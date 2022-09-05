Адель вперше виграла "Еммі" й стала володаркою трьох найпрестижніших премій у світі

Марк Севідж

Музичний кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, PA Media

Адель отримала свою першу премію "Еммі" за телешоу One Night Only. До престижного статусу EGOT - "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні" - їй не вистачає лише однієї статуетки.

Адель вже має 15 "Греммі" та "Оскара" за саундтрек до фільму про Бонда "Координати Скайфолл".

"Я шалено задоволена!"- заявила зірка, здобувши останню премію. - Тепер я офіційно маю EGO".

34-річна співачка опублікувала дві світлини в Інстаграмі, на яких вона позує зі своєю останньою нагородою - статуеткою "Еммі".

Попзірка отримала нагороду Creative Arts Emmy Awards 2022 за спеціальний випуск телешоу CBS Adele One Night Only.

Шоу поєднало інтерв'ю співачки Опрі Вінфрі та виступ в обсерваторії Гриффіта в Лос-Анджелесі, на якому були присутні такі зірки, як Леонардо Ді Капріо, Ава ДюВерней, Селена Гомес, Дрейк, Кріс Дженнер та Еллен Дедженерес.

Шоу здобула чотири інші нагороди "Еммі" - за режисуру, звукорежисуру, дизайн освітлення та операторську роботу.

Серед інших претендентів були суперечлива комедія Дейва Шаппеля The Closer, документальний фільм "Повернення до Гоґвортсу", який наробив чимало галасу, "Нічого особливого" Норма Макдональда та "Востаннє: Вечір з Тоні Беннетом і Леді Гагою".

Шоу Адель було одним із п'яти телевізійних шоу, які отримали п'ять призів на церемонії у неділю - "Дивні дива", "Ейфорія", "Білий лотос" та документальна стрічка Пітера Джексона Beatles Get Back.

Остання нагорода також наближає на крок до статусу EGOT Пола Маккартні та Рінго Старра - для повної колекції їм обом потрібна лише статуетка "Тоні".

Серіал "Дивні дива" здобув зокрема нагороду за пісню Running Up That Hill у виконанні співачки Кейт Буш, яка стала лейтмотивом четвертого сезону.

Акторка Лі Ю Мі із серіалу "Гра в кальмара" стала першою корейською виконавицею, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі, зігравши Чжі Йон (також відомої як Гравець 240) в антиутопічному трилері від Netflix.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Лі Ю Мі (ліворуч) у ролі Чжі Йон в серіалі "Гра в кальмара", найпопулярнішому шоу за всю історію Netflix

Актор Чедвік Боузман посмертно здобув нагороду за роль Чорної пантери Т'Чалли у діснеївському анімаційному серіалі "А що як...?"

Нагороду отримала його вдова Сімона Боузман.

Фаворитом головної церемонії "Еммі", яка відбудеться 13 вересня, є драматичний серіал "Спадкоємці". Шой отримало 25 номінацій, зокрема за гру майже всіх головних акторів.

На другому місці - по 20 номінацій кожен - футбольна комедія "Тед Лассо" та комедійна драма "Білий лотос".