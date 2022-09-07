Супутниковий зв'язок у вашому телефоні: британська фірма кидає виклик Apple й Ілону Маску

Зої Клейнман

Редакторка відділу технологій

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Bullitt Підпис до фото, Bullitt спеціалізується на захищених телефонах для брендів Cat і Motorola

Британський виробник смартфонів сподівається випередити Apple й Ілона Маска, випустивши на ринок новий телефон із вбудованою можливістю зв'язку через супутник.

Опинившись поза зоною дії мобільного зв'язку, телефон Bullitt автоматично під'єднається до однієї з глобальних супутникових мереж.

Ходять чутки, що новий iPhone 14, який Apple випустить восени, теж матиме такий вбудований екстрений супутниковий зв'язок.

Ілон Маск також працює над можливістю екстреного супутникового зв'язку в мобільних телефонах із великим оператором T-Mobile. Однак його планам, за його словами, перешкодили регулятори, що затягують запуск нових супутників.

Тому супутниковий зв'язок від Маска навряд чи стане реальністю до кінця 2023 року.

Новий сервіс Bullitt, як очікується, почне працювати в лютому 2023 року і спочатку передбачатиме лише текстові повідомлення.

Одержувач отримає звичайне SMS, а відповісти на нього можна буде з безплатної програми Bullitt. Одержувачу ці повідомлення не коштуватимуть нічого, а власнику телефона Bullitt доведеться щомісяця сплачувати абонплату.

Компанія поки що не озвучує вартість абонплати. Відомо лише, що вона буде доступна у кількох варіантах, як і тарифи на мобільний зв'язок, і оплачуватиметься окремо. Сам пристрій теж поки що ніхто не бачив.

На відміну від аналогічного сервісу Apple, який, за чутками, спочатку працюватиме тільки в Північній Америці, Bullitt стверджує, що за відсутності будь-якого іншого сигналу їхній телефон автоматично під'єднається до однієї з глобальних супутникових мереж.

"Наш смартфон, запуск якого запланований на лютий, підтримуватиме двосторонній обмін повідомленнями через супутник у будь-якій точці світі, - сказав співзасновник Bullitt Річард Вортон. - Я сподіваюся, нам вдалося обійти суперників".

Автор фото, Bullitt Підпис до фото, Зразок застосунку для обміну повідомленнями - надіслані через супутник мають червону мітку

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ілон Маск стверджує, що зараз для з'єднання із супутником телефонам, що працюють на його платформі, може знадобитися до 30 хвилин.

Однак, за словами Вортона, завдяки договорам із двома глобальними супутниковими мережами, Bullitt під'єднуватиметься до супутника за кілька секунд. Своїх партнерів Вортон назвати відмовився, але аналітики припускають, що це будуть Iridium і Inmarsat - супутники цих компаній покривають всю планету.

За словами Вортона, телефону потрібен спеціальний чипсет, який за останні півтора року розробила компанія в Азії. Розряджання акумулятора - теж не проблема, оскільки телефон шукатиме супутниковий сигнал лише за відсутності усіх інших.

Місця, де мобільний зв'язок працює погано або не працює взагалі, є в усьому світі - особливо далеко від населених пунктів.

Супутниковий зв'язок завжди був дорогим задоволенням, а самі телефони за функціональністю недалеко пішли від перших мобільників завбільшки з цеглу. Супутниковий зв'язок також залежить від погоди.

Автор фото, Iridium Підпис до фото, Супутниковий термінал Iridium Go дозволяє користуватися супутниковим зв'язком з мобільного телефону - зрозуміло, не безкоштовно

Хоча компанії супутникового зв'язку, приміром Iridium, розробили спеціальні модулі, що підключаються до сучасних айфонів та андроїдів, проблеми вони не вирішили - у каналів супутникового зв'язку надто мала пропускна здатність, особливо у порівнянні з мобільними мережами четвертого та п'ятого поколінь. Тому ці гаджети особливого поширення не набули.

"Супутник - це наш останній рубіж у галузі зв'язку, - каже Паоло Пескаторе, аналітик з технологій у компанії PP Foresight. - Дає надію той факт, що провайдери починають серйозно ставитись до використання супутників як засобу екстреного зв'язку. Зрештою, надійне з'єднання, як і раніше. має великий попит у всіх користувачів".