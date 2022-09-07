Королева і всі прем'єри за 70 років її правління - фото

53 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева призначає прем'єр-міністрів з 1955 року

Королева призначає всіх прем'єр-міністрів з часів Ентоні Ідена у 1955 році, але Ліз Трасс була першою, кого запросили для цього до Шотландії.

Порушуючи традицію, новий прем'єр-міністр не зустрівся з королевою в Лондоні у Букінгемському палаці.

Натомість королева дала аудієнцію новому прем'єру у Балморалі.

Королева зійшла на престол у 1952 році, коли британський уряд очолював Вінстон Черчилль. Ось її фото з усіма 15 лідерами впродовж її 70-річного правління.

Вінстон Черчилль 1951 - 1955

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева разом із принцом Чарльзом і принцесою Анною зустрічається з сером Вінстоном Черчиллем у 1953 році

Ентоні Іден 1955 - 1957

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева тисне руку серу Ентоні Ідену, 1956 рік

Гарольд Макміллан 1957-1963

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарольд Макміллан, який також був ректором Оксфордського університету, вітає королеву в університеті в 1960 році

Алек Дуглас-Гюм 1963 - 1964

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева розмовляє із сером Алеком та його дружиною під час прийому в Couty Hall у 1964 році

Гарольд Вілсон 1964 - 1970

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарольд Вілсон з королевою, 1969 рік

Едвард Гіт 1970 - 1974

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева з Едвардом Гітом, Річардом Ніксоном та Пет Ніксон, 1970 рік

Гарольд Вілсон 1974 - 1976 (вдруге)

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Гарольд Вілсон вітає королеву на Даунінг-стріт, 10, 1976 рік

Джеймс Каллаган 1976 - 1979

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джеймс Каллаган з королевою за обідом у Віндзорському замку, 1977 рік

Маргарет Тетчер 1979 - 1990

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева з Маргарет Тетчер і Рональдом Рейганом у Букінгемському палаці, 1984 рік

Джон Мейджор 1990 - 1997

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева з Джоном Мейджором (третій ліворуч) і колишніми прем'єр-міністрами Маргарет Тетчер, Гарольдом Вілсоном, Едвардом Гітом та Джеймсом Каллагеном, 1992 рік

Тоні Блер 1997 - 2007

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева з Тоні Блером у Букінгемському палаці, коли вона запросила його сформувати уряд у 2002 році

Гордон Браун 2007 - 2010

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Гордон Браун зустрічається з королевою, 2007 рік

Девід Камерон 2010 - 2016

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Девід Камерон у Букінгемському палаці, 2010 рік

Тереза Мей 2016 - 2019

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тереза Мей відвідала Букінгемський палац, коли стала прем'єр-міністром у 2016 році

Борис Джонсон 2019 - 2022

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Борис Джонсон відвідав Букінгемський палац у 2019 році після відставки Терези Мей

Ліз Трасс 2022 рік

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Ліз Трасс стала 14-м прем'єр-міністром, призначеним королевою після того, як вона змінила на посаді Бориса Джонсона

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