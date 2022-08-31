Принцеса Діана: 25 років тому загинула "королева сердець"

1 година тому

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31 серпня виповнюється 25 років з дня смерті Діани Спенсер, принцеси Уельської, колишньої дружини принца Чарльза, матері принців Вільяма і Гаррі.

25 років - великий термін. Багатьох знаменитостей, що пішли від нас, згадують значно рідше і забувають значно швидше. Але інтерес до Діани не спадає.

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Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Сандрінгемі, Норфолк, Англія.

Вона була молодшою донькою віконта й віконтеси Елторп.

Після розлучення батьків у 1969 році дівчинці доводилося часто подорожувати між їхніми будинками у Нортгемптонширі й Шотландії.

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У 12 років майбутню принцесу віддали до привілейованої школи для дівчаток у Вест-Гілл, у Севеноуксі, графство Кент.

У 1977 році вона недовго відвідувала школу у швейцарському Ружмоні. Там Діана почала сумувати за домом і повернулася до Англії, не закінчивши навчання.

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Після школи вона працювала в Лондоні, спочатку нянею, іноді кухарем, а потім помічницею в дитячому садку.

У цей період почали з'являтися чутки, що її дружба з принцом Уельським переростає у щось серйозніше.

ЗМІ атакували Діану на кожному кроці, і від роботи довелося відмовитись.

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24 лютого 1981 року принц Чарльз і леді Діана Спенсер офіційно оголосили про свої заручини в Букінгемському палаці.

На пальці Діани з'явилася каблучка з великим овальним сапфіром у вінку із 14 дрібних діамантів. На той час вона коштувала майже 30 тисяч фунтів стерлінгів (36 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом).

Тепер її носить невістка Діани й дружина її сина принца Вільяма - герцогиня Кейт.

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У 1981 році за весіллям 20-річної Діани Спенсер та 32-річного принца Чарльза стежили у прямому ефірі мільйони людей по всьому світу.

На вінчанні в соборі Святого Павла були присутні 3500 гостей.

Промовляючи шлюбну обітницю, Діана від хвилювання переплутала послідовність імен свого майбутнього чоловіка: замість "Чарльз Філіп Артур Джордж" вона сказала "Філіп Чарльз Артур Джордж".

Весільне вбрання Діани розробили модельєри Девід та Елізабет Емануель.

Сукню пошили з шовкової тафти кольору слонової кістки й прикрасили мереживом. Вона мала майже 10-метровий шлейф з тафти.

Близько 600 тисяч людей вишикувалися вздовж дороги від Букінгемського палацу до собору, щоб побачити пару.

Молодята махали натовпу з балкона палацу (на фото вище) разом з юними подружками нареченої та королевою Єлизаветою II.

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Діана завжди мріяла про велику родину. За рік після одруження, 21 червня 1982 року, вона народила сина, принца Вільяма, який є другим у черзі на престол після свого батька принца Чарльза.

Вона вважала, що дітям необхідно надати нормальне виховання настільки, наскільки дозволяв королівський протокол. Вільям став першим спадкоємцем трону, який пішов у дитячий садок.

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15 вересня 1984 року у маленького принца Вільяма народився молодший брат.

Мало хто знає, що принц Гаррі насправді зовсім не Гаррі, а Генрі. Звичним для усіх ім'ям його спочатку називали у родинному колі.

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Хлопчики не навчалися у приватних вчителів, а ходили до школи разом з іншими дітьми.

Діана була дбайливою матір'ю для своїх двох синів.

Принц Гаррі сказав, що Діана була "однією з найнеслухняніших батьків", а потім додав: "Вона душила нас любов'ю, це точно".

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Під час свого першого офіційного візиту до США принцеса танцювала з актором Джоном Траволтою у Білому домі.

Популярність Діани почала зростати. Вона ставала іконою стилю, а її гардероб - центром уваги.

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Діана запам'яталася багатьом як символ допомоги нужденним.

Вона очолювала кілька благодійних фондів, регулярно зустрічалася з різними людьми, жертвувала великі суми лікарням і дитячим будинкам.

Діана також стала першою представницею королівської родини, яка відкрито підтримала ВІЛ-позитивних людей.

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Наприкінці 1980-х стосунки подружжя розладналися. Вони з'являлися разом лише на світських заходах.

На цьому фото 1992 року, де принцеса Діана сидить самотньо на лаві перед Тадж-Махалом, багато хто вбачає символічний зміст. Принцеса була в місті Агра з офіційним візитом. Чарльз був зайнятий справами, і Діана вирушила до Тадж-Махала одна.

Для шанувальників принцеси ця фотографія стала підтвердженням її слів про те, що вона почувається глибоко самотньою у своєму шлюбі.

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Протягом усього життя Діана зберігала тісну дружбу з матір'ю Терезою, відомою римо-католицькою черницею, яку вважали святою ще при житті.

Черниця і засновниця благодійних місій померла через шість днів після загибелі Діани.

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28 серпня 1996 року Діана і Чарльз офіційно розлучилися після п'ятнадцяти років шлюбу.

У червні наступного року вона продала на аукціоні свої 79 суконь, у яких з'являлася на обкладинках журналів. Зібрані 4,5 мільйона доларів були витрачені на благодійність.

Це також стало символом її остаточного розриву з минулим.

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Після розлучення Діана продовжувала свою благодійну роботу.

У січні 1997 року вона відвідала Анголу і закликала до негайної міжнародної заборони протипіхотних мін.

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31 серпня 1997 року принцеса Діана вийшла з готелю Ritz у Парижі після вечері з Доді Аль-Фаєдом і сіла в авто.

Їх переслідували папараці на мотоциклах, сподіваючись здобути ексклюзивне фото Діани та її супутника.

Машина на швидкості врізалася в бетонну опору тунелю під мостом Альма.

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Понад мільйон людей вишикувалися вздовж маршруту похоронного кортежу з тілом Діани.

За труною йшли принц Чарльз, сини Діани Вільям і Гаррі та брат Діани граф Спенсер.