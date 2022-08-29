Інспектори МАГАТЕ виїхали на Запорізьку АЕС. Чого від них чекають

1 година тому

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Інспекційна група Міжнародного агентства з атомної енергії прямує на українську Запорізьку атомну електростанцію, яка з березня перебуває під російською окупацією.

Бойові дії навколо АЕС викликають у світі серйозні питання щодо безпеки станції і щодо ймовірності ядерної катастрофи. Росіяни завезли на небезпечні об'єкти станції свою військову техніку та боєприпаси. Вони звинувачують ЗСУ в обстрілах, а Україна твердить, що Росія сама спеціально обстрілює станцію з метою провокації.

Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, повідомив, що група має прибути на станцію наприкінці цього тижня. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, заїзд делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС здійснюватиметься із зони, яка підконтрольна українським силам.

"Цей день настав. Місія підтримки та допомоги вже на шляху до Запоріжжя, - написав у твіттері Гроссі. - Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкта".

"Майже щодня на Запорізькій АЕС чи поруч із нею відбувається новий інцидент. Ми не можемо більше гаяти часу", - вважає генеральний директор МАГАТЕ.

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив російському державному агентству "РИА Новости", що МАГАТЕ залишить кілька людей зі своєї місії на Запорізькій АЕС на постійній основі. За його словами, в місії, що вирушила на станцію, приблизно півтора десятка співробітників секретаріату МАГАТЕ, які займаються ядерною безпекою. З ними велика команда співробітників ООН, яка відповідає за логістику та безпеку.

Російські війська окупували територію найбільшої в Європі АЕС у березні, проте станція досі експлуатується українським персоналом, який скаржиться на умови, в яких доводиться працювати під наглядом військових із Росії, і називає себе заручниками.

Деяких співробітників станції, за даними України, росіяни просто вбили.

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Бойові дії навколо станції, що тривають з березня (у ніч на понеділок були обстріли житлових кварталів Енергодара) спричинили у світі занепокоєння з приводу безпеки цього ядерного об'єкта.

Коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС та місію МАГАТЕ, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ очікує від місії "чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки": "Ми знаємо, що Росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи" (цитата з телеграм-каналу "Енергоатом").

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Європа була "в одному кроці" від радіаційної катастрофи в четвер, коли електростанцію ненадовго відключили від української енергосистеми та включили резервні генератори, щоб постачати ЗАЕС електроенергією.

За його словами, пожежі пошкодили зовнішні лінії електропередач, що призвело вперше в історії станції до її відключення.

Володимир Зеленський зазначив, що спровокована Росією катастрофа на атомній електростанції означатиме "власне застосування ядерної зброї" - тільки без ядерного удару.

Москва заявляє, що Запорізьку АЕС обстрілюють українські війська, що дає росіянам формальний привід тримати на станції своїх військових та представників Росатому.

Хоча насправді українські війська розташовані далеко від станції на іншому боці повноводного водосховища на Дніпрі, та за багато десятків кілометрів по суходолу біля Запоріжжя.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що "мінування Запорізької атомної електростанції та обстріли цього об'єкту окупантами мають всі ознаки ядерного тероризму з боку Росії".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський військовослужбовець на території Запорізької АЕС (травень 2022 року)

Раніше Кремль дав зрозуміти, що дозволить відвідувати комплекс лише міжнародним інспекторам. У МАГАТЕ розраховують, що візит інспекційної групи дасть змогу перевірити, що насправді відбувається на АЕС.

У Києві побоювалися, що місія МАГАТЕ в Запорізьку область надасть видимості законності окупації атомної станції Росією, але в результаті погодилися на візит інспекторів.

Нехороші перспективи

Експерти вважають, що значно більше занепокоєння, ніж обстріл території навколо АЕС, викликає можливе відключення станції, знеструмлення реактора.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Глава МАГАТЕ Гроссі ще в березні звертав увагу на те, що навчально-тренувальний центр на АЕС, який спалахнув внаслідок обстрілу, розташований зовсім близько до енергоблоків - це видно на карті

Російська армія розмістила на території Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню, а також іншу зброю та техніку. Високовольтні лінії передач на станції вже постраждали від обстрілу. А це, як пояснюють фахівці, пряма дорога до ядерної аварії.

Якщо розірвати лінії, що залишилися, реактори почнуть швидко нагріватися. У такому разі варіантів розвитку подій два. Або росіянам, які контролюють АЕС, вдасться перекинути потужності АЕС, підключивши до них власну енергосистему, або починає швидко зростати загроза ядерної катастрофи.

Якщо лінії енергосистеми обірвуть зовсім, реактори буде неможливо охолоджувати й це призведе до некерованої ланцюгової реакції та ядерної катастрофи.

У середині серпня кореспондентові Української служби BBC вдалося поспілкуватися з одним із інженерів, які працюють на Запорізькій АЕС. Той розповів про регулярні обстріли об'єктів станції саме з російського боку. За його словами, стріляють, зокрема, з одного з промислових майданчиків ЗАЕС, які раніше використовувалися для розміщення парогенераторів. Він також підтвердив мінування машинних залів ядерних реакторів.

18 серпня співробітники Запорізької АЕС опублікували звернення, в якому йшлося, що за час, який минув з моменту захоплення АЕС росіянами, "порушено безліч правових норм, принципів та регламентів забезпечення безпеки у сфері поводження з мирним атомом", а в останні два тижні її ще й регулярно обстрілюють.

"Не Чорнобиль"

Попри порівняння Запорізької АЕС із Чорнобилем, які доволі часто лунають у ЗМІ, двоє британських учених вказують на те, що порівняння таке не дуже доречне і наслідки аварії (дуже малоймовірної) на Запорізькій АЕС в результаті обстрілів за своїми масштабами будуть не такими значними.

"Це не Чорнобиль, тут інший тип реактора і тип потенційних аварій теж інший", - стверджує професор Малькольм Сперрін, керівник відділу медичної фізики та клінічної інженерії фонду Національної системи охорони здоров'я Великої Британії, до якого входять лікарні під патронажем Оксфордського університету. За його словами, рівень захисту реакторів Запорізької АЕС досить високий, навіть якщо вона зазнає обстрілу.

Інша справа - радіоактивні матеріали, що містяться у сховищах, лабораторіях та інших місцях. Потенційно вони можуть потрапити в атмосферу або заразити ґрунтові води, і це може створити ризик навіть для сусідніх країн, але все одно за масштабом його не можна порівняти з Чорнобилем.