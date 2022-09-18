Tinder - 10 років. Що буде далі з онлайн-знайомствами?

Рікардо Сенра

BBC World Service

1 година тому

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"Я вийшла заміж за кохання всього свого життя… Дякую, Tinder", - написала 24-річна Алексіс Гутьєррес із Такоми (США).

Її мобільним амуром став сервіс, що створив культову систему побачень.

Важко повірити, але Tinder цього року святкує серйозний ювілей. 10 років тому він увірвався в життя самотніх людей і здійснив справжню революцію у сфері знайомств і романтичних стосунків.

За даними німецького статистичного сайту Statista, Tinder лідирує на ринку онлайн-знайомств з більш ніж 1500 схожими сервісами і прогнозованим прибутком у 2,85 млрд доларів у 2022 році.

Як він вплинув на кохання, секс, романтичні стосунки, і що буде далі?

Пропонуємо подивитись на еволюцію онлайн-знайомств.

Як було раніше

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Одне з перших шлюбних оголошень датується 1727 роком. А першою жінкою, що наважилась його дати, була британка Хелен Моррісон.

Однак у ті часи до таких знайомств ставилися негативно, і результат був далекий від історії кохання.

Хелен навіть поклали до психіатричної лікарні на чотири тижні, оскільки вирішили, що жінка - психічно неврівноважена.

Норма

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Відтоді минуло майже три століття, і сьогодні понад 300 мільйонів людей по всьому світу обирають сервіси для знайомств у пошуках флірту, стосунків без зобов'язань чи партнера для шлюбу.

До появи онлайн-побачень люди розміщували газетні оголошення у так званих "колонках для самотніх сердець".

Сьогодні до таких знайомств ставляться значно лояльніше, ніж навіть десять років тому. Публіка зрозуміла, що це цілком прийнятний спосіб знайти потенційного партнера.

"Я знайшла чоловіка у Tinder"

Автор фото, Alexis Gutierrez Підпис до фото, "Я не очікувала знайти кохання чи шлюб", — каже Алексіс Гутьєррес, яка познайомилася зі своїм чоловіком у Tinder

Коли чотири роки тому Алексіс Гутьєррес зайшла у Tinder, вона була налаштована песимістично, але побачила чоловіка, який її зацікавив.

Після одного-двох тижнів віртуального спілкування вони вирішили зустрітися у реальному житті.

"Він підвіз мене, я бачила, що він дуже нервує. Але я, на щастя, була спокійна", - згадує з посмішкою вона.

"Я не очікувала знайти кохання чи шлюб, адже більшість чоловіків, особливо молодих, шукають на платформах для знайомств партнерку на одну ніч", - каже Гутьєррес, яка нещодавно вийшла заміж.

"Людей більше цікавить, як я виглядаю"

Автор фото, Chelsea Stirling Підпис до фото, "Людей більше цікавить, як я виглядаю, ніж те, що я думаю чи кажу", - скаржиться Челсі Стірлінг

Однак не для всіх знайомства у Tinder можуть завершитися весіллям.

"Не впевнена, що можу сказати щось позитивне про Tinder", - ділиться враженнями 30-річна бухгалтерка Емі Марі з Техасу, США.

Вона каже, що "чимало чоловіків" надсилали їй вульгарні й навіть агресивні повідомлення.

Автор фото, Amy Marie Підпис до фото, Емі Марі з Техасу також не у захваті від Tinder

35-річна Челсі Стерлінг з Ноттінгема також має негативний досвід у Tinder.

"Людей більше цікавить, як я виглядаю, ніж те, що я думаю чи кажу", - скаржиться вона.

Домагання та небажані фото

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Якщо ви жінка, ймовірність того, що у вас буде поганий досвід на сервісах знайомств, - вища.

Дослідження Pew Research Center за 2021 рік показали, що жінки значно більше страждають від сексуальних домагань, ніж чоловіки.

57% жінок віком від 18 до 34 років отримали відверті сексуальні повідомлення або фото, про які не просили.

Дослідники також зафіксували високий рівень погроз фізичної розправи щодо жінок: 19% проти 9% для чоловіків.

Марі Бергстрем з Французького інституту демографічних досліджень (INED) у Парижі вивчає те, що вона називає "приватизацією знайомств" на таких платформах, як Tinder.

"Ці програми дуже відокремлені у тому сенсі, що вони повністю відірвані від соціального життя. Вони відрізняються від традиційних місць зустрічі, як-то робота, школа, друзі, сім'я", - каже Бергстрем.

"Показати свої геніталії в барі - це все одно, що показати свої геніталії усьому світу".

А з екраном - інша справа, можна зникнути, просто натиснувши одну кнопку, тому це "надзвичайно приватне й відокремлене" середовище стає небезпечним ґрунтом для агресивної поведінки, і це навряд чи зміниться в майбутньому, каже вона.

У Tinder запевняють, що безпека жінок - дуже важлива для них.

