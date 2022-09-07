Депутат Трухін отримав підозру. Хто це і чим завинив

40 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Впливовий депутат парламенту, представник бюджетного комітету, Олександр Трухін таки став підозрюваним. Цього статусу він уникав майже рік після того, як втрапив у скандальну ДТП під Києвом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в середу, 7 вересня, повідомила про підозру Трухіну в пропозиції хабаря патрульним поліцейськім.

"НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату України про підозру у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі", - сказано в заяві пресслужби САП.

Справа, в рамках якої досліджувались протиправні дії депутата, стосується подій серпня минулого року.

Автор фото, Олексій Братущак Підпис до фото, ДТП с депутатом Трухіним

Скандальна ДТП

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП під Києвом, в якому постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Аварія сталася на Бориспільській трасі напередодні Дня незалежності.

Автомобіль Audi в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив ще Daewoo.

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Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Вона лише підтвердила факт ДТП. Але імен учасників так і не назвали, додали лише, що за фактом аварії почали кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

У фракції "Слуга народу" тоді заявили, що не виключатимуть зі своїх рядів Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.

Щоправда, через пів року партія змінила свою позицію. Це сталося після оприлюднення відеозапису з Трухіним безпосередньо на місці ДТП.

На відео депутат звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" начебто з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Він також пропонує поліцейському "150 тисяч".

Трухін каже, що не був за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП. Він обіцяв правоохоронцю "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити депутату, що за такі домовленості передбачена кримінальна відповідальність, але той радить "нє ісполнять".

"Ми чекали на офіційні та переконливі результати розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних поліцейських камер говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання", - заявив голова фракції СН Давід Арахамія.

Тривале розслідування

Кримінальне провадження за фактом ДТП з депутатом почали розслідували в Державному бюро розслідувань.

У ДБР прокоментували появу в пресі відео з натільних поліцейських камер. Там заявили, що "матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було".

"Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - заявили в бюро.

Відео витребують у законному порядку, дослідять та дадуть "юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому".

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", - запевнили у ДБР.

З'явилася реакція і генеральної прокурорки на той час Ірини Венедіктової.

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала вона у фейсбуку.

Міністерство внутрішніх справ теж прокоментувало справу, адже у соцмережах виникла хвиля обурення щодо дій керівництва поліції і підозр, що депутат міг домовитись з міністром.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - заявили в МВС.

Автор фото, Тарас Середич Підпис до фото, Журналіст Тарас Середич опублікував фото Трухіна на місці ДТП

"Злита" справа?

Дарницький районний суд Києва 9 серпня розглянув справу про ДТП. Але він лише призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Засуджений - Віктор Склема, який був в одному автомобілі з депутатом. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він. Про це казав і Трухін. Але свідки події вказували, що це може бути неправдою.

Суд розглядав справу без присутності Склеми. Суддя Олена Лужецька призначила йому 850 грн штрафу, спираючись лише на надані поліцією матеріали.

А саме на протокол огляду місця дорожньо-траспортної пригоди, схему місця ДТП, письмові пояснення, протоколи допиту свідків і висновок експерта.

Вердикт суду ніхто не оскаржив.

Щодо нової підозри, то Трухін обіцяє не тікати з країни. Він обіцяє співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях.

"Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість".

Він також планує зупинити своє членство в "Слузі народу" на час розслідування.

"Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої перемоги. А це - і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставка в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам".