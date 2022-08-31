"Один народ" та Путін, який "зупинив хаос": що Горбачов казав про Україну

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горбачов з дружиною Раїсою під час візиту в радянську Україну наприкінці 1980-х

Для багатьох людей в західних країнах радянський лідер Михайло Горбачов, який помер 30 серпня, запам'ятається як архітектор "перебудови" в СРСР, людина, яка сприяла мирному розпуску соціалістичного табору та об'єднанню Німеччини.

Проте в пострадянських країнах ставлення до нього інше. Наприклад, в Литві чимало людей вважають, що в 1991 році Горбачов знав про кривавий штурм спецназом Вільнюської телевежі, де перебували прихильники незалежності, а деякі азербайджанці пов'язують з ним події "чорного січня" в Баку у 1990 році, коли загинули понад 100 людей.

"Він був злочинцем (з точки зору демократичної держави), який наказав жорстоко придушити мирні протести у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Це така пам'ять, коли про мертвих говорять добре або не говорять. Ну, не цього разу. Єдиний останній плюс - він підписав капітуляцію Радянського Союзу. Він поклав край холодній війні та зруйнував Берлінську стіну? Ні. Це зробили народи, які прагнули свободи", - написав у фейсбуці міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

А в пам'яті українців Горбачов може лишитися як людина, яка схвалювала політику Володимира Путіна, зокрема, анексію Криму. BBC News Україна зібрала найгучніші та найяскравіші цитати Михайла Горбачова щодо України.

Зв'язки з Україною

Горбачов неодноразово публічно нагадував, що має українські корені. Його дід по матері - Пантелей Гопкало походив з селян Чернігівської губернії, переселився до Ставропілля в Росії, де 1931 року і народився майбутній радянський лідер.

"Я все ж наполовину українець. Моя мама була українкою, моя дружина Раїса теж. Свої перші слова я сказав українською, і перші пісні, які я почув, були українськими. Південний російський Ставропольський край, звідки я родом і де колись був керівником партії, у радянські часи мав партнерські стосунки з Донецькою областю України, де сьогодні точиться ця жахлива війна. Тоді ми пропонували один одному взаємодопомогу. Ми дружили і жили в одній державі. Проте навіть сьогодні я маю друзів і родичів в Україні, як і більшість росіян", - заявив Горбачов в інтерв'ю Der Spiegel у 2015 році.

Схвалення анексії Криму та політики Путіна

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горбачов і Путін на конференції у Німеччині у 2004 році

В інтерв'ю Горбачова до 2014 року можна побачити критику дій російської влади. Проте після анексії Криму радянський лідер неодноразово публічно підтримував Володимира Путіна, виправдовував його зовнішню політику.

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Горбачов фактично визнав псевдореферендум на півострові, який провела російська влада у березні 2014 року.

"Яка легітимність потрібна щодо Криму? Навіть якщо референдум мав недоліки, можна не сумніватися, що люди там чітко і недвозначно сказали, що хочуть бути частиною Росії", - заявив радянський лідер в інтерв'ю Spiegel у січні 2015 року.

"Я завжди за волевиявлення народу, а більшість у Криму хотіла возз'єднання з Росією", - казав він в інтерв'ю Times у травні 2016 року.

У серпні 2014 року радянський лідер не помітив участі Росії у війні на Донбасі. Тоді Горбачов заявив, що у російського керівництва правильна політика щодо цих подій і водночас закликав припинити кровопролиття.

"Якщо наша країна втрутиться, то така пожежа може бути, що потім не погасимо всім світом. Треба зробити все, щоб припинити вбивати один одного, це ж один народ. Якщо залучать держави, масштаби розширяться і полізуть всі брати участь там - ми можемо дійти до страшного побоїща в Європі. Але цього не можна допустити", - заявив Горбачов в інтерв'ю радіо "Русская служба новостей".

У листопаді 2014 року на церемонії у Берліні з нагоди падіння Берлінської стіни Горбачов заявив про те, що Путін "найкраще захищає" інтереси Росії.

"Я і на форумі, і в розмовах з керівниками та громадськими діячами твердо займу позицію захисту Росії, а отже і захисту її президента Володимира Путіна. Я абсолютно переконаний, що Путін найкраще зараз захищає інтереси Росії. Звісно, у його політиці вистачає, як то кажуть, того, за що можна зачепитися з критикою. Але не буду я чіплятися за це".

Він закликав до діалогу з Росією, скасувати всі санкції проти неї, включно з тими, які запровадили за анексію Криму.

