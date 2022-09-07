"Кроти" у Кабміні. Як російський агент 15 років шпигував в українському уряді

Олег Черниш

BBC News Україна

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З початку війни СБУ затримала сотні російських агентів в Україні. На фото - затримання мешканця Харкова, підозюваного в роботі на РФ, в травні 2022 року.

Український кабінет міністрів виявився "розплідником російських кротів". З початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці виявили відразу кількох посадовців уряду, що тривалий час працювали на ворога.

Один з них вже отримав вирок - це уродженець Київщини Василь Мехеда, співробітник секретаріату Кабміну.

Його арештували в Києві на початку квітня, а 19 серпня він отримав вердикт - 12 років тюрми за держзраду.

Працював на ворога український службовець 15 років.

Довготривалий агент

Як зазначено в матеріалах справи, працював в секретаріаті уряду Мехеда ще з 2000 року. Останніми роками обіймав посаду старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем`єр-міністра.

Мехеда мав допуск до державної таємниці з січня 2001 року, який скасували 24 червня 2010 року.

В далекому 2006 році до нього звернувся колега з секретаріату Кабміну з дивним проханням - копіювати документи з грифом таємно та передавати йому. За це Мехеда отримував грошову винагороду від 800 до 3 000 доларів.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Через рік обидва колеги вирушили до Москви, де спілкувалися зі співробітниками ФСБ. Останні запропонували їм співпрацю, на яку вони погодились.

Так тривало три роки. Василь Мехеда копіював і пересилав таємну інформацію з Кабміну, яка цікавила російські спецслужби. З 2010 по 2015 рік в цій співпраці була перерва. Але потім вона продовжилась.

Співробітник апарату уряду отримав від ФСБ спеціальний пристрій для фотографування документів, що циркулюють у Кабміні, та карти пам`яті для знімків.

Періодично він виїжджав у Росію, Білорусь, Туреччину, Азербайджан, Вірменію та на Кіпр і передав фотознімки, отримуючи за них гроші. Також Мехеда отримав від ФСБ телефон зі спеціальними програмами для конфіденційного зв`язку.

Серед документів, які обвинувачений встиг передати російській розвідці, наприклад, документ "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", довідка щодо перевірки запасних пунктів управління окремих обласних адміністрацій.

Також він передав РФ інформаційну довідку "Республіка Білорусь: вплив західних санкцій на економіку країни" та інші секретні документи уряду.

Після повномасштабного вторгнення російських військ співробітник уряду припинив роботу на ФСБ.

Автор фото, unian Підпис до фото, Адвокат Віктор Овсянніков

Щиросердне?

"Він визнає свою вину", - запевняє ВВС адвокат Мехеди Віктор Овсянніков.

Цікаво, що саме цей юрист є також захисником російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Цей військовий засуджений київським судом до 15 років за вбивство цивільного на Сумщині.

В тому процесі Овсянніков був безкоштовним адвокатом, наданим державою. В справі Василя Мехеди він діє за договором з клієнтом, вказує юрист.

Визнання провини шпигуна суд врахував як пом'якшуючу обставину. Замість найбільшої міри - 15 років, суд призначив мінімально можливі 12 років.

Захисник вже подав апеляцію. Вона ще не розглянута. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає.

"Поки що не розглядали, це питання ще не піднімалось", - вказує Овсянніков.

"Гніздо" шпигунів?

Хто ж були спільники-колеги засудженого урядовця Кабміну? Вочевидь, мова йде про затриманих ще в середині березня двох українських чиновників.

Під увагу правоохоронців тоді потрапив завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Анатолій Бай

Останній в 2003-2008 роках був постійним представником України при координаційних інститутах СНД. Потім він до 2014 року працював в секретаріаті Кабміну в департаменті зовнішньоекономічних зв'язків.

Як повідомила пресслужба СБУ, саме ці підозрювані передавали РФ різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Віталій Гордина

Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів за завдання. Суми залежали від рівня таємності та важливості зібраних даних.

Зокрема, Анатолій Бай, що отримав кодові імена "Кіреєв" і "Канатоходець", за даними СБУ, заробив 27 тисяч доларів на співпраці з ФСБ, а Гордина (позивний "Гаврілов") - 33 тисячі доларів.

Служба безпеки оприлюднила відео за показаннями затриманих. Анатолій Бай в цих показаннях зізнається, що передавав документи російським спецслужбам в "промислових масштабах".

"В середньому було 300 документів за раз. На рік було, мабуть, 3-3,5 тисячі", - вказує він.

Вирок Баю і Гордині ще не винесено. Підозрювані перебувають під вартою.

Слід зауважити, що це не перші "кроти" з Кабміну. Ще в 2017 році правоохоронці затримали Станіслава Єжова - заступника керівника протоколу і особистого перекладача прем'єр-міністра. У вересні 2019 року його засудили за шпигунство і відразу ж звільнили для обміну на українських бранців Кремля.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!