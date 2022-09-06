Путін з'явився на навчаннях "Схід-2022" - посміхається і жартує попри невдачі в Україні

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Росії Володимир Путін посміхався і жартував із міністром оборони Сергієм Шойгу у вівторок, коли інспектував великі військові навчання на Далекому Сході за тисячі кілометрів від війни в Україні.

Путін на полігоні Сергіївський спостерігав за активною фазою стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022". У них беруть участь військові з Китаю та Індії - хоча незрозуміло, чи брали участь підрозділи цих країн у тій частині, за якою спостерігав Путін, зазначає Reuters.

Телерадіокомпанія російського міноборони "Звезда" показала кадри, на яких Путін сидить поруч із Шойгу, обидва одягнені у військові куртки та обмінюються жартами, слухаючи телефонну розмову між заступником Шойгу Юнус-Беком Євкуровим й начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим.

Невдовзі після початку російського вторгнення стало відомо, що заступник міністра оборони Євкуров втратив на війні в Україні племінника.

Лідер Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов повідомляв, що Адам Хамхоєв загинув "під час спецоперації", не вдаючись в деталі. За даними ЗМІ, родич Євкурова був командиром десантно-штурмової роти.

Продовжуючи чотирирічну традицію проведення навчань "Схід", Путін, схоже, надсилає сигнал, що збройні сили РФ здатні вести справи у звичайному режимі, попри виклики війни в Україні, де російські сили зазнали значних втрат у живій силі й техніці, борючись фактично за утримання позицій після окупації приблизно п'ятої частини країни, коментує Reuters.

Українські війська навіть змогли відбити низку населених пунктів на Херсонщині, зокрема селище міського типу Високопілля.

Автор фото, офіс президента Підпис до фото, Підняття прапора України над лікарнею у Високопіллі

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Західні розвідки й ЗМІ регулярно повідомляють про проблеми з озброєнням - зокрема, про нестачу безпілотників й високоточних ракет, внаслідок чого російській армії доводиться пускати в дію застарілі снаряди, що залишились у спадок від радянської армії. Напередодні New York Times, посилаючись на дані американської розвідки, повідомила, що Росія купує артилерійські боєприпаси у КНДР.

Міноборони Росії повідомляло, що до військових навчань, які розпочалися 1 вересня, залучити лише 50 тисяч військовослужбовців, що становить малу частину від 300 тисяч, які, за даними міністерства, брали участь у 2018 році. Західні військові аналітики вважають, що обидві цифри перебільшені, пише Reuters.

У вівторок міністерство оборони РФ оприлюднило відео морської частини навчань, де видно, як Тихоокеанський флот Росії відпрацьовує запуск крилатих ракет великої дальності морського базування "Калібр". Ракети, згідно з повідомленням, успішно вразили ціль на відстані понад 300 кілометрів. Ці ж "Калібри" використовували для завдання ударів по Україні, зокрема, по Будинку офіцерів у Вінниці та порту Одеси.

Минулого тижня українська сторона заявила, що Росія використала щонайменше 10 дорогих ракет "Калібр" для завдання ударів по хибних цілях - дерев'яних муляжах американських систем HIMARS.

У вівторок, коли Путін і Шойгу спостерігали за навчаннями "Схід-2022", у Москві військові заявили про використання "Калібрів" для удару по великому сховищу палива в Дніпропетровській області.

У понеділок російські й китайські кораблі відпрацювали відбиття нападу противника з повітря із застосуванням артилерійських систем ППО. Минулого тижня кораблі двох країн виконували завдання з протикорабельної, протиповітряної та протичовнової оборони в Японському морі, повідомляли російські військові.

Вранці у вівторок у повідомленні йшлося про те, що стратегічні ракетоносці Ту-95МС здійснили польоти для перевірки системи протиповітряної оборони.

Індія направила на навчання контингент, який, згідно з її заявами, бере участь у "спільних польових навчаннях, бойових обговореннях та вогневих тренуваннях".

Москва заявляє, що у навчаннях також беруть участь військові контингенти й спостерігачі з Алжиру, Лаосу, Монголії, Нікарагуа, Сирії та шести колишніх радянських республік.