Максимально ускладнили. Що вирішив ЄС щодо віз для росіян

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Отримати візу в Європу росіяни все ще зможуть. Але не так просто, як раніше

Країни Європейського союзу не змогли погодити заборону на видачу віз громадянам Росії - натомість вони вирішили розірвати угоду про спрощену видачу віз.

Думки європейських політиків із цього приводу розділилися: країни Балтії та Фінляндія вимагали узгодженого рішення Євросоюзу щодо невидачі віз, а Німеччина та Франція були проти.

Зустріч, де вирішувалось питання "візового бану" для росіян, відбулась в останній день літа в столиці Чехії. Питання обговорювали міністри закордонних справ країн ЄС і голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він і озвучив рішення ЄС за підсумками саміту.

Що вирішили європейські дипломати?

"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією", - повідомив Боррель.

Автор фото, Josep Borrel Fontelles Підпис до фото, Жозеп Боррель (другий справа попереду) і міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Празі, 31 серпня.

На пресконференції він пояснив, що візи будуть надаватися для тих росіян, хто виступає проти війни в Україні і представляє громадянське суспільство.

Натомість голова МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що ідея про повну заборону видачі росіянами віз не знайшла одностайної підтримки.

Раніше таку ідею серед країн Євросоюзу просували Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія і Польща.

Сійярто наголосив, що Угорщина, поряд із деякими іншими країнами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз громадянам Росії.

Він також повідомив, що його країна підписала угоду з російським "Газпромом" про додаткові постачання газу з 1 вересня, пише Reuters. На адресу Угорщини раніше звучали закиди щодо недостатньо жорсткого ставлення до Москви після початку російського вторгнення в Україну.

Джерела газети Financial Times та агентства Reuters ще на початку тижня анонсували припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петер Сіярто повідомив, що Угорщина і ще "декілька країн" не підтримали повну заборону на видачу віз росіянам

Що це значить?

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Скасування спрощеного режиму означає, що громадяни Росії сплачуватимуть 80 євро замість 35 євро за візи країн ЄС, а процедура видачі стане тривалішою.

Вона вимагатиме більше документів від тих, хто подається на візу, а терміни дії візи можуть скоротитися.

Чехія, яка зараз головує в ЄС, ще в червні припинила видачу звичайних віз росіянам і наполягала на забороні віз для російських туристів на території всього Євросоюзу.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський закликав не тільки включити призупинення видачі туристичних віз до восьмого пакета санкцій проти Росії, а й не пускати росіян з туристичними візами, що вже діють.

Цю ж ідею насамперед просувають країни Балтії, з ними солідаризувалася Фінляндія. Влада Фінляндії в серпні скоротила кількість туристичних віз, що видаються росіянам у 10 разів на тлі закликів деяких країн ЄС повністю припинити видачу туристичних віз.

Фінляндія вирішила скоротити видачу туристичних віз росіянам у 10 разів

Німеччина та деякі інші члени Євросоюзу, а також єврокомісар Боррель виступили проти такого кроку, стверджуючи, що він може порушити правила ЄС та відрізати шляхи від'їзду з Росії для противників влади.

"Я не думаю, що припинення відносин із населенням Росії допоможе, - заявляв Боррель. - Не думаю, що ця ідея буде зустрінута з необхідною одностайністю".

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок напередодні висловилася за припинення видачі багаторазових та багаторічних віз громадянам Росії. При цьому вона наголошувала, що їй і канцлеру ФРН Олафу Шольцю важливо не позбавляти можливості виїхати з Росії тих, хто має сміливість протистояти режиму.

За її словами, це можуть бути не лише опозиціонери та журналісти, а й студенти.

Замість припинення видачі росіянам віз країни ЄС можуть домовитися про уповільнення та подорожчання цього процесу, повідомляло видання Politico, цитуючи позицію представників Німеччини та Франції.

"Нам необхідно вести стратегічну боротьбу за "серця та уми" росіян - принаймні тих його частин, які не відвернулися від Заходу остаточно", - було сказано у меморандумі, який, за даними видання, "розлютив тих, хто наполягав на широкомасштабній забороні".

Газета Financial Times писала, що Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва висловили готовність обмежити в'їзд для росіян, якщо рішення про це не буде ухвалено на рівні ЄС.