ознак будь-яких вторгнень на його територію не було, у його хатині все залишалося на своїх місцях, заявили чиновники, але поліція все одно проведе посмертне розслідування.

Згідно з конституцією Бразилії, корінне населення має право на свою традиційну землю, тому ті, хто хочуть її захопити, як відомо, вбивають їх.

"Чоловік із ями" з 1996 року перебував під наглядом Бразильського агентства у справах корінних народів (Funai) для його безпеки.

У 2018 році членам Funai вдалося зняти чоловіка на відео під час випадкової зустрічі з ним у джунглях. На кадрах видно, як він рубає дерево чимось схожим на сокиру.

З тих пір його ніхто не бачив, але співробітники Funai час від часу натрапляли на його хатини з соломи та глибокі ями, які він викопав.

Деякі з цих ям були обладнані гострими шипами й, вочевидь, були пастками для полювання на тварин. Інші могли бути схованками, де він ховався, якщо наближалися сторонні.

Предмети, виявлені в його хатинах і місцях зупинок, свідчать про те, що він садив кукурудзу, маніоку та фрукти, як-от папая та банани.

У Бразилії проживає близько 240 племен корінного населення. Багатьом з них загрожує нелегальне вторгнення на їхню територію шахтарів, лісорубів і фермерів, попереджає Survival International, група активістів, яка бореться за права корінного населення.