Новий сезон документальних фільмів ВВС
З 11 вересня на YouTube-каналі ВВС News Україна стартує новий сезон документальних фільмів ВВС.
На вас чекають прем'єри фільмів 13 фільмів, які виходитимуть приблизно що два тижні.
Перший фільм у серії, "Всередині режиму Талібан", розповідає про життя в Афганістані через рік після того, як Талібан знову захопив Афганістан. Понад сто тисяч людей втекли з країни, коли після двадцяти років війни таліби прийшли до влади. Як виглядає життя країни тепер?
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.