Як військовий облік жінок з 1 жовтня посварив міноборони та парламент

1 година тому

Автор фото, ГЕНШТАБ ЗСУ

З 1 жовтня в Україні має запрацювати обов'язковий військовий облік для жінок певних спеціальностей. У генштабі та міноборони неодноразово наголошували, що хочуть, аби військовий облік для жінок був виключно добровільною справою, але відповідних змін до законодавства так і немає. А у спробі визначити, хто саме має здійснити ці зміни, парламент та міноборони зовсім побили горщики.

Питання взяття жінок на військовий облік стало скандальним відразу ж, коли його підняли восени минулого року. Тоді міноборони, відповідно до нового закону, оприлюднило перелік спеціальностей, за якими жінки мали б ставати на облік.

Список відразу піддали нищівній критиці, адже, відповідно до нього, представниці більшості популярних професій ставали військовозобов'язаними. В тому числі програмісти, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, маркетологи та рекламники.

Міноборони у відповідь на критику суттєво скоротило список і відтермінувало взяття жінок на облік до 1 жовтня 2022 року, але ця дата стає все ближчою, а рішення, яке задовольнило б всіх, досі немає.

Якщо норма запрацює, у визначений час без змін, жінки багатьох популярних професій - психологи, лікарі, хіміки, радіотехніки, телекомунікаційники, кухарі, ветеринари та економісти - стануть військово зобов'язаними і не зможуть, наприклад, вільно виїжджати за кордон.

Усе добровільно

Про те, що міноборони планує переглянути процедуру взяття жінок на військовий облік 31 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Автор фото, Фейсбук Ганни Маляр

За її словами, відомство надіслало до профільного комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони пропозиції щодо внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Міноборони запропонувало, щоб жінок брали на військовий облік добровільно. Нині в законі нічого не сказано про добровільність взяття жінок на облік. Йдеться про те, що усі жінки, які мають спеціальності з переліку міноборони, мають ставати на військовий облік.

"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому міноборони та генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що зараз, навіть під час війни, держава не має "гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку".

Разом із тим, для збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій, вказала заступник міністра.

Але й вони, на переконання Маляр, мають вставати на облік виключно добровільно.

Сутички з парламентом

У парламентському комітеті пропозиції міноборони сприйняли неоднозначно. Зокрема, Мар'яна Безугла, заступниця голови комітету з питань нацбезпеки і оборони та розвідки, заявила, що це питання має врегулювати не Верховна Рада, а міноборони.

Автор фото, Фейсбук Мар'яни Безуглої

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Мовляв, міноборони просто має, як за рік до цього, відтермінувати норму з 1 жовтня 2022 року на більш пізній час або суттєво скоротити список спеціальностей для жінок, які підлягають військовому обліку.

"Парламент у 2022 році це питання не розглядатиме, бо перелік, дати, виїзд за кордон — все регулюється на рівні кабміну, не законами, - написала в соцмережах Безугла. - Не зміните за цей місяць свої ж накази — буде військовий облік, як ви ж там і прописали. Отже, чекаємо змін наказів міноборони, у яких міноборони і визначило як строки, так і перелік".

Питання викликало жваві суперечки в соцмережах та навіть в коментарях до постів самих посадовиць.

Так, Маляр у коментарях відповіла Безуглій, що просто відтермінувати наказ ще на рік неефективно.

"Залишається той же підхід - постановка на облік без альтернативи ставати/не ставати. Наша спільна позиція міноборони та генштабу - у добровільності постановки на облік, а не відтермінуванні обов'язкової", - заявила заступниця міністра.

Процес пішов

Водночас 5 вересня Мар'яна Безугла повідомила, що на останньому засіданні комітету таки дійшли згоди та попередньо погодили новий законопроєкт, який має запровадити "добровільність військового обліку жінок".

Нардеп Максим Бужанський стверджує, що йдеться про ініціативу 6482, в якій він виступає співавтором.

Автор фото, UNIAN

Цей законопроєкт передбачає, що жінки, які мають професії зі списку міноборони, можуть ставати на військовий облік виключно добровільно. Обов'язковим статус військовозобов'язаних має стати лише для жінок-медиків.

Але коли саме законопроєкт проголосують - невідомо.

Також Безугла заявила, що міноборони все ж погодилося змінити попередній наказ і таки відтермінувати набуття чинності норми про військовий облік жінок з 1 жовтня.

Сама ж Безугла дала зрозуміти, що особисто вона проти "добровільності" військового обов'язку для жінок.

"Я відмовилась брати участь в голосуванні, адже питання гендерної рівності — це не тільки про рівні права і можливості, а й обов'язки. Поділу громадян не має бути. Якщо впроваджувати добровільний облік, то для жінок і чоловіків", - заявила вона.