"Як казав в одній із дитячих казок мудрий кіт, жити треба дружно", - відзначив Горбачов.

У 2019 році, коли обговорювалася можливість конституційних змін в Росії, які надавали Путіну можливість бути президентом до 2036 року, Горбачов підтримав російського керівника.

"У нашого президента дістався спадок такий, що справу він мав з хаосом. І всі бачили, що він хаос зупинив, взяв в руки все, по-справжньому. По моєму, доходить до нас через пресу, що народ за те, щоб він до кінця довів. Ще не все зроблено. В мене ніколи не підійметься голос проти, якщо за це виступить весь народ", - заявив він в інтерв'ю BBC у 2019 році.

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Засудження Заходу

Ще однією постійною складовою виступів та інтерв'ю Горбачова в останні роки була критика розширення НАТО і неврахування безпекових інтересів Росії.

У січні 2015 року, коли журналісти Spiegel запитали Горбачова, хто несе відповідальність за конфлікт в Україні, він фактично пов'язав це з тим, що, на його думку, США після Холодної війни почали будувати "мегаімперію".

"Звинувачення не допоможе в цій надзвичайно небезпечній кризі. У листопаді 1990 року на Конференції з безпеки та співробітництва в Парижі йшлося про новий мирний світовий порядок. Ми з Джорджем Бушем-старшим особливо активно пропагували це. Але з цього нічого не вийшло - демілітаризації політики не відбулося. Натомість в Америці поширився менталітет небезпечного переможця", - відзначив Горбачов.

Однією з причин протистояння він назвав політику розширення НАТО на схід.

"Коли Радянський Союз розпався, ті, хто не бажав нам добра, проливали крокодилячі сльози, потираючи руки під столом. Американці почали з того, що оточили Росію так званими кільцями оборони - розширення НАТО на схід. НАТО втрутилося військовим шляхом у громадянську війну в Югославії без згоди ООН. Це був прецедентний випадок. Все це викликало негативну реакцію в Росії. Жоден керівник Кремля не може проігнорувати щось подібне", - пояснив він.

Радянський лідер схвалив Мюнхенську промову Путіна 2007 року, в якій той виступив проти подальшого розширення НАТО.

"Тоді Путін чітко заявив, де пролягають червоні лінії Росії, і що Росія не погоджується на просування НАТО на своїх кордонах. Для нас, росіян, Путін, до речі, не сказав нічого нового", - відзначив Горбачов.

В одному з останніх інтерв'ю - РИА Новости у грудні 2021 року, - вже на тлі обговорення у світових ЗМІ можливого нападу Росії на України з Горбачов знову піддав критиці США, яким "вдарила в голову зарозумілість", і закликав до обговорення колективної безпеки Росії та Заходу.

Засудження пострадянських держав

В інтерв'ю Інтерфаксу у грудні 2021 року Горбачов шкодував про розпад СРСР і критикував курс пострадянських держав.

"І ще один урок стосується етнічних відносин. Сепаратисти (так радянський лідер назвав тих, хто підтримував розпад СРСР. - Ред.) обіцяли, що все вийде дуже швидко і в незалежних республіках будуть дотримані права кожного. А що ми побачили в реальності? З'явилися люди без громадянства, "громадяни другого сорту", знову спалахнули міжнаціональні конфлікти, почалися кровопролитні конфлікти та війни. І ще раз нагадаю, я попереджав тих, хто розпалює конфлікти, попереджав лідерів, інтелігенцію, народ... Ніхто не виграв від того, що мене не послухали".

Нагадаємо, що саме за Михайла Горбачова у 1988 році почалася війна в Нагорному Карабаху, наприкінці 1980-х виникли сепаратистські рухи у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії.

Повномасштабна війна Росії проти України

Останні місяці Михайло Горбачов мав проблеми зі здоров'ям і перебував у лікарні. У 2022 році інтерв'ю він не давав.

У липні 2022 року журналіст, колишній головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов заявив в інтерв'ю Forbes Talk, що Горбачов "засмучений" тим, що відбувається в Україні та Росії.

"Публічно він не висловлювався. Можу вам сказати, що він засмучений. Звичайно, він розуміє. Це була справа його життя. Свобода - це справа Горбачова. Усі вже забули, хто дав свободу Російській православній церкві. Хто? Михайло Сергійович Горбачов. Свобода слова, перший закон про друк — Михайло Сергійович Горбачов. Приватна власність вперше — Михайло Сергійович Горбачов... Ну, що він зараз говоритиме?" - заявив журналіст.

Сам Горбачов або його представники цю заяву про "засмученість" війною в Україні не коментували.