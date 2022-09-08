Українська армія атакує у районі Балаклії. Що відомо

Ілля Абішев

ВВС

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Українські війська продовжують наступ під Харковом. За непідтвердженими повідомленнями, що заслуговують на довіру, ЗСУ вдалося оточити з півночі і півдня великий опорний пункт російських сил - місто Балаклію, і тепер їхні частини вийшли на оперативний простір, погрожуючи відрізати від постачання вже все російське угруповання, зосереджене під Ізюмом. Російське командування спішно підтягує підкріплення на небезпечні напрямки, але у своїх зведеннях рапортує лише про успіхи.

Про масовану атаку ЗСУ у напрямку Балаклії стало відомо у вівторок - як уже неодноразово бувало під час російсько-української війни, з неофіційних, але непогано обізнаних джерел. Як проукраїнські, так і проросійські блогери та пропагандисти, інформуючи про події на південний схід від Харкова, загалом не суперечили один одному.

Розбіжності були лише в оцінці глибини та швидкості просування українських військ та ситуативної реакції на те, що відбувається - від "нам ***** [кінець]" та "ніякої паніки немає" до "наші танки в Балаклії" та "Ізюм наш".

Перші підсумки

Про ситуацію на Харківському фронті мовчать і український, і російський генштаби.

Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив, що хоча генштаб України поки що не називає населених пунктів, де намітилися успіхи у ЗСУ, але якщо обговорювати російські групи, де описують не успіхи російських військових, то "не успіхи" - недоречне словосполучення.

"Більше підходить "катастрофа, що насувається", - зазначив він і додав, що сам факт великих проблем супротивника у Харківській області говорить про те, що другий фронт активно розвивається.

"Якщо вірити російським воєнкорам, які поки що не отримали єдиної лінії інформаційної поведінки, їх ізюмське угруповання може потрапити до оперативного оточення. Зі штабом, генералами та технікою", - сказав Арестович і закликав дочекатися офіційних заяв президента і генштабу.

У своєму вечірньому відеозверненні 7 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що "цього тижня маємо хороші новини з Харківщини", але зазначив, що називати конкретні звільнені міста на цьому напрямку ще не час.

На цей момент вимальовується така картина: ЗСУ прорвали російську оборону відразу на кількох напрямках - з півдня, півночі та заходу від Балаклії, охопивши місто півкільцем та взявши під вогневий контроль шляхи відходу на схід.

Як виглядає, українське командування не витрачало часу на штурм Балаклії великими силами. Найбільшу небезпеку для російських частин становить інший удар - на північ від Балаклії, на Волохів Яр.

Це важливий транспортний вузол, через нього проходить траса на залізничну станцію, яку контролюють російські війська в Куп'янську. І від нього йде траса на південь, на Ізюм. У тому районі зосереджено велике угруповання російських військ, постачання якого зав'язане на поставки з Куп'янська.

Додаткові загрози становлять можливості удару українських сил із північного заходу у напрямку села Шевченкове та з південного заходу у напрямку села Веселе - у разі успіху ЗСУ обидві ситуації можуть стати досить великими "котлами".

Що пишуть проросійські блогери

"Хороших новин сьогодні не чекайте", - пише автор телеграм-каналу Zаписки Vетерана. Далі він у нецензурних висловлюваннях висуває претензії російським воєначальникам, "у яких на папері штат був заповнений на 100%, а за фактом у підрозділі 45 максимум 50% особового складу. Ще раз - МАКСИМУМ. Є підрозділи, в яких реально штат заповнений на 20%".

"Два зведені загони Росгвардії під Волоховим Яром б'ються вже більше доби у повному оточенні", - продовжує він.

"Тепер точно вимальовується контур задуму супротивника. Основний удар йде на Куп'янському напрямку. Завдання відрізати Ізюмське угруповання від постачання, потім оточити".

"Північну дорогу на Куп'янськ [українцям] вдалося як мінімум взяти під вогневий контроль, - повідомляє телеграм-канал "Старшые Едды". - Вночі йшли бої біля Волохова Яру і цілком припускаю, що противнику вдалося вибити нас із нього. Балаклія в оперативному оточенні, ЗСУ продовжуватимуть розвивати успіх і цілком імовірно, що вони спробують вийти до Куп'янська, відрізавши і Балаклію, й Ізюм. Сили у них на це є, про що неодноразово писали дилетанти-блогери".

Телеграм-канал "Война Z Украина" виклав карту бойових дій у Харківській області.

Автор фото, militarymaps.info

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Чим загрожує нинішній наступ ЗСУ в Харківській області, запитує кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц, автор телеграм-каналу Kotsnews.

"Зважаючи на те, що бої зав'язалися по лінії Вербівка, Яковенкове, Таранушине, Волохів Яр, завдання брати Балаклію будь-що в українців не стоїть. Їм важливо взяти під контроль спочатку трасу від Волохова Яру до Балаклії (артилерією вони її вже контролюють), остання залишиться фактично в оточенні: від Волохова Яру - пряма траса на Ізюм, а також - на Шевченкове, через яке дорога йде на Куп'янськ.

Так, зараз залишається польова дорога постачання від Куп'янська до Ізюма, яка на трасу виходить під самим містом. Але у разі просування супротивника на південь від Волохова Яру і вона опиниться під загрозою.

А у разі виходу противника через Михайлівське на Куп'янськ, Ізюмське угруповання виявляється відрізаним від великої землі. Доведеться йти на Схід через Оскол. Це, звичайно, процес не одного дня, але хочеться сподіватися, що розвинути успіх минулої доби українцям не вдасться.

Я не знаю, що сказати зараз тим воїнам Міноборони, Росгвардії, ПВК та резервістів з ЛДНР, які героїчно обороняються на цій ділянці. Будь-які слова, сказані з відстані, здаватимуться не дуже щирими. Тримайтеся, мужики…

P.S. Із системою, в якій начальство не любить поганих новин, а підлеглі не люблять засмучувати начальників, треба вже щось робити. Може преміювати за погані новини...".

Що каже російське командування

Президент РФ Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу та голова російського генштабу Валерій Герасимов у день початку українського наступу під Харковом спостерігали за командно-штабними навчаннями "Схід-2022" у Приморському краї.

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS

У середу Путін торкнувся теми російсько-українського конфлікту на Східному економічному форумі у Владивостоці. Про ситуацію на фронтах він не висловився, обмежившись загальними фразами про російські цілі та досягнення в Україні.

"Я думаю, що нічого ми не втратили і нічого не втратимо. З точки зору набуття можу сказати, що головне набуття - зміцнення нашого суверенітету, і це неминучий результат того, що зараз відбувається", - цитує Путіна ТАСС.

Щоденний брифінг офіційного представника міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова 7 вересня розпочався традиційними словами "в результаті успішних наступальних дій підрозділами російських Збройних сил..." і до кінця продовжувався так само.

Про ситуацію в районі Балаклії Конашенков нічого не сказав.