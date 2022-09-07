Відвоювання Криму і нова зброя. Залужний написав про перспективи війни в 2023-му

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Главком ЗСУ Валерій Залужний виклав свої думки про перебіг війни в 2023 році

Державна агенція "Укрінформ" опублікувала спільну статтю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного і заступника оборонного комітету Верховної Ради, генерала Михайла Забродського. Вони розмірковують про перспективи війни в 2023 році. І розмірковують над доцільністю відвоювання Криму у цей часовий проміжок.

В аналітичній статті під назвою "Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд", за авторством Залужного і Забродського, мова йде про високу імовірність продовження бойових дій російсько-української війни у наступному році.

Автори визначають, який буде її характер, що плануватиме робити Київ і Москва для перемоги у протистоянні.

Також вони зачіпають питання необхідної зброї. Та головне - в статті за підписом главкома ЗСУ вперше прямо визнається, що Україна завдала ракетних ударів по російській авіабазі в Криму.

Визнання атаки

Генерали Залужний і Забродський звертають увагу, що росіяни не так болісно сприймають українську війну через її "віддалений характер". Відповідно, ЗСУ мають "наблизити" бойові дії до пересічного громадянина РФ.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки. Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - сказано в статті.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим над авіабазою РФ біля міста Саки, 9 серпня

Раніше офіційні особи України не визнавали свою причетність до атаки на військову базу біля Сак в Новофедорівці, що відбулась 9 серпня. Тим більше ніде не вказувалось, що це був саме ракетний удар, а не диверсія.

Російська сторона взагалі заперечувала причетність України до цього інциденту. За словами міноборони РФ, на авіабазі просто випадково через необережність при навантаженні "вибухнули боєприпаси".

Чи потрібно відвойовувати Крим?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Але автори статті натякають, що для України немає сенсу відвойовувати Крим у Росії у цей часовий проміжок.

Бо це матиме сумнівні наслідки з військової точки зору.

"Припустімо, ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим. Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом з тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги", - пишуть Залужний і Забродський.

Вони вказують, що при такому розвитку подій РФ втратить базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки.

"Водночас, ніщо не може суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів", - зазначають автори.

Так само російська авіація зможе перебазуватись з Криму на територію Росії, наприклад, до аеродромів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

"Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗС РФ матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці, щонайменше, в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити", - сказано в статті.

Відповідно, конфлікт між Україною і Росією буде продовжуватись ще тривалий час і сторони будуть витрачати свої ресурси.

Генерали пропонують інший підхід до цілей цієї війни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, США постачають Україні артилерію, але не далекобійну

Необхідність в далекобійній зброї

Вони звертають увагу на суттєву різницю в спроможностях двох державі. Передусім в питанні максимальної дальності завдання ракетних ударів.

Для Росії вона становить майже 2000 км, для України - лише близько 100.

"У перекладі на мову військової практики це означає, що ЗС України, в кращому випадку, можуть завдавати удари застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника. В той час, як противник здатний безкарно завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території країни", - вказують автори статті.

Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками, акцентують вони.

Тому Україна має позбавити противника такої суттєвої переваги. Мова йде про постачання західними партнерами для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії.

В першу чергу ракет ATACMS для систем HIMARS. Раніше Київ вже просив ці ракети у США, але отримував відмову.

Отримання далекобійної зброї покладе край відчуттю "безкарності", яке відчуває російська влада.

"В цьому і полягає дійсний центр тяжіння противника. І ми не маємо права залишати його без належної уваги", - наголошують Залужний і Забродський.

Тільки за умови вирівнювання балансу по досяжності засобів ураження і, таким чином, розхитування "центра тяжіння" (в тилу - Ред.) противника можна говорити про перелом в ході війни, вказують генерали.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Главком ЗСУ каже про необхідність далекобійної зброї для ЗСУ, щоб зробити перелом у війні

Перспективи на 2023 рік і загроза ядерного удару

Автори аналітичної статті при цьому вказують на необхідність відновлення та налагодження власного проєктування і виробництва зразків високотехнологічного озброєння в Україні.

Також ЗСУ мають підготувати і оснастити десятки нових бригад.

Щодо можливих дій Росії, то "певні оперативні перспективи" для неї проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. На думку Залужного і Забродського, ще більш привабливою для РФ може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку.

Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України.

"Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - сказано в статті.

При цьому автори матеріалу впевнені, що найбільше можливостей для РФ відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро.

Успіх тут може мати подвійний ефект для російських військ. З одного боку, відкриється шлях до Миколаєва та Одеси. З іншого - створення загрози в бік Кривого Рогу, а в подальшому - і нападу в бік центральних та західних регіонів України.

Для українських військ, вказують Забродський і Залужний, є небезпека на Ізюмському та Бахмутському напрямках через "суттєві вклинення противника". А також на позиціях біля Запоріжжя і Гуляйполя.

Передумов для зменшення натиску російських військ, зокрема і артилерійського, в 2023 році автори аналітичної статті не вбачають.

Є ще одна небезпека: "Другим фактором є пряма загроза застосування, за певних обставин, ЗС РФ тактичної ядерної зброї".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія захопила атомну станцію біля Запоріжжя. Валерій Залужний не виключає застосування РФ тактичної ядерної зброї

Генерали впевнені, що це не зламає волю України до спротиву. Але закликають світове співтовариство не допустити таких дій Росії.

"На наш погляд, саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. - пишуть Залужний і Забродський. -Лише їх повне і комплексне врахування дозволить створити передумови для завдання Україною поразки збройним силам країни-агресора і припинення руйнівної війни всередині Європи".