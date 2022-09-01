У Зімбабве знайшли "найстарішого" динозавра Африки

Шінгай Ніока та Олівер Слоу

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Andrey Atuchin / Virginia Tech Підпис до фото, Художня реконструкція мбірезавра раатхі

Вчені виявили в Зімбабве рештки найдавнішого в Африці динозавра, який жив понад 230 мільйонів років тому.

Mbiresaurus raathi був метр заввишки, бігав на двох ногах і мав довгу шию та зуби із зазубринами.

Вчені заявили, що це вид зауроподоморфа, родича зауропода, який ходив на чотирьох лапах.

Скелет виявили під час двох експедицій, у 2017 і 2019 роках, у долину Замбезі.

"Коли ми говоримо про еволюцію ранніх динозаврів, скам'янілості тріасового періоду трапляються рідко", - сказав BBC Дарлінгтон Муньїква, заступник директора Національних музеїв і пам'яток Зімбабве, який брав участь в експедиціях.

Він сказав, що скам'янілості тієї епохи, яка завершилася понад 200 мільйонів років тому, були знайдені в Південній Америці, Індії, а тепер і в Зімбабве.

Очікується, що знахідка проллє більше світла на еволюцію та міграцію ранніх динозаврів, коли світ був одним величезним континентом, а Зімбабве було розташоване на тій же широті, що й Індія.

Вчені Зімбабве десятиліттями знали про інші скам'янілості в цьому районі. Як каже Муньїква, у цьому регіонів є багато місць, які потребують подальшого дослідження, але для цього треба фінансування.

"Знахідка свідчить про те, що динозаври не жили по всій планеті й не керували світом із самого початку", - сказав ВВС Крістофер Гріффін, інший дослідник, який брав участь в експедиції.

"Вони та тварини, з якими вони жили поруч, здається, були прив'язані до певного середовища на крайньому півдні - там, де сьогодні розташована Південна Америка, південна Африка та Індія".

Автор фото, Stephen Tolan/Virginia Tech Підпис до фото, Крістофер Гріффін у 2017 році розкопує частину скелета Mbiresaurus raathi

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Він додав, що скелет є "найстарішим динозавром, коли-небудь знайденим в Африці".

Професорка Анусуя Чінсамі-Туран, палеонтолог з Університету Кейптауна, сказала BBC, що це відкриття було важливим, тому що динозавр був частиною гілки, яка дала початок зауроподам динозаврам, до яких належать диплодок і бронтозавр.

"Це говорить нам про те, що динозаври мешкали на різних континентах, але переважно у спекотному вологому середовищі, а не в сухому негостинному середовищі, - сказала вона BBC. - Ми сподіваємося, що знатимемо більше у цій галузі".

Вона додала, що в районі, де зробили відкриття, нещодавно проводилися розвідки з видобутку газу.

"Я сподіваюся, що існує суворі правила, які гарантують, що якщо вони побачать скам'янілості, вони передадуть їх до музеїв, щоб ми не втратили цей матеріал", - сказала вона.

Майже повний скелет Mbiresaurus raathi зберігається в залі музею у місті Булавайо на півдні Зімбабве.

Вважається, що він належить до карнійського етапу тріасового періоду, коли територія Зімбабве була частиною масивного суперконтиненту Пангея.

Вчені припускають, що динозаври були добре пристосовані до високих широт, де розташоване сучасне Зімбабве, які були вологими та мали рясну рослинність.