Новий сезон документальних фільмів ВВС

1 година тому

Перший фільм у серії, "Всередині режиму Талібан", розповідає про життя в Афганістані через рік після того, як Талібан знову захопив Афганістан. Понад сто тисяч людей втекли з країни, коли після двадцяти років війни таліби прийшли до влади. Як виглядає життя країни тепер?