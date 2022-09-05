Вся група туристів загинула на вулкані на Камчатці. Чому рятувальники їм не допомогли

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вулкан Ключевська сопка

Усі вісім туристів, які намагалися здійснити сходження на вулкан Ключевська сопка на Камчатці, загинули, випливає із повідомлення влади.

Допомоги рятувальників на висоті понад 4 тисячі метрів продовжують чекати двоє гідів (ще двоє туристів - у таборі нижче схилом). Рятувальникам потрібно більше доби, щоб дістатися гідів - вони вже висадилися з вертольота, але низько.

Група з кількох регіонів Росії у складі 10 туристів та двох гідів перебувають на схилі вулкана Ключевська сопка з 30 серпня. У суботу, 3 вересня, дев'ятеро людей розпочали сходження, стартувавши з висоти 3 300 метрів. Інші залишилися в таборі - у будиночку вулканологів. Того ж дня стало відомо, що шестеро людей, які вирушили на штурм вершини, загинули під час падіння з висоти.

Що відомо зараз

За останніми даними, кількість жертв збільшилася до восьми. У понеділок стало відомо про загибель ще двох людей із групи, яка дісталася вище. Вижив лише гід.

Другий гід спочатку залишався у таборі, а потім піднявся вище. Один із них додзвонився супутниковим телефоном і повідомив про те, що ще двоє загинули, повідомила місцева влада.

Наразі обидва гіди чекають допомоги на висоті понад 4 100 метрів, а двоє туристів - у будиночку вулканологів.

Допомога прийде нескоро - у цьому районі дуже погані погодні умови.

Гелікоптеру Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту в понеділок вдень за місцевим часом вдалося приземлитися на схил вулкана, повідомив регіональний центр надзвичайних ситуацій. Він сів на позначці 1663 метри.

"Висадити їх на більшій висоті не дозволив сильний вітер, а також попіл, який піднімається зі схилів велетня", - йдеться у повідомленні.

Як відбувається рятувальна операція

Це була вже четверта спроба висадитись на схилі вулкана на висоті, з якої можна розпочати сходження до місця загибелі туристів.

Рятувальники зі скелелазним спорядженням вже розпочали сходження, у кращому разі вони розраховують дістатися до позначки 3 300 метрів, де залишаються двоє туристів у будиночку вулканологів, опівночі.

Тільки у вівторок на світанку вони зможуть продовжити шлях до позначки 4 158 метрів, де на рятувальників чекають гіди.

Пошуково-рятувальна операція ускладнюється вітром, пориви якого на висотах досягають 15-20 метрів за секунду. Посилюється хмарність.

Ще одна група рятувальників перебуває на Ключевській сопці на висоті 1 400 метрів - нижче, ніж сів вертоліт. Там розбили базовий табір - на той випадок, якщо Мі-8 не зможе забрати пошукову групу, туристів та гідів, і їм буде потрібна допомога.

Раніше надходили повідомлення, що один із гідів зламав ногу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ключевська сопка - найвищий вулкан, який діє, в Євразії

Ключевська сопка (Ключевський вулкан) - найвищий вулкан, який діє, в Євразії. Його абсолютна висота становить 4754 метри.