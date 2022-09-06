Важливий успіх. "Шахтар" здобув розгромну перемогу в ЛЧ

24 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Автор першого голу "Шахтаря" Мар'ян Швед

У першому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" грав з "РБ Лейпцигом". Матч проходив у Німеччині.

Перед матчем букмекери не давали багато шансів українській команді. Фаворитом зустрічі був "Лейпциг".

Тим не менш, відкрити рахунок у матчі змогли саме донеччани. На 16-й хвилині новачок "Шахтаря" Мар'ян Швед скористався помилкою воротаря суперників і забив гол.

До речі, в стартовому складі "Шахтаря", на відміну від попередніх сезонів, був лише один іноземець - бразилець Лукас Тейлор. Всі інші - українці.

Це пов'язано з тим, що після початку повномасштабної війни УЕФА дозволила гравцям українських клубів достроково розривати свої контракти. Більшість іноземців цим правом скористались.

Забивши гол, "Шахтар" свідомо віддав ініціативу німецькій команді, але справді гострих моментів "Лейпциг" в першому таймі так і не створив.

Але на початку другого господарям поля вдалось зрівняти рахунок. Після блискавичної комбінації в штрафному майданчику донеччан мяч на 57-й хвилині у сітку воріт відправив Сімакан.

"Лейпциг" святкував успіх буквально одну хвилину. Вже на 58-й хвилині матча Швед знову вивів "Шахтар" вперед. Мяч після його удару двічі зрікошетив і залетів у ворота.

Німецька команда посилила тиск на ворота українців. Але натомість пропустила сама.

Михайло Мудрик на 76-й хвилині завершив стрімку контратаку донччан.

А на 85-й хвилині він вже асистував партнеру по команді Лассіна Траоре. Нападник "Шахтаря" вийшов на поле за декілька хвилин до цього. Він провів на лікарняному майже рік, отримавши важку травму минулої осені.

У підсумку "Шахтар" здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1. Наступний матч донеччан буде 14 вересня проти шотландського "Селтіка".

Грати його будуть у Польщі, оскільки на час війни УЕФА заборонила проведення міжнародних матчів в Україні.