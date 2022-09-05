Як у Росії цькують Пугачову через війну в Україні

14 хвилин(и) тому

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До суперечки артистів Максима Галкіна та Алли Пугачової з російськими пропагандистами включився і Дмитро Пєсков. Прессекретар президента Путіна відокремив гумориста Галкіна з його антивоєнною позицією від його дружини, співачки Алли Пугачової.

Алла Пугачова - символ радянської і пострадянської російської естради. Її прославляли нагороджували усі керівники Росії.

Володимир Путін неодноразово нагороджував її різноманітними орденами та відзнаками.

"Є артисти, які буквально заплямували себе абсолютно непристойними і неприйнятними заявами, - сказав Пєсков. - Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, а чоловік - так, йому явно з нами не по дорозі, чоловік робив дуже погані заяви".

За його словами, Максим Галкін "робив заяви, в яких сам себе антагонізує з усіма нами".

Пєсков додав, що президент Путін "ставиться до Пугачової цілком нормально", вони знайомі, неодноразово зустрічалися.

Максим Галкін почав критикувати війну Росії проти України ще наприкінці лютого. Тоді ж стало відомо, що Галкін, Пугачова та їхні діти поїхали до Ізраїлю. Галкін коментував воєнні злочини російських солдатів у Бучі і говорив, що війні не може бути жодних виправдань.

Після цього його позбавили ефіру на російському "Першому каналі": були повідомлення, що причиною стали саме антивоєнні висловлювання гумориста. ЗМІ повідомляли, що Галкін у перші ж дні війни втратив рекламні контракти.

Пугачова не коментувала війну в Україні.

Що писали "патріоти" і як відповідала Пугачова

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Грудень 2014 року, нагородження Пугачової у Кремлі

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Проте співачка вже навесні потрапила в опалу у російських "патріотів". У квітні режисер, а зараз пропагандист Микита Михалков в ефірі своєї передачі "Бесогон-ТВ" поставив пісню "Не живи з нелюбимою країною".

Під пісню він показав фотографії Пугачової, Земфіри, Макаревича, Хаматової та інших знаменитостей, які виїхали з Росії із початком війни.

Пугачова з дітьми повернулася до Росії наприкінці серпня. Однією з перших її публічних появ стала церемонія прощання з Горбачовим.

Її пост про це нагадував політичний маніфест. "Давно я так не плакала, - написала співачка в Інстаграмі. - Пішла ЕПОХА, в якій ми здобули свободу, перестали бути "імперією зла" для всього світу і зник страх за майбутнє своїх дітей. І головне, Горбачов відкидав насильство як спосіб політики та утримання власної влади".

Приїхавши до Росії, Пугачова почала відповідати на критику.

На запитання репортерів журналу Super, що Аллі Пугачовій хотілося б зробити у Москві після повернення, вона відповіла: "Морду набити одній людині", але не пояснила, кому саме.

Три дні тому співачка заочно відповіла Михалкову. В інстаграмі Пугачова опублікувала уривок із фільму Михалкова "Раба кохання". "Панове, ви - звірі! Панове, ви будете прокляті своєю країною, солдати", - каже героїня фільму.

"Чудовий фільм. Прекрасний режисер. Куди ж зникла прекрасна людина Микита Сергійович Міхалков?" - написала Пугачова.

На повернення співачки до Росії відреагував і провладний журналіст Володимир Соловйов. "Хто взагалі вирішив, що якщо людина була колись великою, то її велич підтверджується мовчанням у найважливіші моменти в історії. Повернулася, щоб дітей до школи відправити? І не помітила, що чоловік ляпав, і не сказала ні слова? Приїхала навіщо? Гроші скінчилися?" - міркував він у своїй передачі.

Незабаром Пугачова відповіла і Соловйову. "Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості та хамства", - написала вона в інстаграмі.

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Антивоєнних артистів у Росії "скасовують"

Після вторгнення в Україну в Росії почали скасовувати вистави, концерти та заходи "незгодних" знаменитостей.

У квітні "Большой театр" скасував балет "Нуреїв" Кирила Серебренникова та оперу "Дон Паскуалі" Тимофія Кулябіна. Обидва режисери висловлювалися проти війни, а Серебренников переїхав за кордон.

На початку вересня журнал "Театр" повідомив, що московським театрам надійшло розпорядження зняти з репертуару вистави Дмитра Кримова. Відомий режисер теж виїхав за кордон після початку війни. Театр імені Пушкіна, "Майстерня Петра Фоменка", "Школа сучасної п'єси" та "Школа драматичного мистецтва" вже прибрали з афіш спектаклі Кримова.

У серпні скасували фестиваль "Частини світу 2022", артдиректором якого був музикант Борис Гребенщиков. Він теж не прийняв війну і виїхав із країни.

За антивоєнну позицію карають і рок-групи: тим, хто висловлювався проти вторгнення в Україну, не дають виступати в Росії.

Група Anacondaz вирішила позиватися до влади після того, як безліч їхніх концертів зірвали або скасували. Група "Елізіум", яка в 2021 році записала пісню про Навального, що сидить у в'язниці, звернулася до підписників із проханням замовляти їм корпоративи, оскільки по-іншому виступати в Росії у них не виходить. "Головне - не афішуйте це свято, інакше його спробують зірвати відповідні органи", - написали вони.

Лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука суд оштрафував за слова, сказані ним на концерті. "Знову гине молодість Росії та України, гинуть старі, жінки та діти. Заради якихось наполеонівських планів чергового нашого Цезаря, так?" - сказав Шевчук зі сцени, додавши, що "Батьківщина - це не дупа президента". Фраза стала крилатою, а поліція побачила у його словах "дискредитацію" російської армії.