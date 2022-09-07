Королева і всі прем'єри за 70 років її правління - фото
Королева призначає всіх прем'єр-міністрів з часів Ентоні Ідена у 1955 році, але Ліз Трасс була першою, кого запросили для цього до Шотландії.
Порушуючи традицію, новий прем'єр-міністр не зустрівся з королевою в Лондоні у Букінгемському палаці.
Натомість королева дала аудієнцію новому прем'єру у Балморалі.
Королева зійшла на престол у 1952 році, коли британський уряд очолював Вінстон Черчилль. Ось її фото з усіма 15 лідерами впродовж її 70-річного правління.
Вінстон Черчилль 1951 - 1955
Ентоні Іден 1955 - 1957
Гарольд Макміллан 1957-1963
Алек Дуглас-Гюм 1963 - 1964
Гарольд Вілсон 1964 - 1970
Едвард Гіт 1970 - 1974
Гарольд Вілсон 1974 - 1976 (вдруге)
Джеймс Каллаган 1976 - 1979
Маргарет Тетчер 1979 - 1990
Джон Мейджор 1990 - 1997
Тоні Блер 1997 - 2007
Гордон Браун 2007 - 2010
Девід Камерон 2010 - 2016
Тереза Мей 2016 - 2019
Борис Джонсон 2019 - 2022
Ліз Трасс 2022 рік
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