ЗСУ почали звільняти Балаклію? Все, що відомо

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські блогери повідомляють про наступ українців на Харківщині.

За повідомленнями, Збройні сили України перейшли у неочікуваний наступ на Харківському фронті. Про це вдень 6 вересня заявили відразу декілька і російських військових блогерів, і західних експертів. Напрямок удару ЗСУ - важливий для логістики населений пункт Балаклія.

У вівторок українці раптово завдали сильного удару у фланг так званого Ізюмського угруповання російських військ у напрямку Балаклії. За численними, хоч і поки що офіційно непідтвердженими повідомленнями, російські сили, що складаються здебільшого з мобілізованих жителів Донбасу, поспішно відходять за річку Сіверський Донець.

Проросійські телеграм-канали сповнені тривожних постів, за їхньою інформацією, українська армія вже взяла під контроль селище Вербівка під Балаклією, де базується великий російський арсенал. Інші джерела повідомляють, що українські війська зайняли околиці Балаклії.

Бої за місто

Російське видання "Военное обозрение" повідомило про бій біля міста. "Противник робить спроби наступати на Балаклію, щоб потім спробувати відрізати російські війська в Ізюмі та поблизу Барвінкового. У цій ситуації велику роль може відіграти російська бойова авіація, як це було кілька днів тому під час іншої авантюри київського режиму — спроби наступати на Херсон", — сказано в повідомленні.

Західні військові експерти побічно підтверджують дані кількох проросійських та українських телеграм-каналів про те, що Збройні сили України перейшли у контрнаступ біля міста Балаклія.

Згідно з інформацією кількох джерел, достовірність якої оперативно перевірити неможливо, бої йдуть на підступах до Балаклії.

В інтернеті з'являються знімки підірваних у місті мостів.

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Військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн, пише про те, що в цьому районі українські військові, ймовірно, здійснили несподіваний для армії РФ хід.

"Якщо українці дійсно домоглися оперативної раптовості біля Харкова, це покаже, в якому безладді перебуває російська армія, - вважає O'Брайєн. - З урахуванням різних систем моніторингу (від супутників до безпілотників, кіберзасобів та іншого) я припускав, що такої оперативної раптовості досягти практично неможливо".

"До того ж, все відбувається прямо біля кордону з Росією. Якщо росіяни це пропустили, їхня армія перебуває в гіршому стані, ніж передбачалося, - продовжує експерт. - Це також хороша ознака того, що в Україні все просто відмінно з режимом секретності".

Пізніше O'Брайєн додав: "Отримав дані, що росіяни знали про підготовку нападу (під Харковом), але їм просто не було чим відповісти. Якщо це так, то це говорить про безлад іншого характеру і демонструє відсутність гнучкості в діях російської армії".

Ще один відомий військовий експерт - старший співробітник Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні Роб Лі зазначає: "Цікаво, що кілька російських телеграм-каналів протягом останнього місяця говорили про концентрацію українських сил під Харковом, але схоже, що сьогодні Україна все одно зуміла досягти раптовості".

Українські офіційні особи поки що говорять про харківський удар лише натяками.

Угруповання сил ЗСУ опублікувало відео знищення позицій російських військ і підписало, що це відбулося саме в Балаклії.

Але вказано, що удари були завдані ще напередодні, 5 вересня.

Автор фото, угруповання ОС ЗСУ Підпис до фото, Відео ЗСУ про ураження складу боєприпасів біля Балаклії. Скріншот з відео

"На відео враження складу окупантів в Балаклії - установки С300, а також САУ противника", - повідомили військові.

"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського щодо контрнаступної операції у Харківській області", - заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Згодом це повідомлення зникло.

"Все іде за планом. За нашим планом, - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр і закликала почекати. - Допомагаємо Збройним силам інформаційною стриманістю".

Напередодні президент Зеленський, коментуючи військову операцію на півдні, натякнув, що ЗСУ розпочали контрнаступ на різних напрямках.

"Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрям - у множині - і ми повинні рухатися вперед", - сказав він. За словами Зеленського, він поки що не може обговорювати деталі військових дій, щоб "противник отримав від нас кілька сюрпризів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна може перерізати шляхи постачання армії РФ на сході.

Чим загрожує російській армії втрата Балаклії

Балаклія розташована на північний захід від Ізюму, через неї йдуть основні потоки постачання великого російського угруповання, націленого на Слов'янськ та Краматорськ.

Через Балаклію проходить і траса на Куп'янськ - залізничну станцію, на яку з російської території надходить основний обсяг вантажів військового призначення для сил вторгнення.

На схід від Ізюма протікає досить широка річка Оскіл, що ускладнює постачання Ізюмського угруповання.

Якщо повідомлення про взяття ЗСУ Балаклії підтвердяться, це серйозно ускладнить становище російських військ: по-перше, це місто прикривало їхній тил, по-друге, звідти відкриваються траси і на Куп'янськ, і на Веселе, а далі - на Ізюм. Це загрожує оточенням російським окупаційним військам.