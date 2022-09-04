Дорогі ельфи. На Amazon стартував телесеріал за мотивами "Володаря перснів"

Андрій Козенко

ВВС

1 година тому

Автор фото, Prime video Підпис до фото, Зліва направо: Бенджамін Волкер (король ельфів Гіл-Гелад), Морфідд Кларк (Галадріель), Роберт Арамайо (Елронд)

Сервіс Amazon випустив перші два епізоди серіалу "Володар перснів: Перстень Всевладдя" - найдорожчого телешоу в історії, але чи стане воно найлегендарнішим - говорити поки що зарано.

Втім, якщо ви нудьгували без нових пригод магів, ельфів, гномів, орків, тролів і драконів, то вам знову є, що дивитися - щоосені найближчі п'ять років.

Важливе застереження: це не нові пригоди Більбо, Фродо та компанії. Дія тут відбувається у всесвіті автора "Володаря перснів" Джона Толкіна, але за кілька тисяч років до того, як Гендальф намалював магічний знак на дверях нори гобіта.

При цьому в оригінальному творі Толкіна ті давні події розказані дуже оглядово, на кількох сторінках - для розуміння контексту, тож автори нового серіалу абсолютно не обмежені у своїй уяві.

Претензія на свою кнопку

Лише за права на телеекранізацію світу Толкіна компанія Amazon заплатила близько 250 млн доларів. Перший сезон коштував компанії близько 450 млн доларів (для порівняння, перший сезон "Гри престолів" коштував 100 млн доларів). Загальна вартість анонсованих п'яти сезонів "Володаря перснів" перевищить 1 млрд доларів.

І коли гігантська корпорація витрачає такі гроші - це не лише тому, що вона хоче спричинити вибух чистої радості у всьому світі. Це заявка на те, що Amazon тепер - не просто гігантський онлайн-продавець.

Автор фото, Prime video

Компанія щонайменше претендує на те, щоби персональна кнопка з її назвою була на пульті кожного проданого у світі телевізора - як зараз у Netflix і YouTube.

Повільні ельфи і гобіти-дівчата

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Серіал поки що лише натякає, що дія відбувається у світі Толкіна. Одна з центральних героїнь - юна Галадріель (втім, у Толкіна ельфи влаштовані так, що й за кілька тисяч років її буде складно назвати літньою жінкою). З'являється тут і юний Елронд. Оживають персонажі, які в "Гобіті" та "Володарі перснів" були лише давніми спогадами, - ельфійський король Гіл-Гелад або один з творців прадавніх перснів всевладдя, коваль Келебрімбор.

Власне, дія і відбувається за часів створення стародавніх магічних перснів - зокрема, й того "всесильного для володаря Мордора", - з яким за тисячі років розбиратимуться вже Більбо та Фродо.

Поки що головною рушійною силою у новому серіалі є ельфи. Люди ще не настільки організовані й впливові. Гобіти ж просто воліють ховатися від інших істот, при цьому зовні їхній побут майже не змінився.

Коло головних героїв після двох епізодів ще лише вимальовується, але від гобітів ними, найімовірніше, будуть дівчатка - Толкін, створюючи свої тексти, навряд чи чув про "гендерний баланс".

Автор фото, Prime video Підпис до фото, У похід проти зла підуть гобіти-дівчата

З візуальної точки зору цей серіал - чиста насолода. З перших кадрів вже знайомі нам з екранізації Пітера Джексона новозеландські пейзажі, спецефекти на найвищому рівні; тролі та орки - такі ж огидні.

З недоліків: перші глядачі скаржаться у соцмережах, що дія розвивається дуже повільно - і це правда. Хтось пише про нудьгу на тлі яскравих спецефектів, але двох епізодів поки що замало, щоб казати, що це дійсно так.

З великих недоліків: це не прорив, хоча за такі гроші можна було б собі його дозволити. "Володар перснів" зроблений за дуже консервативними стандартами. Візуально і змістовно тут поки що немає нічого, чого б ми не бачили у "Грі престолів" чи "Відьмаку" - лише на вищому технічному рівні.

Хіба що ставку тут зробили на недосвідчених шоу-раннерів та акторів, у яких поки що по дві-три помітні ролі у кар'єрі.

І, нарешті, у героїв Толкіна були казкові чарівність і доброта, тому він і став одним з головних письменників XX століття. У величезній екранізації Пітера Джексона ця чарівність збереглася - накладена на спецефекти. Тут нові герої поки що не мають чітких характерів - і від того, наскільки актори й сценаристи розв'яжуть цю проблему, і залежатиме подальший успіх шоу.

Розгублені критики

Критики чекали на телевізійного "Володаря перснів" як на головну подію року - але поки що, здається, розгублені. Британська Guardian наполягає, що таку красу треба показувати на великих екранах. Financial Times у своєму огляді пише про епічні діалоги, але дуже монотонний виклад. Нарешті, Daily Mail (це таблоїд, а вони завжди жорсткі в оцінках) пише, що це "настільки приголомшливо погано, що навіть кумедно".

Найімовірніше, такі протилежні оцінки з'явилися від нестачі вражень - обидва перші епізоди ніби ставили собі за мету: розповісти якнайменше.

Глядацький рейтинг теж поки що радше обережний. Головні сайти, що його складають, дають "Володарю перснів" 7,4 з 10 (версія сайту IMDb) і лише 38% від максимуму (оцінка глядачів на Rotten tomatoes).

Шість епізодів, що залишилися, виходитимуть на Amazon раз на тиждень - і поки що таке відчуття, що раніше кінця жовтня ми не зрозуміємо, заробила компанія на окрему кнопку в пульті для телевізора чи просто витратила купу грошей - лише тому, що може.