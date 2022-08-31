Принцеса Діана: 25 років тому загинула "королева сердець"
31 серпня виповнюється 25 років з дня смерті Діани Спенсер, принцеси Уельської, колишньої дружини принца Чарльза, матері принців Вільяма і Гаррі.
25 років - великий термін. Багатьох знаменитостей, що пішли від нас, згадують значно рідше і забувають значно швидше. Але інтерес до Діани не спадає.
Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Сандрінгемі, Норфолк, Англія.
Вона була молодшою донькою віконта й віконтеси Елторп.
Після розлучення батьків у 1969 році дівчинці доводилося часто подорожувати між їхніми будинками у Нортгемптонширі й Шотландії.
У 12 років майбутню принцесу віддали до привілейованої школи для дівчаток у Вест-Гілл, у Севеноуксі, графство Кент.
У 1977 році вона недовго відвідувала школу у швейцарському Ружмоні. Там Діана почала сумувати за домом і повернулася до Англії, не закінчивши навчання.
Після школи вона працювала в Лондоні, спочатку нянею, іноді кухарем, а потім помічницею в дитячому садку.
У цей період почали з'являтися чутки, що її дружба з принцом Уельським переростає у щось серйозніше.
ЗМІ атакували Діану на кожному кроці, і від роботи довелося відмовитись.
24 лютого 1981 року принц Чарльз і леді Діана Спенсер офіційно оголосили про свої заручини в Букінгемському палаці.
На пальці Діани з'явилася каблучка з великим овальним сапфіром у вінку із 14 дрібних діамантів. На той час вона коштувала майже 30 тисяч фунтів стерлінгів (36 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом).
Тепер її носить невістка Діани й дружина її сина принца Вільяма - герцогиня Кейт.
У 1981 році за весіллям 20-річної Діани Спенсер та 32-річного принца Чарльза стежили у прямому ефірі мільйони людей по всьому світу.
На вінчанні в соборі Святого Павла були присутні 3500 гостей.
Промовляючи шлюбну обітницю, Діана від хвилювання переплутала послідовність імен свого майбутнього чоловіка: замість "Чарльз Філіп Артур Джордж" вона сказала "Філіп Чарльз Артур Джордж".
Весільне вбрання Діани розробили модельєри Девід та Елізабет Емануель.
Сукню пошили з шовкової тафти кольору слонової кістки й прикрасили мереживом. Вона мала майже 10-метровий шлейф з тафти.
Близько 600 тисяч людей вишикувалися вздовж дороги від Букінгемського палацу до собору, щоб побачити пару.
Молодята махали натовпу з балкона палацу (на фото вище) разом з юними подружками нареченої та королевою Єлизаветою II.
Діана завжди мріяла про велику родину. За рік після одруження, 21 червня 1982 року, вона народила сина, принца Вільяма, який є другим у черзі на престол після свого батька принца Чарльза.
Вона вважала, що дітям необхідно надати нормальне виховання настільки, наскільки дозволяв королівський протокол. Вільям став першим спадкоємцем трону, який пішов у дитячий садок.
15 вересня 1984 року у маленького принца Вільяма народився молодший брат.
Мало хто знає, що принц Гаррі насправді зовсім не Гаррі, а Генрі. Звичним для усіх ім'ям його спочатку називали у родинному колі.
Хлопчики не навчалися у приватних вчителів, а ходили до школи разом з іншими дітьми.
Діана була дбайливою матір'ю для своїх двох синів.
Принц Гаррі сказав, що Діана була "однією з найнеслухняніших батьків", а потім додав: "Вона душила нас любов'ю, це точно".
Під час свого першого офіційного візиту до США принцеса танцювала з актором Джоном Траволтою у Білому домі.
Популярність Діани почала зростати. Вона ставала іконою стилю, а її гардероб - центром уваги.
Діана запам'яталася багатьом як символ допомоги нужденним.
Вона очолювала кілька благодійних фондів, регулярно зустрічалася з різними людьми, жертвувала великі суми лікарням і дитячим будинкам.
Діана також стала першою представницею королівської родини, яка відкрито підтримала ВІЛ-позитивних людей.
Наприкінці 1980-х стосунки подружжя розладналися. Вони з'являлися разом лише на світських заходах.
На цьому фото 1992 року, де принцеса Діана сидить самотньо на лаві перед Тадж-Махалом, багато хто вбачає символічний зміст. Принцеса була в місті Агра з офіційним візитом. Чарльз був зайнятий справами, і Діана вирушила до Тадж-Махала одна.
Для шанувальників принцеси ця фотографія стала підтвердженням її слів про те, що вона почувається глибоко самотньою у своєму шлюбі.
Протягом усього життя Діана зберігала тісну дружбу з матір'ю Терезою, відомою римо-католицькою черницею, яку вважали святою ще при житті.
Черниця і засновниця благодійних місій померла через шість днів після загибелі Діани.
28 серпня 1996 року Діана і Чарльз офіційно розлучилися після п'ятнадцяти років шлюбу.
У червні наступного року вона продала на аукціоні свої 79 суконь, у яких з'являлася на обкладинках журналів. Зібрані 4,5 мільйона доларів були витрачені на благодійність.
Це також стало символом її остаточного розриву з минулим.
Після розлучення Діана продовжувала свою благодійну роботу.
У січні 1997 року вона відвідала Анголу і закликала до негайної міжнародної заборони протипіхотних мін.
31 серпня 1997 року принцеса Діана вийшла з готелю Ritz у Парижі після вечері з Доді Аль-Фаєдом і сіла в авто.
Їх переслідували папараці на мотоциклах, сподіваючись здобути ексклюзивне фото Діани та її супутника.
Машина на швидкості врізалася в бетонну опору тунелю під мостом Альма.
Понад мільйон людей вишикувалися вздовж маршруту похоронного кортежу з тілом Діани.
За труною йшли принц Чарльз, сини Діани Вільям і Гаррі та брат Діани граф Спенсер.
Минуло 25 років після трагедії, а Діана досі залишається "народною принцесою" і знаковою національною фігурою.