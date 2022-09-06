МАГАТЕ оприлюднило звіт про ЗАЕС. Що в ньому

Олег Черниш

BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гендиректор МАГАТЕ очолював моніторингову місію на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) показало звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Станція перебуває під контролем росіян і ситуація навколо неї стає все більш загрозливою.

Запорізька атомна станція - найбільша в Європі і має шість ядерних реакторів. Вже пів року вона в руках окупаційних військ.

Першого вересня місія МАГАТЕ після перипетій все ж змогла потрапити на ЗАЕС. Майже все літо тривали перемовини на рівні ООН та президентів, зокрема України, Росії, Франції та Туреччини щодо питання доступу незалежних експертів на окуповану росіянами станцію.

Майже щодня поблизу ЗАЕС, в Енергодарі, та на самій станції лунають вибухи. Росія звинувачує в обстрілах Збройні сили України. Київ каже про "ядерний тероризм" Кремля та про величезну небезпеку для усього світу.

Відповідь на питання щодо реальності цієї загрози мала б дати місія МАГАТЕ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російській військовий на ЗАЕС

Що у звіті?

Звіт, опублікований МАГАТЕ, включає подробиці про роботу в Україні з 28 квітня до 5 вересня. Основна і найбільш об'ємна його частина присвячена ситуації на Запорізькій атомній станції.

МАГАТЕ вказує, що з початку захоплення станції росіянами - у березні - були суттєво порушені всі сім основ ядерної безпеки:

порушена фізична цілісність.

порушена працездатність систем безпеки та безпеки.

складні умови для персоналу.

пошкодження сторонніх джерел живлення.

ускладнення ланцюгів постачання.

проблеми з працездатністю планового радіаційного моніторингу та аварійних заходів на майданчику.

проблеми з підтримкою.

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Вказано, що експерти МАГАТЕ, що прибули на станцію, були очевидцями обстрілу в районі ЗАЕС 3 вересня.

"Крім того, команда спостерігала пошкодження в різних місцях, викликані повідомленими подіями, причому деякі пошкодження були завдані поблизу корпусів реактора".

Від обстрілу була пошкоджена спеціальна будівля, в якій зберігається свіже ядерне паливо, та сховище твердих радіоактивних відходів.

Рівень радіації в районі станції залишається нормальним, вказано в звіті.

Місія "із занепокоєнням" зазначає, що обстріл міг вплинути на безпеку конструкції ЗАЕС та спричинити значний вплив на безпеку об'єкта, загибель людей і поранення персоналу.

Окрім цього, міжнародні експерти встановили, що на станції є проблема з психологічним і фізичним станом українського персоналу, що працює у важких умовах і під тиском окупантів.

Є проблеми з функціонуванням систем станції, зокрема радіаційного моніторингу, зв'язку, пожежної безпеки.

Чи є російська військова техніка на станції?

Україна заявляла, що РФ розмістила військову техніку на атомній станції і біля неї та веде звідти вогонь. Цю ж інформацію ВВС підтвердив один з інженерів станції на умовах анонімності.

За його словами, російські військові самі ведуть обстріли станції, намагаючись скомпрометувати ЗСУ.

Москва всі звинувачення відкидала. На початку вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "важкого озброєння" на станції немає.

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"Українська влада відверто бреше, що ніби російські збройні сили, прикриваючись важливими енергетичними об'єктами, ведуть обстріл ЗСУ з далекобійних артилерійських систем. Відповідально заявляю, що важких озброєнь на території атомної станції та у прилеглих районах у нас немає", - сказав він.

Місія МАГАТЕ, що перебувала на станції, виявила факт розміщення на ній російської військової техніки і солдатів. Однак вони не вказують деталі про цю техніку.

"Команда спостерігала присутність російських військовослужбовців, транспортних засобів і техніки на різних місцях на ЗАЕС, у тому числі кілька військових вантажівок на першому поверсі машинного залу енергоблоків №1 та 2", - сказано у звіті.

Що рекомендує МАГАТЕ?

Місія агентства встановила, що наразі критичних ушкоджень, що впливали б на радіаційну безпеку, станції не завдано. Перебите внаслідок обстрілів живлення станції компенсоване за рахунок дизель-генераторів.

Але продовження обстрілів може стати фатальним.

"Обстріли, що тривають, можуть пошкодити інші критично важливі системи та обладнання підприємства, призвести до тяжких наслідків, у тому числі до необмеженого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище. Тому будь-якого обстрілу, який загрожує безпеці ЗАЕС, необхідно уникати", - заявляє агентство.

"МАГАТЕ рекомендує припинити обстріли на місці та поблизу нього негайно, щоб уникнути будь-яких подальших пошкоджень станції та пов'язаних з нею об'єктів, для безпеки персоналу та підтримання фізичної цілісності, безпечної та надійної роботи. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на встановлення ядерної безпеки та охоронної зони навколо ЗАЕС".

Також місія рекомендує звернути увагу на важкі умови праці українського персоналу станції в умовах дефіциту кадрів.

Така ситуація "може призвести до збільшення вірогідності людської помилки з наслідками для ядерної безпеки".

МАГАТЕ також рекомендує, щоб усі зацікавлені сторони взяли на себе зобов'язання та зробили свій внесок у забезпечення ефективних ланцюгів постачання, зокрема дизельного палива, для постійної ядерної безпеки.

Мається на увазі організація безпечних транспортних коридорів для завозу на станцію необхідного обладнання і матеріально-технічних засобів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нові обстріли ЗАЕС можуть призвести до катастрофи, каже МАГАТЕ

Важливість станції

Українська влада впевнена: окрім того, що РФ шантажує світ ядерним тероризмом на ЗАЕС, вона також хоче "вкрасти" станцію. Тобто відключити її від української енергосистеми і підключити до російської.

В "Енергоатомі" запевняють, що отримали підтвердження існування в РФ плану переключити ЗАЕС з української мережі до російської і постачати електрику до Криму.

За словами керівника компанії Петра Котіна, передумовою цього є припинення з'єднання АЕС із українською системою - а це саме те, що росіяни вже почали робити, перебиваючи лінії енергопостачання з українського боку.

Котін в інтерв'ю Reuters заявив, що створення постійного представництва МАГАТЕ на Запорізькій АЕС було б "хорошим" кроком, але "корінь проблеми" залишається, оскільки російські війська продовжують контролювати станцію.

"Висновки експертів мають допомогти вирішити ситуацію навколо станції та повинні призвести до деокупації. Якщо ні, то ми повинні мати якісь інші життєздатні результати", - зазначив голова "Енергоатому".

На його думку, експерти МАГАТЕ розуміють це, але прямо не можуть заявити про необхідність деокупації ЗАЕС.

"Це делікатна ситуація. Всі експерти і сам керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі розуміють, що потрібно зробити: це - деокупація станції. Проте через обмеження мандату вони не можуть прямо це запропонувати", - впевнений Котін.

Україні буде важко пережити цю зиму без електроенергії від ЗАЕС, яка до війни забезпечувала п'яту частину потреб країни.

"Якщо ми не матимемо електроенергії від Запорізької АЕС, це буде небезпечна зима. - каже Котін. - Нам потрібна станція".