У липні 2022 року Tinder розпочав партнерство з групою кампанії No More, прагнучи покласти край домашньому насильству, але Ренате Нюборг, генеральна директорка Tinder, визнала проблему, з якою стикнулася при захисті жінок на їхній платформі.

"Наша робота із надання безпеки ніколи не закінчується", - сказала вона ВВС.

Сексуальна свобода

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Проте "менший соціальний контроль" може мати і позитивний бік, визнає Марі Бергстрем.

"У нашій культурі жінок засуджують значно суворіше за їхню сексуальну поведінку, і досі існує соціальна стигматизація надмірної сексуальної активності".

"Що ми дійсно бачимо, так це те, що онлайн-знайомства дозволяють жінкам фліртувати, заводити стосунки без зобов'язань, адже осуду не буде", - пояснює вона.

"Тож це має не лише негативний бік, і насправді величезний фактор, який пояснює популярність таких платформ".

Але як у майбутньому виглядатимуть онлайн-знайомства?

Дотики і поцілунки в метавсесвіті

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Ви, напевно, чули, що в майбутньому ваші робочі зустрічі відбуватимуться у метавсесвіті — просторі, що поєднує фізичну, віртуальну (VR) та доповнену реальність (AR). Ваш аватар зможе сидіти за столом і взаємодіяти з колегами так, ніби ви фізично разом.

Це стосується й онлайн-знайомств.

"За допомогою віртуальної реальності (VR) ви зможете імітувати поцілунки, дотик до тіла", - каже Дуглас Зитко з кафедри взаємодії людини й комп'ютера в Оклендському університеті (США).

Але це має свої ризики.

"Існує велика ймовірність того, що негативний досвід деяких користувачів у віртуальній реальності ще більше посилиться", - пояснює Зитко.

Уявіть собі випадок, коли ви відкидаєте романтичні залицяння чи сексуальні домагання на платформі для знайомств.

"У віртуальній реальності зловмисник може не лише усно висловити негативний коментар, а й використати для цього свій аватар".

Що це означає на практиці?

"Він може торкатися аватара іншої людини в негативному сенсі. Або малювати фалічні символи у віртуальному просторі. Дослідження виявили, що такі види небажаного дотику через аватар і віртуальний простір можуть мати негативні наслідки для психіки, які дуже схожі на те, що відбувається у реальному світі".

З існуючих на даний момент частин метавсесвіту лише деякі, наприклад Horizon Worlds, належать Meta.

Проте компанія запровадила нові заходи безпеки.

Наприклад, можливість встановити особистий кордон, що запобігає небажаній взаємодії. Компанія також заявляє про низку способів блокувати користувачів і повідомляти про їхні дії.

"Останні кілька років ми спостерігаємо, як певні тенденції з'являються і зникають, - каже Зитко. - Тому, гадаю, ще зарано говорити про те, чи збережеться ця тенденція метавсесвіту".

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Однією з найпривабливіших особливостей онлайн-знайомств у метавсесвіті є можливість познайомитись з людиною, що сидить в іншому кутку ресторану, йде вулицею або мешкає у вашому районі.

Приміром у Single Town, застосунку для знайомств у місті метавсесвіту, аватари реальних людей "гуляють, обирають, куди їм піти та з ким поспілкуватися".

Натиснувши на аватар, можна побачити реальні фото користувача, розпочати розмову й взаємодіяти у віртуальному світі.

"Такі програми спочатку організовують віртуальне побачення. Але мета цього, як і раніше, полягає в тому, щоб зустрітися особисто".

Зитко вважає, що це може навіть зменшити кількість домагань у реальному житті.

"Досвід першого побачення в інтернеті може допомогти уникнути потенційних ризиків і знизити можливі негативні наслідки".

Більше ніякого флірту у барі?

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Оскільки віртуальна реальність відкриває нові можливості для розробників, а кількість її користувачів, як очікують, у наступні п'ять років перевищить 672 млн, сайт Statista прогнозує, що онлайн-платформи стануть головним місцем, де люди шукатимуть секс чи кохання.

"Гадаю, такі сервіси ставатимуть все важливішими для знайомства з потенційними партнерами", - каже Марі Бергстрем, авторка книги "Нові закони кохання: онлайн-знайомства та приватизація близькості".

"Раніше не було окремого місця для знайомств. Тепер воно є, і стає все менш прийнятним вступати в сексуальні й романтичні стосунки в інших контекстах. Це ж стосується роботи. Раніше багато хто знайомився з сексуальними партнерами на роботі. А зараз заводити стосунки з колегами стає все менш прийнятим", - каже вона.

Ця тенденція може охопити й інші сфери життя.

"Скажімо буде менш прийнятним підійти до когось у барі й почати фліртувати, або кокетувати на вечірці у друга, якщо для цього є спеціальні платформи. Як я вже сказала, це - лише гіпотеза: ми хотіли б все більше і більше розділяти сфери життя і мати все менше збігів. Є місця для роботи. Є місця, де можна займатися спортом. Є місця для зустрічей із друзями. І місця для побачень".

"Це - поділ соціального життя", - резюмує вона.