"Пробачити непросто". Меган Маркл дала інтерв’ю про стосунки з королівською родиною

1 година тому

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У великому інтерв'ю американському журналу The Cut герцогиня Сассекська розповіла про важливість прощення.

41-річна Меган відповіла The Cut, коли її запитали про стосунки з королівською родиною та її родичами, що "щоб пробачити, знадобилося багато зусиль".

"Мені дійсно довелося докласти багато зусиль, насамперед усвідомлюючи, що я можу сказати що завгодно", - сказала вона.

Вона також розповіла про стосунки герцога Сассекського з його батьком, принцом Уельським.

Відповідаючи на запитання журналістки Елісон П. Девіс про вплив її позову на Mail on Sunday щодо порушення приватності, Меган сказала: "Гаррі каже, що він втратив свого тата в цьому процесі".

"Для них це звичайно не так, як для мене, але це було його рішення".

Пізніше прессекретарка герцогині розповіла BBC News, що Меган мала на увазі свого батька, з яким вона припинила спілкування, і сказала, що вона сподівається, що те саме не трапиться з її чоловіком.

Джерело, близьке до принца Чарльза, повідомило агентству новин PA, що він був би засмучений, якби Гаррі відчував, що їхні стосунки втрачені, додавши: "Принц Уельський любить обох своїх синів".

Журналіст Девіс, який брав інтерв'ю у таких знаменитостей, як Джада Пінкетт Сміт і Ліна Данем, запитав Меган, чи вважає вона, що примирення між нею й родичами королівської сім'ї можливе.

Герцогиня відповіла: "Я думаю, що прощення дійсно важливе. Потрібно набагато більше енергії, щоб не пробачити".

"Але щоб пробачити, потрібно також докласти багато зусиль. Я докладала великих зусиль, насамперед усвідомлюючи, що я можу сказати все що завгодно".

В інтерв'ю обсягом 6,5 тис. слів Меган також:

розповіла про свої побоювання, що перебування у Великій Британії могло стати причиною надмірної уваги ЗМІ до її трирічного сина Арчі;

скаржилась на те, що вона не могла контролювати публікацію її сімейних фотографій, коли вона була старшим членом королівської сім'ї;

сказала, що вона відчуває, що "самим лише своїм існуванням ми порушуємо динаміку ієрархії" у Великій Британії;

показала, що розглядає можливість повернення в інстаграм.

Принц Гаррі сказав Девісу, що він не вірить, що деякі члени королівської родини можуть жити і працювати разом так тісно, як він і його дружина.

У статті описувалося, що герцоги Сассекські керують своєю компанією Archewell, сидячи за одним столом у спільному домашньому офісі.

"Більшість людей, яких я знаю, і багато хто з моєї родини не можуть працювати і жити разом", - сказав принц Гаррі.

"Дуже дивно, що це здається таким тиском. Насправді це - цілком природно й нормально".

Автор фото, Campbell Addy for The Cut Підпис до фото, Меган дала інтерв'ю на 6,5 тис. слів американському журналу The Cut, який є частиною New York Magazine

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37-річний принц Гаррі раніше казав, що його батько, принц Чарльз, "перестав відповідати на дзвінки" після того, як у 2020 році подружжя залишило посади членів королівської сім'ї.

Відповідно до домовленості, пара відмовилася від своїх титулів Королівської Високості та отримала можливість працювати, щоб стати фінансово незалежними. Гаррі зберіг титул принца від народження.

Повідомляється, що перед тим, як відмовитися від титулів, герцоги Сассекські виклали своє бачення того, як вони продовжуватимуть виконувати обов'язки членів королівської родини у Співдружності.

Меган сказала The Cut, що вона вважає, що ця пропозиція не є "винаходом велосипеду".

Вона додала: "З невідомих причин нам цього не дозволили, хоча декілька інших членів сім'ї це роблять".

Герцог і герцогиня Сассекські, які зараз живуть у Монтесіто в штаті Каліфорнія й мають однорічну доньку Лілібет та трирічного сина Арчі, підписали угоди з медіабрендами Spotify і Netflix після того, як покинули Велику Британію.

Інтерв'ю The Cut було частиною просування подкасту герцогині на Spotify - Archetypes, який був запущений минулого тижня.